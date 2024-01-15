Цой Сон Хи привезет Путину замечательные северо-корейские ракеты и самоходки?

08:35 16.01.2024

Глава МИД КНДР приехала в Москву под аккомпанемент ракетных испытаний



Пока Москва и Пхеньян сближаются, в Сеуле утверждают, что Ким Чен Ын делает ставку на Трампа



Владимир Скосырев

15 янв 24



Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, возможно, проведет переговоры с Путиным.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву, где проведет переговоры с рядом российских чиновников и, возможно, с Владимиром Путиным. В Кремле подчеркнули, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее пригласил российского президента посетить его страну, и такой визит может состояться. Рост взаимодействия РФ с соседом взбудоражил членов трехстороннего альянса – Японию, США и Южную Корею.

Как следует из сообщения пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, еще в сентябре прошлого года во время посещения Ким Чен Ыном российского Дальнего Востока лидеры двух государств договорились развивать партнерские отношения во всех областях. И эта договоренность выполняется, чему свидетельство и визиты главы МИД КНДР.



Вряд ли есть смысл напоминать, что Северная Корея – сосед России, необходимость взаимодействия с ней очевидна. Однако в Токио, Вашингтоне, Сеуле подозревают, что это взаимодействие помогает Пхеньяну осваивать новые ракетные технологии. Успехи Пхеньяна в этой области подтвердил пуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой, о котором было сообщено в воскресенье. Запуск обсудил специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в ходе телефонного разговора со спецпредставителем США по КНДР Чон Паком и главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу.



Как передал ТАСС, представители Японии, США, Южной Кореи назвали этот шаг нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Пхеньян это обвинение отверг. А официальное северокорейское агентство ЦТАК сообщило лишь, испытание не оказало влияния на безопасность соседних стран и не имело отношения к ситуации в регионе.



Как видим, напряженность на Корейском полуострове не спадает. На этом фоне в Москву приехала Цой Сон Хи. Песков в разговоре с журналистами допустил, что она проведет переговоры с Путиным. Он сообщил также, что российский президент "в обозримом будущем" может посетить КНДР. "У Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, и мы надеемся, что такой визит состоится", – сказал Песков, отметив, что сроки визита будут дополнительно согласовываться.



В беседе с "НГ" Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Визит главы МИД Северной Кореи в Россию – это довольно редкое явление. Это подтверждение тренда на растущее укрепление отношений двух стран после встречи на российской территории Путина и Ким Чен Ына. Думаю, на переговорах в Москве будет обсуждаться экономическое сотрудничество и сотрудничество в других областях. С другой стороны, в Москве неоднократно говорили, что нарушать санкции Совета Безопасности ООН она не собирается. Российский подход сейчас выглядит так: наша страна против любых санкций. Она смотрит на санкционные меры более творчески – что не запрещено, то разрешено".



Но это не значит, что санкционный режим больше не соблюдается, считает эксперт.



"На Западе и в Восточной Азии говорят, что Москва и Пхеньян развивают военно-техническое сотрудничество. Но подтвердить этого не могут. А в экономике открываются большие перспективы. КНДР может предоставить рабочую силу. У северокорейцев хорошая репутация, они умелые, дисциплинированные строительные рабочие. А сама Северная Корея хотела бы получать российское зерно. Кроме того, обе стороны хотят развивать туризм", – заключил Асмолов.



Reuters утверждает, что КНДР приобрела большую ценность для России в свете ее "растущей изоляции" из-за конфликта в Украине. А КНДР получает выгоду от того, что Москва нуждается в друзьях. В то же время и Москва, и Пхеньян отрицают, что заключали сделки в области вооружений. Цой Сон Хи еще в октябре заявила, что утверждения США и их союзников, обвиняющих КНДР в поставках оружия России, политически мотивированы и не состоятельны.



Свою ложку дегтя в бочку российско-северокорейского меда постарался добавить и бывший видный дипломат Пхеньяна Тэ Ен Хо, бежавший в Южную Корею и даже избранный там в парламент. В интервью журналу Diplomat он сказал, что Ким Чен Ын рассчитывает устранить угрозу со стороны США, если там президентом будет снова избран Дональд Трамп. Поскольку Пхеньян теперь обладает ракетами, способными достать территорию США, то он надеется возобновить личный диалог с американским лидером, как это было во время правления Трампа в 2019 году. Тогда саммит в Ханое оказался безрезультатным. Но Ким полагает, что сохранил какую-то симпатию со стороны бывшего президента. Если верить Тэ Ен Хо, получается, что нынешнее сближение с РФ рассматривается северокорейским руководством как временное, до тех пор, пока не получится наладить отношения с США. Впрочем, не факт, что бывший дипломат действительно излагает подлинное видение северокорейским руководством перспектив своей внешней политики.