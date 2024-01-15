"Перекуем Уральск на Орал": Казахстан продолжает избавляться от русских топонимов

10:39 16.01.2024

Дерусификация шагает по Казахстану. Минтранс республики предлагает переименовать ряд железнодорожных станций, заменив русские названия на казахские. Например, станцию "Уральск" авторы документа хотят переименовать в "Орал", "Узень" в "Жаңаөзен" и так далее, сообщает телеграм-канал "Рыбарь".



Хотя в стремлении Казахстана избавиться от русских топонимов, ничего нового нет. Сам президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая в Национальном курултае назвал ономастику (раздел языкознания, изучающий собственные имена) "важнейшим идеологическим инструментом" властей Казахстана.



Этот инструмент, по мнению главы РК, нужно использовать "с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов".



Вот его и используют - до 2025 года в Казахстане в национальных интересах сменят три тысячи "идеологически устаревших" названий населенных пунктов и улиц. Так что переименование ж/д станций, это, можно сказать, сопутствующее мероприятие.



В РФ на подобные телодвижения традиционно смотрят сквозь пальцы. Примечательно на этом фоне то, как политику РК трактуют прибалты, где русофобия цветет махровым цветом.



Там переименования станций приветствуют радостными статьями с заголовком: "Долой русский язык!" Кампания по дерусификации стартовала в Казахстане".



В свою очередь, Тина Канделаки пишет в своем телеграм-канале:



"Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз. Понятно, что под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений".