Ад вокруг Эрбиля. Иран ударил ракетами по союзникам США - курдам Ирака и Сирии

09:38 16.01.2024

Иран ударил ракетами по территории Ирака и Сирии



Ответственность за удары взял на себя Корпус стражей исламской революции.



В ночь на 16 января Иран атаковал Ирак ракетами - под ударом оказались восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил).



Там заявили, что уничтожены базы "антииранских террористических группировок".



"В ответ на недавние террористические преступления врагов исламского Ирана, штаб-квартира шпионов была атакована баллистическими ракетами КСИР и уничтожена", - говорится в сообщении военных. По их словам, иранские военнослужащие нанесли удары не только по консульству, но и по американским военным базам.



Источники Reuters из числа американских чиновников заявили, что американские объекты в Ираке не пострадали. Позднее эту информацию подтвердила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон в комментарии для "РИА Новости".



Она отметила, что власти США считают удары "безрассудными и неточными".



"Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана. США продолжат оценивать произошедшее, однако первичная оценка Вашингтона заключается в том, что речь идет о "безрассудной и неточной серии ударов" со стороны Ирана".

Reuters сообщает, что погибли два человека, еще пять ранены. ABC News сообщил о четырех жертвах. Reuters пишет со ссылкой на источники, что среди погибших есть курдский бизнесмен-миллионер Пешрав Дизайи и несколько членов его семьи.



ABC News со ссылкой на источник в иракских службах безопасности сообщает, что в Эрбиле прекращено воздушное сообщение, а удары были "очень жесткими".



Кроме того, КСИР нанес удары по позициями боевиков "Исламского государства" в Сирии в ответ на террористические атаки в иранском городе Керман, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление КСИР.



"Гвардейцы выявили и уничтожили места сбора командиров и ключевых элементов серией ударов баллистическими ракетами в ответ на недавние террористические акты в Иране", - говорится в заявлении подразделения иранских вооруженных сил.



3 января в Кермане произошло два взрыва во время траурной процессии у могилы генерала КСИР Касема Сулеймани. Погибли почти 90 человек, пострадавших - более 200. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт. Взрывы были устроены двумя смертниками, которые использовали начиненные взрывчаткой пояса. Оба смертника, по данным Ирана, быи граждланами Таджикистана.