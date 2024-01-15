Осталось узнать, кто заказчик "танкерных атак" хуситов

12:06 16.01.2024

Даже если повстанцы из Йемена заблокируют Красное море - это почти не повлияет на рынок, но кое-кого обогатит



Михаил Зубов

Материал комментируют:

Сергей Пикин



Ракетные удары США и Великобритании по хуситам на территории Йемена привели к скачку цен на нефть. Биржевые трейдетры связывают два этих события. Стоимость североморской нефти Brent превысила уровень $80 за баррель, то есть поднялась на 3%.



До этого нефть еще немножко подорожала в конце прошлого года в связи с тем, что хуситы объявили транспортную блокаду для судов, следующих в Израиль, и начали их обстреливать крылатыми ракетами и атаковать дронами. В результате такие танкерные судоходные компании, как датские Torm и Hafnia и шведская Stena Bulk пустили свои суда не через Красное море, а в обход Африки.



Насколько хуситы способны повлиять на мировые углеводородные цены - об этом "Свободной Прессе" рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.



- Не очень-то и сильно повлияли последние действия США и хуситов на мировые цены. Если танкеры пошли в обход Красного моря вокруг Африки - то это лишние три недели в пути. Эти дополнительные расходы на логистику могут добавить в цену бочки нефти несколько долларов. Стоимость транспортировки вырастет.



Но от этого насыщенность мирового рынка не меняется, а на цену влияют не расходы на доставку, а совсем другие факторы: потребность в топливе, объемы добычи.



Сейчас цена за аренду танкера, несмотря на все риски, все равно ниже, чем два года назад.



Цена на нефть может подскочить резко, если какое-то крупное месторождение перестанет функционировать. Вот несколько лет назад хуситы напали на месторождение в Саудовской Аравии. И тогда даже не за сутки, а почти мгновенно цена на нефть взлетела на 10%.



А сейчас ни одно из ближневосточных событий не приводит к такому росту цены. Перекрытие транспортных артерий оказывает минимальное влияние.



"СП": А чего, в принципе, добиваются хуситы?



- Позиция хуситов достаточно простая. Власть в своей стране они брать не хотят, хотя могли бы. Но при этом хуситы хотят быть на виду. У меня иногда закрадывается мысль, что хуситы - коммерческая организация. И нападение хуситов на танкеры и сухогрузы - это не просто так.



Они - как из голливудских боевиков. Уж больно неожиданно, но при этом всегда вовремя и в правильном месте выпрыгивают, как чертики из табакерки. Когда они нападают - это влияет на котировки нефти. Незначительно, на короткое время, но биржевому трейдеру, если тот знает точное время - на этом небольшом колебании можно заработать очень много миллионов.



Просматривается, что эти ребята получают определенный заказ на то, чтобы поиграться с котировками. Ну представьте: вы знаете, когда будет нападение на месторождение или танкер. Что вы делаете?



"СП": Я покупаю фьючерсы.



- Вот именно, правильно. Вы закупаетесь фьючерсами, а когда происходит нападение - вы их сбрасываете в один день. Зарабатываете просто безумную прибыль. А с нее - гонорар хуситам - $100 млн, да хоть бы и $300 млн. И все счастливы.



Это может быть частный заказчик, или государственный игрок. Хуситы такие - это не потому что они такие вредные. Просто их движение уже давно перешло из повстанческого в разряд участников заказных игр.



А заказчик может быть разный.



"СП": Сергей, каков Ваш прогноз по ценам на нефть в обозримой перспективе?



- Я пока не вижу серьезных факторов, чтобы она резко вырастала или падала. Политика ФРС США будет смягчаться. Это - плюс для рынка нефти. А в Китае темпы роста снижаются, и это - минус. Есть ОПЕК+. Это - плюс. Но есть рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+. И это - минус. То есть факторы разные, но к глобальным изменениям они приведут. Я предполагаю, что цена будет в коридоре $70−90.



И никакие хуситы из этого седла нефть не выбьют.



"СП": Для России выгоднее, чтобы нефть была дорогой, а что выгодно США?



- В период выборов 2024 года для администрации Вашингтона важны низкие цены на нефть. Чтобы был недорогой бензин на заправках.



Да, у них есть свои производители нефти, и сланцевой нефти, но с политической точки зрения им нужна низкая цена.



"СП": Иначе говоря, провоцируя хуситов, американцы играют не в свою пользу?



- У США сейчас очень непоследовательная политика. Они многое делают в ущерб себе.



Но мир в целом сейчас не готов к глобальным и резким переменам. Конфликт в Израиле это показал. Никто не пошел на обострение, и конфликт остается локальным.



То же самое касается конфликта между Россией и Украиной. Его никто не стал переплавлять в глобальную войну в Европе, хотя могли бы.



Сейчас мир консервативен. А в консервативном мире и цены на нефть будут достаточно консервативными. Никто не готов на такие действия, которые подорвали бы экономические основы энергетики.