Эрдоган делает ставку на раскол внутри курдских отрядов, - И.Субботин

01:20 16.01.2024

15.01.2024



Северо-восток Сирии расплачивается за гибель турецких военных в Ираке

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Военизированные отряды РПК полны решимости продолжить борьбу за создание независимого государства курдов.

Турция интенсифицировала удары по курдским отрядам, контролирующим северо-восточные районы Сирии. Это стало ответом на убийство девяти военнослужащих ее армии в соседнем Ираке, которые подверглись атаке боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Операция Анкары уже вывела из строя ряд объектов хозяйственной и энергетической структуры на территории автономии, находящейся в зоне ответственности США. По словам экспертов, турецкая сторона меняет тактику своих операций: теперь ее удары, по-видимому, будут нацелены на то, чтобы разобщить РПК и курдские фракции в Сирии.



О том, что Турция приступила к интенсивной кампании по разрушению энергетической инфраструктуры в Северо-Восточной Сирии, сообщили местные власти.



Руководство автономного региона, который находится под управлением Демократических сил Сирии (ДСС) – близкого к США военного альянса с преобладанием курдов, заявило, что под удары Анкары попал ряд топливных объектов. На территории мятежного региона сосредоточены основные нефтяные месторождения, которые являлись экономической опорой официального Дамаска до начала гражданской войны. В ДСС отмечают, что турецкая военная активность лишила автономию возможности поддерживать в стабильном состоянии подачу электроэнергии, водоснабжение и работу сельского хозяйства.



В частности, сообщается о выходе из строя трех силовых трансформаторных подстанций в населенных пунктах Амуда, аль-Кахтания и аль-Маликия, которые были обстреляны турецкими ВС. Кроме того, сильный пожар после атаки боевого беспилотника был зафиксирован на нефтяной базе в Румейлане. Отдельно курдские ресурсы обращают внимание на то, что трансграничному нападению подверглись позиции французской компании Lafarge SA, которая обладает на территории Северной Сирии собственным заводом по производству цемента. Поставщик стройматериалов известен тем, что давал взятки группировке "Исламское государство" (признано в России террористическим и запрещено), чтобы спокойно работать во время войны.



Анкара нарастила удары по северо-восточным районам Сирии в связи с тем, что 12 января девять ее военнослужащих погибли в результате удара РПК. Это произошло на севере соседнего Ирака, где ВС Турции задействованы в проходящей с 2022 года операции "Коготь – замок", направленной на вытеснение РПК из региона. Несмотря на то что между ядром РПК и сирийскими формированиями есть существенные различия, Анкара считает, что фракции связаны между собой и находятся в зависимости друг от друга.



Сразу после трагедии администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана созвала совещание с ключевыми министрами. "Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист в Ираке и Сирии, – говорилось в заявлении, выпущенном по итогам совещания. – Турция никогда не допустит создания террористического государства у своих южных границ. В рамках нашего права на самооборону и двусторонних соглашений нашим главным приоритетом является окончательное устранение террористической угрозы и уничтожение лагерей, убежищ, формирований и скоплений террористов".



По данным турецкой газеты "Миллиет", с 12 января ВС Турции провели четыре воздушные операции на севере Ирака и Сирии, в результате чего к настоящему времени было уничтожено свыше сотни объектов: по оценкам Анкары, это убежища, схроны оружия и боеприпасов, нефтехранилища и некоторые другие инфраструктурные объекты. Как отмечает издание, Министерство национальной обороны говорит о ликвидации как минимум 74 боевиков РПК, в том числе тех, кто принадлежит к высшему командному звену.



В свою очередь, газета "Хюрриет" проинформировала, что власти Турции намерены активизировать дипломатические усилия для противодействия РПК. Эту кампанию должны возглавить Эрдоган и министр иностранных дел республики Хакан Фидан. Вероятно, в первую очередь речь идет о взаимодействии с США и другими членами НАТО, которых турецкая сторона неоднократно обвиняла в поддержке РПК, а также обучении и снабжении оружием сирийских курдов. "Хюрриет" обращает внимание на то, что Анкара после убийства своих военнослужащих в то же время намерена укрепить в оперативной зоне свои передовые форпосты.



Аналитик по Турции и Ираку Абдулла Хавез отмечает, что Турция все чаще реагирует на любые нападения РПК на ее войска в Иракском Курдистане массированным возмездием против ДСС на территории Сирии. "Эта политика, похоже, не только направлена на возмездие, но может преследовать две цели, – рассуждает исследователь. – Во-первых, это нужно, чтобы еще больше вбить клин между РПК и ДСС. В ДСС теперь знают, что нападения РПК в Ираке приводят к ударам по ним в Сирии, и потенциально ожидают, что РПК будет учитывать это".



Во-вторых, рассуждает Хавез, Турция хочет сделать нападения РПК на турецкие войска гораздо более дорогостоящими. "Похоже, что цель состоит в том, чтобы для РПК затраты от проведения таких атак перевесили выгоды. Это может фундаментально изменить ситуацию, поскольку нападения в стиле "бей и беги" являются ключевым элементом партизанской тактики РПК", – резюмировал исследователь.