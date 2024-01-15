Режим StandБайден: чего ждать от президентской кампании в США, - Андрей Кузмак

12:30 16.01.2024 Эксперты предвидят общую неопределенность и гарантированный социальный кризис

Андрей Кузмак



Единоличное решение Белого дома атаковать Йемен вызвало взрыв возмущения не только за пределами США. На Джо Байдена обрушили свой гнев и республиканцы, и существенная часть демократов. В наступившем году любое внешнеполитическое решение администрации рассматривается через призму предстоящих выборов. На данный момент существует несколько вариантов развития событий, однако все они в той или иной степени ведут к возрастанию социальной напряженности в стране. "Известия" рассмотрели каждый из них.



Трамп против всех

За последние несколько дней два основных на данный момент кандидата в президенты США - Джо Байден и Дональд Трамп - обменялись резкими высказываниями.



8 января, выступая на шоу экс-ведущего Fox News Лу Доббса, Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что экономика США потерпит крах в ближайшие 12 месяцев, до его вступления в должность, потому что ему бы не хотелось "стать вторым Гербертом Гувером" (президент США, при котором началась Великая депрессия. - "Известия"). Эта реплика стала ответом на запущенный демократами нарратив о том, что в случае возвращения Трампа на Капитолийский холм американской экономике грозит катастрофа, а американской демократии - смерть. Собственно, этот тезис спустя несколько дней и повторил Джо Байден в предвыборном ролике.



Между этими двумя событиями произошла ракетная атака ВМС США по позициям хуситов в Йемене. Акция не только не была санкционирована конгрессом, как того требует Конституция, но и ни с кем не согласована и была проведена на фоне скандала с исчезновением министра обороны Ллойда Остина.



Трамп отреагировал резко, сравнив это решение Байдена с другим - "самым позорным в истории страны", выводом войск из Афганистана. "Позвольте мне внести ясность: мы снова бомбим весь Ближний Восток, где я победил ИГИЛ (организация "Исламское государство", ИГ - признана террористической и запрещена в РФ. - "Известия"), а наш министр обороны, который только что пропал без вести на пять дней, руководит войной со своего ноутбука в больничной палате, - написал Трамп в соцсети Truth Social. - Сейчас мы ведем войны на Украине, в Израиле и Йемене, но не ведем "войны" на нашей южной границе".



Как это отразится на его предвыборной кампании в 2024 году

Слова Трампа о нежелании становиться "новым Гувером" и "надежде" на коллапс национальной экономики следует воспринимать осторожно, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



По его мнению, в этой реплике Трампа одна половина - популизм, вторая - отражение экономической действительности, которая является важным фактором итогового результата выборов. Главный вопрос - влетит ли американская экономика в рецессию или кризис. Он отмечает, что если это произойдет летом-осенью, то станет концом для действующей администрации. Из этой ситуации выйти можно будет только радикальными политическими методами.



- Мнение Трампа базируется на распространенной среди экономистов точке зрения о неизбежности рецессии в середине года. Важно понимать, что при этом, согласно опросам, Трамп считается среди американцев более сведущим в вопросах экономики. Демократы же пытаются продать идею о том, что если при них все плохо, то при Трампе будет все хуже. Отсюда тезис о том, что Трамп - это второй Гувер, при этом еще и с диктаторскими замашками. Поэтому они надеются, что им удастся проскочить наступление рецессии. Республиканцы, в свою очередь, делают все, чтобы этого не случилось. Если Трамп будет избираться, в чем я не уверен, и будет избран, то "экономическим диктатором" он станет просто из-за того, что сложившиеся обстоятельства не оставят ему выбора, - подчеркнул собеседник "Известий".



Мнение о том, что Трамп - это "новый Герберт Гувер", планирующий узурпировать власть, активно продвигается в американских медиа. Не остался в стороне ведущий идеолог неоконсерватизма Роберт Каган. В статье для The Washington Post он назвал Трампа "новым Юлием Цезарем" и допустил, что в случае возвращения тот откажется от 22-й поправки (вводит ограничения полномочий президента США двумя сроками. - "Известия") и захочет править еще.



"Как и Цезарь, Трамп обладает влиянием, выходящим за рамки законов и институтов правительства, основанным на непоколебимой личной лояльности его армии последователей", - пишет Каган.



По данным опроса YouGov Трампа поддерживают 69% республиканцев, губернатор Флорида Рона Десантиса набирает 14% поддержки, экс-постпред США в ООН и в прошлом губернатор Южной Каролины Никки Хейли – 12%. На первых праймериз, прошедших в Айове, Трамп набрал 51%, что является высочайшим показателем в штате за последние 30 лет, Десантис - 21%, Хейли - 19,1%. Отрыв настолько огромен, что "Супервторник" (день, когда внутрипартийные праймериз проходят в большинстве штатов) 5 марта давно превратился в формальную констатацию очевидного. К тому же, к голосам за Трампа можно смело добавлять 4-7% поддержки от снявшегося по итогам первого кокуса Вивека Рамасвами.



Ни к каким ощутимым результатам пока не привела кампания по снятию экс-президента с выборов. Скорее даже наоборот. Дело "о секретных документах" растворилось в инфополе из-за аналогичной ситуации с Байденом. Обвинения в инспирировании событий 6 января 2021 года (штурм Капитолия) тонут в глубинах американской судебной системы, а уголовное преследование в Джорджии и вовсе закончилось некрасивым скандалом: обвинителей по делу, прокурора округа Фултон Фани Уиллис и ее подопечного Нэйтана Уэйда, уличили не только в любовной связи, но и в совместном освоении $650 тыс. судебных расходов.



Как пишет Каган, "наиболее вероятным результатом судебных процессов будет демонстрация неспособности нашей судебной системы сдерживать кого-то вроде Трампа и, между прочим, выявление ее бессилия в качестве сдерживающего фактора, если он станет президентом".



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Байден и ребята

Такую же подавляющую поддержку среди однопартийцев имеет и Байден. По данным USA Today, действующий президент набирает 74% голосов сторонников Демпартии. Правда, с одной оговоркой: при асболютном отсутствии конкуренции. Реальный рейтинг президента вновь опустился до 33%. Это самый низкий показатель со времен Джеральда Форда. На данный момент у Байдена нет достойных оппонентов внутри партии из числа заявившихся претендентов. Писательница Марианна Уильямсон набирает 9%, конгрессмен из Миннесоты Дин Филлипс - 2%.



Поддерживающие демократов мейнстрим-СМИ весь прошлый год публиковали списки альтернативных кандидатов. Однако на сегодняшний день ни один из них по разным причинам так и не выдвинул свою кандидатуру. Левое крыло партии, ранее представленное Элизабет Уоррен и Берни Сандерсом, ныне поддерживает кандидатуру Марианны Уильямсон. Мишель Обама не будет избираться из-за внутриэлитного конфликта с командой Байдена. Недавняя восходящая звезда демократов, министр транспорта Пит Буттиджич, потерял поддержку после техногенной катастрофы в Огайо. Хиллари Клинтон и Камалла Харрис не пойдут на выборы из-за чудовищного антирейтинга.



Остаются губернаторы: Гэвин Ньюсом (Калифорния), Гретхен Уитмер (Мичиган), Фил Мерфи (Нью-Джерси), Джей Б. Прицкер (Иллинойс), Джош Шапиро (Пенсильвания) и Джаред Полис (Колорадо). Однако все они или так и не заявили о своих президентских амбициях (Шапиро, Полис, Прицкер), или поддержали Байдена (Ньюсом, Мерфи). Уитмер, считавшаяся действительно сильной кандидатурой, в итоге была назначена сопредседателем кампании по переизбранию действующего президента.



Впрочем, эксперты всерьез рассматривают вариант снятия с выборов и самого Байдена. Об этом, например, пишет аналитик JPMorgan Майкл Чембалест. Такое в истории США уже случалось. В марте 1968 года полностью потерявший поддержку избирателей Линдон Джонсон отказался от участия в выборах. При таком раскладе имена Уитмер и Ньюсома действительно могут появиться в списке кандидатов.



Третий не лишний

Значительную поддержку избирателей имеет в прошлом демократ, а ныне независимый кандидат Роберт Кеннеди - младший. По опросам он набирает в среднем 16% голосов, причем, вопреки более ранним прогнозам, его выдвижение более угрожает позициям не Трампа, но Байдена, у которого Кеннеди "крадет" до 5% избирателей.



Кроме того, Кеннеди существенно опережает основных кандидатов в так называемом рейтинге благоприятности, то есть имеет самый низкий антирейтинг.



Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший



Фото: Global Look Press/Ringo Chiu

Нехорошее предчувствие

По усредненным данным, представленным CNN, Трамп лидирует в очном противостоянии с Байденом, опережая его на 4–6%. И это при равенстве позиций еще три месяца назад. Лидерство в отдельных категориях, таких как "экономика" и "управление" и вовсе достигает двузначных значений. Таким образом, если Трамп будет избираться, он победит.



Однако, этого, очевидно, будет недостаточно. Уровень социальной напряженности в США становится только выше, и это признается и демократами, и республиканцами. Почти 70% сторонников Трампа считают выборы 2020 года фальсификацией и поддерживают идею судить по этому поводу лидеров Демпартии. Так что, кто бы ни выиграл в предстоящих выборах, проигравшие поражения не признают, говорят эксперты.



Однако этого, очевидно, будет недостаточно. Уровень социальной напряженности в США становится только выше, и это признается и демократами, и республиканцами. Кто бы ни выиграл в предстоящих выборах, проигравшие поражения не признают, говорят эксперты. Например, руководимая Яном Бреммером Eurasia Group в прогнозе на 2024 год называет США "уже самой разделенной и дисфункциональной развитой индустриальной демократией в мире". Выборы 2024 года усугубят эту проблему независимо от того, кто победит, считают аналитики агентства.



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Если же Трамп по тем или иным причинам не будет участвовать в выборах, результат будет тем же - социальный взрыв с непредсказуемыми последствиями.



Резкий рост социальной напряженности и дестабилизация внутриполитического пространства являются гарантированным исходом этой президентской кампании, считает эксперт клуба "Валдай", заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



выборы в СШАФото: REUTERS/NurPhoto/Bryan Olin Dozier

- Поляризация политической системы США достигла такого уровня, что любой исход выборов будет рассматриваться одной из сторон как нелегитимный. А это значит массовые протесты, требования отмены результатов голосования, причем такие, что события января 2021 года покажутся праздником. Ситуация, очевидно, дестабилизируется. Столкновения между сторонниками Трампа и его противниками неизбежны. Нет никаких сомнений, что демократы выведут людей на улицы так же, как и республиканцы. Кампания демократов, очевидно, превратилась в попытки убедить электорат в том, что Трамп приведет страну к диктатуре и закончит американскую демократию. Очень напоминает российскую программу "Голосуй или проиграешь", - подчеркивает эксперт.



Таким образом, сам по себе контекст президентской гонки в США уже сопряжен с целым рядом негативных последствий, масштаб которых очень сложно сегодня оценить. Состоятся ли выборы или будут перенесены из-за форс-мажорных обстоятельств, пройдут ли они в нынешнем составе участников или в абсолютно новом - неопределенность подогревает рост социального противостояния, что уже сейчас оказывает сильнейшее влияние как на внутриполитическую ситуацию в США, так и за ее пределами. Источник - известия

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