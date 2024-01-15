В Таджикистане новые: 1-й вице-премьер (Холикзода), глава Нацбанка (Толибзода), глава Академии наук (Хушвактзода) и др. назначения

10:40 16.01.2024

Президент сменил главу Нацбанка Таджикистана



Из произвел ряд других кадровых перестановок.

Эмомали Рахмон, иллюстративное фото



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своими указами произвел ряд кадровых перестановок.



В частности, указом главы государства Хоким Холикзода снят с должности главы Национального банка Таджикистана. Он назначен первым заместителем премьер-министра Таджикистана. Это место было вакантным в течение последнего года.



Новым председателем Нацбанка назначен Фирдавс Толибзода, который до этого был первым заместителем главы регулятора.



Первым заместителем главы Нацбанка назначен Фируз Шарифзода. Заместителем председателя Нақбанка назначен также Сироджиддин Икроми, который до этого возглавлял "Амонатбанк".



Кто станет новым главой "Амонатбанка" вместо него пока неизвестно.



Кроме этого, Эмомали Насриддинзода снят с должности помощника президента по вопросам социального развития и назначен ректором Национального университета Таджикистана.



Зульфикор Гулахмадзода, который до сих пор был депутатом парламента назначен новым председателем Комитета по работе с молодежью и спортом Таджикистана.



Теперь уже бывший председатель Комитета Абдулло Рахмонзода назначен помощником президента страны по вопросам социального развития вместо Насриддинзода.



Президентом Национальной академии наук Таджикистана назначен Кобилджон Хушвактзода, который до этого был ректором Национального университета.



На какую должность назначен Фарход Рахими, бывший президент Национальной академии наук, пока неизвестно.



Мирзо Хуршед Файзуллозода назначен директором Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан. Это учреждение создано недавно, и Файзуллозода является его первым руководителем.