В Южной Корее изобрели бестопливный генератор электромагнитной энергии AISEG

11:35 16.01.2024

Потенциально революционная технология была продемонстрирована на 28-й Конференции ООН по изменению климата



Борис Николаев



Южнокорейская компания SEMP Group и компания Global Solutions for Project Management со штаб-квартирой в Абу-Даби запустили интеллектуальный генератор под названием AISEG, который ускорит переход мира к нулевым выбросам парниковых газов (Net Zero). Технология была представлена во время 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), в ходе которой большинство мировых лидеров согласились отказаться от ископаемого топлива.







По сути дела, это революционная инновация для производства электроэнергии с нулевым использованием топлива и нулевыми выбросами.



AISEG является результатом почти четырехлетних исследований экспертов Исследовательского института SEMP. Посетители зеленой зоны COP28 в Центре энергетического перехода, который являлся частью Района устойчивого развития, могли стать свидетелями живых демонстраций инновационной технологии, которая отвечает чаяниям мира по сокращению выбросов и переходу к чистому нулю к 2050 году в соответствии с целями Парижского соглашения.



AISEG – первая в мире успешная система, обеспечивающая выходную мощность с более высоким коэффициентом полезного действия (КПД) по сравнению с входной мощностью. Имея более 70 патентов в 60 странах, она не имеет вращающихся частей, не выделяет углекислого газа или тепла, имеет автономный источник питания и обеспечивает выдающуюся эффективность. Она имеет компактные размеры и практически постоянный срок службы, что делает ее универсальным решением для мировых энергетических потребностей.



AISEG открывает рынок бесконечной ценности для применения во всех областях, например в автомобилях, обеспечивая чистую энергию без выбросов без топлива. Промышленные предприятия могут генерировать электроэнергию без необходимости ее передачи, а бытовая техника может питаться с помощью простой модели Plug аnd Play, то есть достаточно только подключить. Он также заменяет огромное количество топлива, необходимого для кораблей, самолетов и авианосцев, а также любого другого источника энергии на специализированных электростанциях.



"Технология AISEG знаменует собой важную веху, имеющую огромное значение для мира и будущего чистой энергетики, знаменуя собой путь инноваций, сотрудничества и непоколебимой приверженности устойчивому будущему", – сказала Закея Аламери, основатель и генеральный директор Global Solutions for Project Management.



Вухи Чой, генеральный директор SEMP Research Institute Co., Ltd., сказал: "Для нас большая честь продемонстрировать на COP28 наше изобретение, первую в мире систему производства электроэнергии невращающегося типа, которая изменит способы производства и потребления электроэнергии. AISEG демонстрирует нашу приверженность инновационной декарбонизации, обеспечению эффективной энергетики и минимизации выбросов углекислого газа".



"Катушки, которые вы видите, – это путь к чистой энергии, той, которая нужна миру для сокращения выбросов и поддержания духа Парижского соглашения. Мы присоединяемся к миссии COP28 с этой революционной технологией, которая очаровала экспертов. Умный электромагнитный генератор ИИ – это будущее энергетики", – сообщила организация в соцсетях.



Генератор уже находится в коммерческом использовании, как сообщает The National News со ссылкой на Закею Аламери, основателя и генерального директора Global Solutions.



У компании есть конструкция генератора мощностью до 10 МВт.



AISEG – это неротационная система генерации электроэнергии, работающая на основе фундаментальных электромагнитных принципов и законов, включая законы Фарадея и Биота-Саварта. Разработчики заверяют, что их техническое решение позволяет генерировать электроэнергию с невероятной эффективностью и постоянной выходной частотой, стимулируемой стабильными магнитными полями.



Есть мнение, что этот прорыв может полностью изменить способ получения электроэнергии во всем мире и сфера его применения огромна, будь то города, транспортные средства, самолеты, корабли или компьютеры.