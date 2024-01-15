Авдеевская "петля": По "Коксохиму" готовится удар самой мощной неядерной бомбой

12:00 16.01.2024

Самостийные эксперты уже предрекают сдачу города - после потери "Бревна" ВСУшникам придется сдаваться



Александр Ситников



Армия России продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники. Об этом сообщил командующий группировкой "Таврия" Тарнавский, о котором в последнее время говорят, как о генерале-неудачнике. Дескать, он провалил все что можно и что нельзя.



По его словам, самая тяжелая ситуация разворачивается на Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки (14 января) были зафиксированы 41 авиаудар и 51 попытка наступления ВС РФ при поддержке бронетехники. Речь идет о среднесуточном количестве боестолкновений уже неделю. А три последние дня крайне активно используется авиация.



Подробности привел гауляйтер Авдеевки Барабаш. "За первые две недели нового года враг сбросил около 250 авиабомб на Авдеевку. Для сравнения: за весь 2023 год город получил 146 авиаударов", - пояснил он. В ход идут только крылатые бомбы, поэтому достать самолеты ВКС РФ захисники не могут.



"Свободная Пресса" прогнозировала такое развитие событий: "В ближайшие недели Авдеевский укрепрайон укровермахта разбомбят в прах". Прежде всего, нужно уничтожить бандеровский гнойник в АКХЗ, из которого "херои" при участии военных инженеров НАТО создали самую мощную "фортецю" на так называемом "Восточном вале".



Как пояснил экс-комроты батальона "Айдар" * Дикий, "наши засели в очень хорошо организованной обороне на Авдеевском коксохиме. Это примерно, как „Азовсталь": есть куча подземных этажей и бетонные перекрытия, которые выдерживают даже КАБы", - заявил он. О том, что прокси-НАТО создало под руководством британских военных инженеров под Донецком мощный укрепрайон, известно давно, но впервые представитель ВСУ привел подробности.



К слову, в "Азовстали", исходя из сведений британских СМИ, подземелье уходило вниз на 7 этажей, имело системы очистки воздуха и воды. Противник, похоже, на полном серьезе уверен, что сможет отсидеться от ударов с воздуха.



Сюда, согласно "свежей" информации паблика Військова Країна, перебрались из Степового пiдроздiли 47-й ОМБр "Магура". На западных границах села обороняются "мобики" 116 ОБрТРо. Также стало известно, что по команде Банковой Генштаб ВСУ перебросил на восточную (самую опасную) часть Коксохима власовцев из "Русского Добровольческого корпуса"**. Этих дурней стережет 4-я рота "Сич" Киевского полка особого назначения.



Такая ротация сил на северном фасе Авдеевской "петли" согласуется с обзором самостийного эксперта Машовца, которого обожают цитировать западные мозговые центры. Наряду с пабликом DS (заблокированным в РФ), этот правдоруб, имеющий хорошие связи с бандеровским Генштабом, более-менее адекватно информирует о ситуации под Донецком.



"На северном фасе Авдеевского района обороны ВСУ [россияне] также имели определенный успех. Передовые подразделения 114-й омсбр ВС РФ, при поддержке 15-й омсбр, очевидно, сумели продвинуться юго-восточнее позиции „Террикон" в направлении района „Бревно" и Пожарно-Спасательной части № 13… Кроме того, похоже, что ВСУ таки полностью отошли из села Степовое", - пишет он.



Его заявление, тем не менее, диссонирует с официальными сводками ВСУ, несмотря на получение инсайда из "самого верха". Вероятно, это делается для того, чтобы подготовить майданутое общество к потере Авдеевки за счет подачи "альтернативных сведений".



Добавим также, что часть информации о ситуации под Донецком Машовцу поступает от воюющих украинских блогеров. Те, хоть жутко по-русски матерятся, но стараются писать правду. Надеются, что это может помочь побратимам избежать гибели из-за обмана офицеров.



На армейских чатах укровермахта пишут, что "кацап приступил к обходу „неубиваемого" Коксохима с востока и юго-востока". Короче, русские бойцы продвигаются через Авдеевскую автобазу к укрепрайону "Бревно", который, как уточняет Машовец, "является входными воротами для подвоза и материально-технического обеспечения" всей "фортецi".



Самостийные вояки строчат, что если "Бревно" перейдет под контроль ВС РФ, то "Коксохиму" придет капец - придется лапки вверх поднимать.



В АКХЗ засели основные части ВСУ, обороняющие Авдеевку. Они-то и окажутся отрезанными от "большой земли", после чего начнется конкретная бомбардировка, сопоставимая с ударами по "Азовстали". Дескать, нынешние 250 ФАБов покажутся "цветочками".



Если кто забыл: в Мариуполе "киборги-азовцы" *** запросили экстрадицию в плен после того, как стали рушиться бетонные перекрытия "атомного бомбоубежища" - последнего подземного опорника ВСУ.



Еще один вражеский источник новостей о сражении под Донецком - ISW - сообщает, что 14 января "российские войска продвинулись на участке шириной до 260 метров и глубиной 120 метров к востоку от Авдеевского коксохимического завода (к северо-западу от Авдеевки), а подразделения российской 114-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус Донецкой Народной Республики) и 15-й мотострелковой бригады (2-й армейский корпус ЛНР) продвинулись к юго-востоку от Авдеевской свалки (к северо-западу от Авдеевки)".



А тем временем "Военный обозреватель" сообщил, что "одна из самых мощных на вооружении ВКС России неядерных авиабомб ОДАБ-500 замечена в зоне СВО с универсальным модулем планирования и коррекции". Ее эффективность поражения сопоставима с тактическим ядерным оружием, особенно когда под удар попадают закрытые объекты, такие как бункеры и многоэтажные бомбоубежища.



Самостийная телеграм-тусовка очень болезненно восприняла эту новость, тем более что гауляйтер Авдеевки привел жуткую конкретику по прилетам ФАБов. Барабаш считает, что ВС РФ будут применять по "фортецi" самые тяжелые боеприпасы, чтобы разрушить укрепрайон.



* Сообщество "Айдар" решением Южного окружного военного суда от 25 сентября 2023 г. признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.



** "Русский добровольческий корпус" запрещен в РФ и добавлен в список террористических организаций, публикуемых на сайте ФСБ.



*** Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) "Азов" решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.