 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Боевые действия в секторе Газа приближаются к финалу, - НГ
00:03 16.01.2024

15.01.2024

Армия Израиля собирается выйти на границу с Египтом и взять ее под контроль
Геннадий Петров

На КПП "Рафах" должны стоять израильские пограничники, уверен Нетаньяху.
Израиль очертил пределы операции в секторе Газа. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израильский лидер считает, что ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) должен занять "Филадельфийский коридор", зону в 14 км у границы Египта и сектора Газа. В понедельник израильские военные, по-видимому, приступили к практической реализации этого намерения, резко усилив активность на юге анклава. Правительство страны, похоже, не смутила позиция США. Белый дом недвусмысленно высказался за то, чтобы интенсивность боев в секторе Газа была как можно скорее снижена.

Постепенно наземные боевые действия перемещаются на юг анклава, туда, куда из города Газа бежали почти миллион палестинцев. Как сообщил в соцсетях пресс-центр ЦАХАЛ, израильские войска вошли в командный центр ХАМАС в Хан-Юнисе. Это самый крупный город в южной части сектора Газа. В сообщении пресс-центра говорится о том, что израильские солдаты "конфисковали автоматы АК-47, пистолеты, гранаты, гранатометы и снаряжение для дайвинга, принадлежащее военно-морским подразделениям ХАМАС". ЦАХАЛ особо обращает внимание на то, что часть оружия боевики складировали в частном доме, в детской комнате. То есть, утверждают израильтяне, дети использовались в качестве живого щита.

По Хан-Юнису наносятся авиаудары. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во время брифинга заявил, что ЦАХАЛ не планирует выводить свои подразделения ни из этого города, ни из "какого-либо другого места" сектора Газа. Активность израильтян на юге анклава может быть объяснена, если вспомнить интервью, которое дал на днях CNN Нетаньяху. Он объявил, что "мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем сектор Газа, но военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать" через "Филадельфийский коридор". Поэтому, считает премьер, ЦАХАЛ должен взять его под контроль.

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Премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху полон решимости разгромить
ХАМАС во что бы то ни стало. Фото ReutersСразу несколько изданий, в том числе The Wall Street Journal, сообщили о том, что Нетаньяху проинформировал Египет о предстоящем наступлении ЦАХАЛ на коридор. Конечная цель израильтян – занятие КПП "Рафах", единственного, через который сектор Газа связан с соседней страной. Якобы Каир негативно отреагировал на это известие. Впрочем, по данным газеты, Израиль ранее попытался договориться с египтянами. Он предложил установить на египетской территории на границе с сектором Газа особые датчики, позволяющие отслеживать транспортировку оружия, и попросил предоставить израильтянам право высылать наблюдательные дроны в случае, если датчики сработают. Но Египет это предложение отверг.
Активизация боевых действий на юге сектора Газа происходит после ближневосточного турне госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которого он обсуждал в том числе возможность снижения интенсивности боев. Позицию Белого дома по данному вопросу в воскресенье публично озвучил в интервью телеканалу CBS представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. "Любая военная кампания проходит через определенные этапы. Следующим логичным этапом является переход к операциям меньшей интенсивности. Это означает переход к более целенаправленным, более точным рейдам и уменьшению количества авиаударов. Мы считаем, что пришло время для такого перехода", – сказал он. Напомним, именно от авиаударов гибнет наибольшее количество некомбатантов в секторе Газа. Сколько именно мирных жителей уже погибло, данные разнятся. Какой-либо независимый подсчет в анклаве сейчас невозможен. Но ясно, что счет идет на тысячи убитых.

Однако, судя по действиям Израиля, правительство Нетаньяху не собирается в данном случае идти на поводу у своего союзника. Разгрома ХАМАС любой ценой требуют избиратели политика и в целом израильское общество. Наконец, активизации ЦАХАЛ способствует и то, что нет прогресса на переговорах по обмену удерживаемых лиц. Свыше сотни израильских заложников все еще находятся в руках ХАМАС и других радикальных группировок, действующих в секторе Газа. Об этом радикалы, кстати, напомнили, причем в вызывающей форме. ХАМАС продемонстрировал трех заложников – двух мужчин и женщину. Соответствующее видео было распространено организацией в воскресенье. На нем запечатлено, как заложники представляются и просят израильское правительство скорее вернуть их домой. Стоит заметить, что ранее ХАМАС объявлял, что отпустит всех захваченных 7–8 октября, только если ЦАХАЛ прекратит боевые действия.

Источник - НГ
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