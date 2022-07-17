Древние минареты Айни. В Таджикистане сохранилась история lX века

11:44 16.01.2024

Анна Мифтахова, Asia-Plus

17.07.2022



Если по трассе Душанбе-Худжанд доехать до Айни и повернув направо углубиться в район, поднимаясь по горным кишлакам - можно увидеть немало интересных исторических мест. Одними из которых являются минареты.



В доисламские времена на территории Древнего Согда жили светлокожие и светлоглазые люди, почитавшие культ огня. Они поклонялись Ахурамазде - богу солнца. Эта религия была широко распространена по всей Средней Азии, о чем свидетельствуют руины зороастрийских храмов.



Когда на эту территорию пришли завоеватели, принесшие ислам, местные жители яростно сражались за свою веру и сдались на милость победителя не сразу. Поэтому укрепление новой веры было делом непростым.



"Здесь проходили жесточайшие сражения, мужчинам прилюдно отрубали головы, а местных женщин силой брали в жены. Так изменились расовые черты наших предков, – рассказывает местный житель Рузибой Холов, – если раньше они относились к европеоидной расе, то с приходом арабов их внешность стала носить азиатские черты. В итоге арабы установили свою веру, и старых богов здесь позабыли. В каждом кишлаке построили по мечети, чтобы все молились".



В старых кишлаках Зеравшанской долины можно обнаружить башенки, построенные индийским правителем династии Халджи.



Кстати, древнесогдийские названия кишлаков звучат очень необычно: Испагн, Шамтуч, Вешаб, Рарз, Фатмаут, Фатмев, Кадамон, Исиз, Обрдон, Худгифи соя, Худгифи офтоб... и не каждый носитель таджикского языка способен объяснить значение этих названий.



Для того, чтобы люди молились Аллаху на территории Айнинского и Горно-Матчинского районов было построено семь мечетей, при каждой из которых находилась башенка-минарет. Первой в Зеравшанской долине была построена башня Варз, установленная в Айни (ранее Варзиманор, Замхатабад). Она достигает 13,5 метров в высоту.



Во времена СССР мечеть в Айни была превращена в почтовое отделение, а минарет служил рупором для оповещения жителей о каких-либо новостях. Сегодня и мечеть и башенка - памятники архитектуры, охраняемые государством, но про три остальные уцелевшие башни словно забыли.



Держатся за счет меценатов



Подобные башни в давние времена выполняли роль оповестительного устройства, ведь оттуда было удобно кричать о том, что: пришли враги; кто-то умер, женился или родился; пора молиться. На сегодняшний день таких минаретов осталось всего четыре, и некоторые уже превратились в руины.



Один из них расположен в высокогорье Горной Матчи и три в районе Айни (их мы смогли запечатлеть на фото). Есть минареты в кишлаках Рарз, Фатмев и Айни.



Башенки построены из глины-сырца, и удивительно, что они до сих пор (хоть и частично) сохранились. А лучше всех сохранилась та, что расположена в Айни - это минарет Варз. До половины постройки можно подняться по лестнице, которая после нескольких витков обрывается вследствие обвала хода вверху. Вход очень низкий, ход винтового подъема узкий.



Кстати, сохранился минарет благодаря меценатам, раз в 7-10 лет выделяющим деньги на обновление мечети и защиту древней постройки от буйства стихий: тут установлена крыша, и защитные прозрачные стены из оргстекла.



Саму мечеть лет 10-12 назад немного расширили и обновили облицовку стен.



Мечеть в Айни



История строительства



Построены минареты были еще в IX веке (1300 лет назад) по указанию индийского султана Джалалуддина Мухаммада из династии Халджи. Правда некоторые местные жители по незнанию утверждают, что их построил праведный человек, прибывший из Ташкента.



Индийский султан хотел, чтобы люди регулярно молились одному богу, а не древним идолам. Согласно легенде, к строительству его подтолкнули беспокойные сны. Так в Согде появилось семь мечетей, при каждой из которых – минарет.



Минарет в кишлаке Фатмев



Мечети в то время были совсем небольшими - всего 6х6 квадратных метров, ведь и людей тогда было не более 30-50 человек на один кишлак. По словам местного мулло, служащего в Айнинской мечети, она была не раз перестроена снаружи, но внутри сохранилась прежней.



А вот в Фатмеве мечеть выглядит совсем старой, а минарет возвышается лишь наполовину. В него невозможно войти, и за века глиняные стены стали дырявыми словно кружева. Однако, местные жители, пытаясь сохранить историческое наследие, своими силами установили металлическую крышу, чтобы защитить минарет от ветра, снега и дождя.



А вот в Рарзе, к сожалению, от минарета остался только скошенный кусок стены…