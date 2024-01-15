 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.01.2024
15:42  Операция Набиуллиной. Кремль засекретил тяжкий недуг своей глав-банкирши
14:59  С президентской гонки в США снялся самый "про-российский" кандидат - республиканец Рамасвами
13:53  Генерал Султан Камалетдинов - новый начальник Генштаба КазАрмии
13:23  Красное море станет "морем крови", - К.Семенов
13:17  Скалкой в харю! Популярного каз-певца Турлыханова посадили за драку с женой
12:30  Режим StandБайден: чего ждать от президентской кампании в США, - Андрей Кузмак
12:08  США угрожают новой бомбардировкой Балкан, - К.Аверьянов

12:06  Осталось узнать, кто заказчик "танкерных атак" хуситов
12:00  Авдеевская "петля": По "Коксохиму" готовится удар самой мощной неядерной бомбой
11:49  Морской сбой: США втягивают ЕС в большой конфликт на Ближнем Востоке, - П.Доренко
11:44  Древние минареты Айни. В Таджикистане сохранилась история lX века
11:38  Религия капитализма. Как либеральные басни стали "экономической наукой"
11:35  В Южной Корее изобрели бестопливный генератор электромагнитной энергии AISEG
11:32  Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, новым королем стал ее сын Фредерик Х
11:28  Изгнание США из Ирака будет иметь глобальные последствия в пользу России, - Г.Мирзаян
10:40  В Таджикистане новые: 1-й вице-премьер (Холикзода), глава Нацбанка (Толибзода), глава Академии наук (Хушвактзода) и др. назначения
10:39  "Перекуем Уральск на Орал": Казахстан продолжает избавляться от русских топонимов
09:38  Ад вокруг Эрбиля. Иран ударил ракетами по союзникам США - курдам Ирака и Сирии
08:35  Цой Сон Хи привезет Путину замечательные северо-корейские ракеты и самоходки?
02:06  Виток исторической спирали. Основные тенденции современных военных конфликтов – начало новой эпохи
02:04  США запустили программу по боевому вирусу натуральной оспы
01:20  Эрдоган делает ставку на раскол внутри курдских отрядов, - И.Субботин
01:02  Бойцы СВО на Украине: "Мы - орда, и в этом наша сила"
00:57  В Госдуме объяснили, зачем России понадобились 10 тысяч кенийцев
00:09  Русскоязычные коллаборанты в Прибалтике хуже "титульных" русофобов
00:03  Боевые действия в секторе Газа приближаются к финалу, - НГ
Понедельник, 15.01.2024
22:10  Никогда не освобождайте болгар... - А.Добров
22:00  Лапка в лапку. Разворовавших Президентскую академию РАНХиГС "ученых" увели от реальных сроков
21:41  На греческом острове Эвбея археологи раскопали доселе неизвестный 34-метровый храм Артемиды (видео)
20:24  Запутанная стратегия окончательного разрешения карабахского конфликта, - А.Аваков
18:34  Наконец-то! Ракета хуситов поразила американский сухогруз "Eagle Gibraltar"
15:19  Первыми в мире: Когда китайские тайконавты планируют высадиться на Марсе
13:16  В Мексике открыли древнейший вид тиранозавра
13:14  "Спрос колоссальный": В России нуждаются в трудовых мигрантах
11:40  Одному из столпов южно-казахстанской коррупции Заманбеку Нуркадилову установят памятник
11:38  Бишкек. Кыргызский ГКНБ проводит обыск в редакции информ-агентства 24.kg
11:10  Население Земли ждет войн и экономических конфликтов в 2024 году
11:07  Интервенция, с которой начался "новый мировой порядок"
10:57  Заканчивается 10-дневная свадьба Брунейского принца Абдулы Матина и красавицы Аниши
10:56  США - мировой злодей и главный источник масштабных потрясений, - Global Times
10:55  Либерал-глобалисты готовят миру новую смертельную пандемию, - С.Аксенов
10:53  Век войн? Статья первая, - Сергей Караганов
10:52  Китай строит крупнейший в мире излучатель-синхротрон, чтобы изучать новые миры
10:26  Мутнейший каз-олигарх Итемгенов прикупает у россиян 32% железнодорожного оператора Globaltrans
09:31  Изврат во власти. Министром экономики Хорватии назначен открытый гей Хабиян
02:24  Америка - как поле боя за новый передел миропорядка, - В.Ильин
01:21  100 дней войне на Ближнем Востоке: от Газы до Йемена, - А.Яшлавский
01:06  Тайвани, родства не помнящие... Победа Лая - худший вариант для Си, - Н.Портякова
00:37  Арабский мир становится заложником ударов по Йемену, - Игорь Субботин
00:32  "Список Эпштейна": педофилия - оружие в президентской кампании США, - В.Михеев
00:30  Элиты вывозят на свалку, - Платон Беседин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
В Таджикистане новые: 1-й вице-премьер (Холикзода), глава Нацбанка (Толибзода), глава Академии наук (Хушвактзода) и др. назначения
10:40 16.01.2024

Президент сменил главу Нацбанка Таджикистана

Из произвел ряд других кадровых перестановок.
Эмомали Рахмон, иллюстративное фото

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своими указами произвел ряд кадровых перестановок.

В частности, указом главы государства Хоким Холикзода снят с должности главы Национального банка Таджикистана. Он назначен первым заместителем премьер-министра Таджикистана. Это место было вакантным в течение последнего года.

Новым председателем Нацбанка назначен Фирдавс Толибзода, который до этого был первым заместителем главы регулятора.

Первым заместителем главы Нацбанка назначен Фируз Шарифзода. Заместителем председателя Нақбанка назначен также Сироджиддин Икроми, который до этого возглавлял "Амонатбанк".

Кто станет новым главой "Амонатбанка" вместо него пока неизвестно.

Кроме этого, Эмомали Насриддинзода снят с должности помощника президента по вопросам социального развития и назначен ректором Национального университета Таджикистана.

Зульфикор Гулахмадзода, который до сих пор был депутатом парламента назначен новым председателем Комитета по работе с молодежью и спортом Таджикистана.

Теперь уже бывший председатель Комитета Абдулло Рахмонзода назначен помощником президента страны по вопросам социального развития вместо Насриддинзода.

Президентом Национальной академии наук Таджикистана назначен Кобилджон Хушвактзода, который до этого был ректором Национального университета.

На какую должность назначен Фарход Рахими, бывший президент Национальной академии наук, пока неизвестно.

Мирзо Хуршед Файзуллозода назначен директором Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан. Это учреждение создано недавно, и Файзуллозода является его первым руководителем.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705390800


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с вице-президентом Еврокомиссии
- Мажилис примет в работу проекты Водного и Строительного кодексов
- Алихан Смаилов призвал инвестиционное сообщество Европы расширить участие в совместных проектах
- Кадровые перестановки
- МВД и КНБ пресекли деятельность крупной сети онлайн-казино
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 января 2024 года №429
- Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями Школы аналитики
- Кадровая история 2023 года
- Большой проект в действии: запуск 65 ферм увеличит производство молока в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  