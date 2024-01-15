Морской сбой: США втягивают ЕС в большой конфликт на Ближнем Востоке, - П.Доренко

11:49 16.01.2024 Зачем Вашингтону союзники и эскалация в регионе



Прохор Доренко



США втягивают европейские страны, включая Италию и Германию, в участие в военной операции против проиранского йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Это происходит на фоне продолжающихся обменов ракетными ударами между сторонами конфликта. Таким образом в Вашингтоне стремятся оправдать свои действия в Красном море, чтобы избежать обвинений в очередной односторонней агрессии в регионе, считают опрошенные "Известиями" эксперты. При этом конфликт на Ближнем Востоке, в отличие от украинского кризиса, никак не затрагивает интересы Европы. Как развивается ситуация вокруг Красного моря и почему Белый дом старается легитимировать свою агрессию в отношении Йемена - в материале "Известий".



Бомбардировки Йемена продолжаются



15 января проиранское йеменское движение "Ансар Аллах" вновь нанесло удар по кораблям западной коалиции в Красном море под руководством США и Великобритании. Ответная реакция со стороны Йемена последовала за масштабной ракетной атакой альянса по позициям хуситов на подконтрольных им территориях 12 и 13 января. В декабре прошлого года Вашингтон объявил о начале операции "Страж процветания" в регионе для защиты международного судоходства на фоне атак на израильские торговые суда в поддержку палестинцев в секторе Газе, где война Израиля против ХАМАС продолжается уже четвертый месяц. Из-за обострения в регионе транспортные компании вынуждены прибегать к альтернативным маршрутам, что увеличивает конечную стоимость товаров.



Утром 15 января центральное командование США USCENTCOM (американское боевое командование, выполняющее задачи на Ближнем Востоке, в Африке, Средней Азии и некоторых частях Южной Азии) сообщило об атаке со стороны хуситов на эсминец USS Laboon противокорабельной ракетой в Красном море. Однако, согласно официальному заявлению, никакого ущерба и потерь не отмечается. Позднее вечером в командовании сообщили об ударе по судну GIBRALTAR EAGLE, оно продолжило свой маршрут.



Уже вечером замруководителя пресс-службы "Ансар Аллах" Насреддин Амер заявил, что движение будет атаковать не только израильские, но и американские суда. "Достаточно, чтобы корабли были американскими, чтобы мы могли нацелиться на них", - подчеркнул он.



Ситуация действительно в скором времени может выйти из-под контроля, это признают и в ООН. "Напряженность в Красном море находится на заоблачном уровне, и вскоре ее, вероятно, будет невозможно сдержать", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.



При этом он подчеркнул, что способствуют таким оценкам и ежедневные перестрелки на границе между Израилем и Ливаном, что вносит свой элемент неопределенности и содержит риск более широкой эскалации во всем регионе.



12 января вооруженные силы США и Великобритании в составе западной коалиции произвели массированный ракетный обстрел позиций йеменского движения. В тот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские и британские вооруженные силы поразили позиции хуситов в ответ на атаки "незаконной группировки, дестабилизирующей ситуацию в регионе". В "Ансар Аллах" сообщили о гибели пяти человек среди личного состава в результате 73 ударов. В Йемене обещают ответить.



"Мы говорим американцам, что все их действия и агрессия в отношении Йемена неминуемо провалятся. Мы будем бороться против вас всей нашей мощью. Вы покинете регион униженными и увидите мощь йеменцев, которая сломит ваше высокомерие и свергнет вашу мнимую гегемонию", - заявил иранскому агентству IRNA член политбюро "Ансар Аллах" Али аль-Кухум.



Cпираль эскалации между сторонами конфликта стала закручиваться после мощной атаки со стороны хуситов на американские и британские корабли 10 января. Американская сторона тогда отчиталась об отражении 18 беспилотников, двух крылатых и одной баллистической ракет. Однако доказательств успешного перехвата целей противника со стороны коалиции не последовало. Региональные СМИ со ссылкой на источники позже сообщили, что часть выпущенных ракет и БПЛА выполнила свои задачи.



В целом "Ансар Аллах" считается одним из ключевых иранских прокси в регионе, и диалог с ними, включая любое давление, как считают на Западе, должен идти в первую очередь через Тегеран. "США передали Ирану специальное послание, касающееся действий хуситов в Йемене. Мы убеждены, что хорошо подготовились", - заявил президент США Джо Байден во время своей пресс-конференции в Белом доме 13 января.



На сцену выходит Германия, Италия и Польша



В объявленной США операции "Страж процветания" 18 декабря уже принимают участие европейские страны: Нидерланды и Греция. Тем временем в минувшие выходные стало известно о скором начале ЕС собственной миссии по защите судоходства в Красном море - в ней, как предполагается, будут участвовать Германия и Италия.



Подобное развитие событий вызывает немало вопросов, так как сейчас большая часть европейских стран и так несет большие материальные потери на фоне конфликта на Украине. Многие убеждены, что в Вашингтоне и Лондоне не желают нести ответственность за свои действия в одиночку, поэтому вовлекают страны ЕС в новый конфликт на Ближнем Востоке.



- США втягивают европейские страны в ненужный для Европы конфликт, как это ранее произошло с Украиной. Если ее еще можно выдать за страну, интересы которой коррелируются с интересами Запада, то при чем здесь



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В ответ хуситы объявили мобилизацию и пообещали "поджечь весь регион"



- остается непонятным, - сказал "Известиям" журналист-международник Аббас Джума.



Единственная причина разрастания конфликта на Ближнем Востоке - война в Палестине. Остается непонятным согласие стран ЕС на участие в настоящей "бойне", когда можно поспособствовать урегулированию конфликта в секторе Газа, считает он.



13 января министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил об участии его страны в операции по защите торговых кораблей в Красном море из-за участившихся атаках хуситов. "15% торговых судов проходят через Красное море. Италия в этом случае страдает больше всего. У нас есть один корабль в этом регионе, который уже обеспечивает охрану наших судов", - сообщил он 13 января.



По его словам, Рим не получал никаких предложений по нанесению совместных ударов против хуситов: "Наши союзники прекрасно понимают, что правительству требуется получить разрешение от парламента для проведения любых военных действий".



Кроме того, в Берлине планируют войти в новый альянс западных стран, мотивируя это борьбой за свободную мировую торговлю. Так, глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила о скором участии Германии в миссии ЕС по защите судоходства в регионе, которую должны утвердить министры европейского блока уже в этом месяце. "Цель миссии будет заключаться в обеспечении безопасности прохода торговых кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив при поддержке фрегатов европейских стран", - заявила она 14 января.



Несмотря на обсуждение отдельной от американской коалиции миссии ЕС в Красном море, это не может идти без координации с Вашингтоном, который таким образом стремится легитимировать свои действия, втягивая новых участников, считают опрошенные "Известиями" эксперты.



"Традиционно США, даже когда действуют в одиночку, пытаются создать видимость совместной деятельности через создание коалиции. При этом необязательно, чтобы участники коалиции имели серьезный вес", - рассказал в беседе с "Известиям" востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов.



По его словам, миссия европейских государств координируется напрямую с Белым домом по примеру бизнес-партнерства, которое не оформлено юридически. При этом страны ЕС, скорее всего, не будут непосредственно участвовать в атаках на хуситов, а ограничатся охраной судоходства, полагает эксперт.



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К тому же у Италии и Германии находятся крупные военные базы в регионе Красного моря - в Джибути, на противоположном берегу от Йемена. К примеру, там же базируется ВС США, Франции, Японии и Испании, а также и Китая (единственная военная база КНР за границей). Впрочем, Париж и Мадрид пока не планируют участвовать напрямую в новом альянсе, однако оставляют пространство для обсуждения в рамках сложившейся ситуации в регионе.



При этом позиция России остается четкой и взвешенной в отношении эскалации в Красном море и секторе Газа: эти события неразрывно связаны между собой. 15 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.



"Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена", - говорится в сообщении МИД России.



Помимо этого, министры высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению.



11 января Совбез ООН принял проект резолюции США с осуждением атак хуситов на корабли в акватории Красного моря. Россия предложила поправки к тексту, в одной из которых затрагивалось устранение коренных причин, способствующих региональной напряженности, включая конфликт в палестинском анклаве, однако они были отклонены.



100 дней со дня войны в секторе Газа



С момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и продолжающейся кровопролитной войны между палестинским движением сопротивления против ЦАХАЛ в секторе Газа прошло более 100 дней. Конфликт в палестинском анклаве стал самым масштабным по количеству жертв среди местного населения за столь короткий период и одной из причин разрастания кризиса: со стороны хуситов в Йемене и "Хезболлы" в Ливане.



По последим данным, число потерь со стороны Израиля составляет свыше 1,2 тыс., в секторе Газа заявляют об около 24 тыс. погибших. При этом израильская газета Yedioth Ahronoth рассказала 15 ноября, что, согласно данным ЦАХАЛ, командование ХАМАС уцелело, несмотря на интенсивные боевые действия, а большая часть боевого состава продолжает выполнять свои задачи.



Вместе с этим в Армии обороны Израиля оценивают количество личного состава военного крыла палестинского движения "Аль-Кассам" в 30 тыс. человек на момент событий 7 октября. Тем временем в Израиле говорят о потерях ХАМАС в 9 тыс. боевиков.



К тому же в плену у ХАМАС все еще остаются 135 заложников, среди которых трое россиян: Александр Труфанов, Андрей Козлов и Александр Лобанов. В общей сложности за период последнего и единственного перемирия с 24 ноября по 1 декабря 2023 года удалось обменять 80 израильтян на 240 палестинцев. Источник - Известия

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