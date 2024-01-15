Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, новым королем стал ее сын Фредерик Х

11:32 16.01.2024

CentralAsia (CA) - Королем Дании стал Фредерик Х, после отречения от престола его матери королевы Маргрете II, которая правила 52 года. Об этом сообщает датский телеканал DR.



