 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.01.2024
02:06  Виток исторической спирали. Основные тенденции современных военных конфликтов – начало новой эпохи
02:04  США запустили программу по боевому вирусу натуральной оспы
01:20  Эрдоган делает ставку на раскол внутри курдских отрядов, - И.Субботин
01:02  Бойцы СВО на Украине: "Мы - орда, и в этом наша сила"
00:57  В Госдуме объяснили, зачем России понадобились 10 тысяч кенийцев
00:09  Русскоязычные коллаборанты в Прибалтике хуже "титульных" русофобов
00:03  Боевые действия в секторе Газа приближаются к финалу, - НГ

Понедельник, 15.01.2024
22:10  Никогда не освобождайте болгар... - А.Добров
22:00  Лапка в лапку. Разворовавших Президентскую академию РАНХиГС "ученых" увели от реальных сроков
21:41  На греческом острове Эвбея археологи раскопали доселе неизвестный 34-метровый храм Артемиды (видео)
20:24  Запутанная стратегия окончательного разрешения карабахского конфликта, - А.Аваков
18:34  Наконец-то! Ракета хуситов поразила американский сухогруз "Eagle Gibraltar"
15:19  Первыми в мире: Когда китайские тайконавты планируют высадиться на Марсе
13:16  В Мексике открыли древнейший вид тиранозавра
13:14  "Спрос колоссальный": В России нуждаются в трудовых мигрантах
11:40  Одному из столпов южно-казахстанской коррупции Заманбеку Нуркадилову установят памятник
11:38  Бишкек. Кыргызский ГКНБ проводит обыск в редакции информ-агентства 24.kg
11:10  Население Земли ждет войн и экономических конфликтов в 2024 году
11:07  Интервенция, с которой начался "новый мировой порядок"
10:57  Заканчивается 10-дневная свадьба Брунейского принца Абдулы Матина и красавицы Аниши
10:56  США - мировой злодей и главный источник масштабных потрясений, - Global Times
10:55  Либерал-глобалисты готовят миру новую смертельную пандемию, - С.Аксенов
10:53  Век войн? Статья первая, - Сергей Караганов
10:52  Китай строит крупнейший в мире излучатель-синхротрон, чтобы изучать новые миры
10:26  Мутнейший каз-олигарх Итемгенов прикупает у россиян 32% железнодорожного оператора Globaltrans
09:31  Изврат во власти. Министром экономики Хорватии назначен открытый гей Хабиян
02:24  Америка - как поле боя за новый передел миропорядка, - В.Ильин
01:21  100 дней войне на Ближнем Востоке: от Газы до Йемена, - А.Яшлавский
01:06  Тайвани, родства не помнящие... Победа Лая - худший вариант для Си, - Н.Портякова
00:37  Арабский мир становится заложником ударов по Йемену, - Игорь Субботин
00:32  "Список Эпштейна": педофилия - оружие в президентской кампании США, - В.Михеев
00:30  Элиты вывозят на свалку, - Платон Беседин
00:24  ТВ врет: Положение на фронте отнюдь не такое веселое
00:16  Право сильного и Конец двойных стандартов, - Дм.Попов
00:15  Мифы о теории власти: настоящие элитарии пишут "правила игры", - Андрей Школьников
00:12  Запад превратился в прошлое человечества, - Николай Сорокин
00:11  НАТО идет в Азию. Япония становится проводником альянса в АТР, - Валерий Кистанов
Воскресенье, 14.01.2024
22:07  Почему замерзает Подмосковье? (видео)
22:00  В Исландии вулкан уничтожает старейший город Гриндавик, идет эвакуация
15:18  Миллер-кадры. Вице-президент российского "Газпромбанка" по пиару Волобуев сбежал на Украину и записался там в тероборону
13:12  Капкан захлопнулся в Йемене: США нарвались на противника, который не может проиграть, - С.Латышев
12:08  Короли и капуста: насколько могущественны криминальные картели, - Виктор Хейфец
12:06  Что БРИКС и новые члены могут дать друг другу? - Мюрсель Байрам
12:04  Оглядываясь на "Русскую весну". Цивилизационный реализм, - Борис Межуев
11:54  В Киев полетят иранские баллистические ракеты
11:53  "Удержаться на вираже". Траектории децентрализации в Советском Союзе и Китае в период реформ
11:50  "Израиль страшно деградирует", - писатель Гидеон Леви
11:42  Кому повезет в 2024-м: названы годы рождения счастливчиков (кармическая тарология)
11:40  РосТВ: рухнули рейтинги бездарного и брехливого Епрст-канала
11:26  Главное преимущество Европы теперь ее уничтожает, - Ирина Алкснис
11:02  Экономика ЕС не восстановится в 2024 году, - Чэнь Бо
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США запустили программу по боевому вирусу натуральной оспы
02:04 16.01.2024

В Минобороны заявили об экспериментах над вирусом натуральной оспы в США
Минобороны России: США провели аэробиологические эксперименты с вирусом оспы

Военные биологи США проводят эксперименты со штаммами вируса натуральной оспы, несмотря на запрет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил начальник войск радиационной, химическoй и биологической защиты российской армии генерaл-лейтенант Игорь Кириллов.

"Несмотря на запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения, сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США были проведены аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы", - сказал он.

Кириллов назвал эти действия пренебрежительным отношением США к международным нормам безопасности, подчеркнув, что это может спровоцировать эпидемию, поскольку большая часть населения восприимчива к натуральной оспе.

"Наглядным примером является пандемия оспы обезьян и увеличение заболеваемости вирусом оспы коров в мире за последние десять лет", - добавил генерал-лейтенант.

Кириллов напомнил, что работы с вирусом натуральной оспы разрешены только в Центре по контролю заболеваемости в США и российском научном центре "Вектор".

Натуральная оспа - вирусная инфекция, которая протекает тяжело. Среди симптомов - лихорадка, а также сыпь на коже и слизистых оболочках, нередко оставляет после себя рубцы. Возможными осложнениями могут стать энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис.

Вспышка одной из разновидности инфекции, оспы обезьян, произошла в мае 2022 года. Тогда в Британии сообщили о вернувшемся из Нигерии заболевшем, позднее заболевание выявили и в России.

По данным ВОЗ, с января 2022 года по ноябрь 2022-го в мире зарегистрировано 92,7 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян. Об инфицированных сообщили в 116 странах, жертвами инфекции стал 171 человек.

Натуральная оспа благодаря массовым прививкам была побеждена в XX веке, последний случай заражения человека в естественных условиях был зарегистрирован в 1977 году в Сомали.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705359840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 января 2024 года №429
- Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями Школы аналитики
- Кадровая история 2023 года
- Большой проект в действии: запуск 65 ферм увеличит производство молока в стране
- Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул: политолог Ашимбаев об ударах по хуситам
- Инфляция и базовая ставка: лучше, чем в Зимбабве и Турции, хуже, чем в Китае и Армении
- Почему нет толку от болашакеров и молодых министров, рассказал политолог
- Комментарий Министерства иностранных дел Республики Казахстан к итогам выборов на Тайване
- О ликвидированной нарколаборатории
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  