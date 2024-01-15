 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скалкой в харю! Популярного каз-певца Турлыханова посадили за драку с женой
13:17 16.01.2024

Рахата Турлыханова арестовали за побои, нанесенные жене 8 Казахстанскому исполнителю Рахату Турлыханову изменили меру наказания - артисту вынесли административный арест сроком на десять суток, передает корреспондент NUR.KZ. Об этом сообщили в Алматинском городском суде.

"В ходе рассмотрения настоящего материала коллегия не согласилась с постановлением суда первой инстанции в части назначенного наказания ввиду наличия неоднократного факта нанесения побоев супруге ранее. Постановлением коллегии Алматинского городского суда постановление СМСАП Алматы изменено. Часть 1-1 статьи 73-2 КоАП предусматривает наказание в виде административного предупреждения или административного ареста сроком на 10 суток. Постановлением судебной коллегии мера взыскания в отношении Рахата Турлыханова изменена с предупреждения на административный арест сроком на 10 суток в пределах санкции статьи", - сообщили в суде. Напомним, в октябре прошлого года суд Алматы прекратил производство в отношении певца Рахата Турлыханова по делу об избиении - об этом попросила его супруга. В рамках заседания артист также признал вину и согласился на примирение. Вновь перед судом Турлыханов предстал на днях. В его отношении было заведено дело по части 1-1 статьи 73-2 КоАП - "нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях". На этот раз ему вынесли предупреждение. Ранее Рахат Турлыханов и его супруга записали совместное видео и прокомментировали произошедшее - жена артиста заявила, что ее мужа несправедливо выставляют в Сети в негативном свете. А вчера стало известно, что по делу подана апелляция.

Источник - nur.kz
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