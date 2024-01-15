Красное море станет "морем крови", - К.Семенов

13:23 16.01.2024 Красное море станет "морем крови". Как хуситы ответят на удары США



КИРИЛЛ СЕМЕНОВ

15 января 2024



В воскресенье 14 января США и Великобритания нанесли новые авиаудары по позициям движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местный военный источник.



"Американские и британские военные самолеты наносят удары по объектам группировки "Ансар Аллах" в районе Аль-Лухия на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море", - уточнил собеседник агентства.



Тем не менее эти удары, как и предшествующие более массированные атаки США и Британии в рамках операции "Страж процветания" в ночь с четверга на пятницу, вряд ли могут убедить хуситов отказаться от своей морской войны, которая ведется в поддержку палестинского сопротивления в Газе против Израиля и, видимо, теперь и против его союзников, атаковавших Йемен.



"Ансар Аллах" целенаправленно игнорировало предупреждения Вашингтона, чтобы проверить, где начинаются красные линии США и какой может быть ответ. Хуситы сознательно стремились спровоцировать ответные действия США, выходящие за рамки оборонительных мер операции "Страж процветания".



Ожидаемое нападение



Очевидно, что после семи лет войны и жестоких бомбардировок саудовско-эмиратской коалиции этот американо-британский удар был, скорее, как "слону дробина" и хуситы знали, на что идут.



Американские атаки лишь способствовали росту престижа "Ансар Аллах", которое теперь оказалось на передовом фронте борьбы в поддержку Палестины и продемонстрировало, что его операции серьезно угрожают интересам США и их союзников, заставляя их развертывать целые авианосные соединения и формировать "антихуситские" коалиции.



Об этом ожидаемом сценарии лидер "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хути заявил в телеобращении в конце декабря, отметив, что хуситы "не будут бездействовать, если у американцев возникнет искушение пойти на дальнейшую эскалацию и совершить глупость, нападая на нашу страну или развязывая против нее войну".



Также напомним, что ИА Регнум ранее уже цитировало Мустафу Номана, бывшего йеменского дипломата, который сказал, что к движению "Ансар Аллах" нельзя относиться легкомысленно и что сами хуситы не прочь спровоцировать атаку США на Йемен.



"Они мечтают, чтобы американцы или израильтяне напали на них, потому что это превратит их в настоящую силу сопротивления", - сказал он во время выступления в лондонском аналитическом центре Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной).



Одним словом, эта атака была для хуситов вполне ожидаемой и прогнозируемой. И выгоды от нее, безусловно, перевешивают ущерб.



"Ансар Аллах" начиная с ноября 2023 года не только усилило обучение своего персонала для боевых действий на море, в том числе с использованием асимметричных средств противодействия, как-то использования легких лодок и катеров для атак и минирования акватории, наряду с созданием "спящих" и хорошо укрытых баз беспилотников и ракет на островах, но и готовилось к ударам со стороны США и их союзников.



В частности, создавались новые бункеры, куда складировались вооружения, предпринимались меры для передислокации ракетных частей и формирований, оснащенных ударными БПЛА. Одновременно оборудовались бутафорские военные базы, на которых размещались ложные объекты и цели. То есть делалось все возможное, с использованием всего наработанного на протяжении семи лет войны с саудовско-эмиратской коалицией опыта, чтобы любые удары американцев пришлись "в молоко".



С большой долей вероятности можно утверждать, что именно так и произошло.



Вашингтон же решился на этот шаг, рассматривая его в большей степени с политической, нежели военной точки зрения, а потому он и был таким неуклюжим.



Попытка "хоть как-то" отреагировать на действия хуситов без ясного и хорошо проработанного военного плана лишь усугубила ситуацию, не только поспособствовала росту популярности хуситов, но и, возможно, станет причиной ужесточения "морской войны", к которой кроме хуситов могут присоединиться и иные участники "оси сопротивления".



Как ответит "Ансар Аллах"



"Ударов возмездия" со стороны сил "оси сопротивления" можно ожидать и в районе Ормузского пролива, и в акватории Персидского залива.



В этих водах в 2019 году уже произошла серия атак на танкеры, находящиеся на стоянках в портах КСА и ОАЭ, а затем на два британских судна в Ормузском проливе. Запад поспешил обвинить в этой атаке Иран, который не признал свою причастность. Исключать расширения морской войны на Персидский залив и Ормузский пролив, через которые проходит до 30 процентов нефтеперевозок, ни в коем случае нельзя.



Кроме того, еще до ударов по Йемену наблюдались попытки атаковать израильские суда в далеких от акватории Красного моря и Аденского залива водах.



Так, два израильских танкера подверглись нападению БПЛА на западе и северо-западе от Мальдивских островов. По данным Jordan News, оба судна шли к Баб-эль-Мандабскому проливу, но были атакованы на расстоянии 2000 км от него. После обстрела корабли изменили курс.



Йеменские хуситы распространили снимки захвата корабля Galaxy Leader в Красном море



Напомним, что ранее в декабре судно, направлявшееся в Израиль, было атаковано в Индийском океане рядом с берегами Индии.



Кроме того, теперь хуситы могут начать атаковать не только те суда, которые так или иначе связаны с Израилем, его гражданами и компаниями, но и тех стран, кто участвует в агрессии против Йемена и присоединились к операции "Страж процветания".



Поэтому если "ось сопротивления" расширит операции на всю северо-западную часть Индийского океана, арсенал средств США, которые они могут вновь применить против хуситов, будет весьма ограничен.



При том что, очевидно, за многими из таких атак будут стоять уже не хуситы, а игроки, оснащенные гораздо более современными вооружениями, как это произошло в 2019 году во время атак на саудовский завод компании "Арамко", когда ответственность на себя взяли йеменские повстанцы, но все данные указывали на то, что беспилотники и крылатые ракеты приблизились к объекту с севера и северо-востока со стороны Ирака и Ирана, а не с юга, из Йемена.



Америка на распутье



США сами же поставили перед собой новые сложные задачи.



Как реагировать на возможное расширение "морской войны" вместо ее прекращения? Как лишить "Ансар Аллах" пропагандистских успехов по результатам собственных действий в рамках операции "Страж процветания"? Как при всем этом избежать региональной эскалации, в которой Белый дом явно не заинтересован?



Вашингтон может оказаться тем, кто окончательно взорвет мир на Ближнем Востоке, и все потому, что администрация Байдена оказалась в заложниках у режима Нетаньяху.



Напомним, что ранее Байден прикладывал усилия для того, чтобы способствовать урегулированию йеменского кризиса и даже пересмотрел подход администрации Трампа к хуситам, исключив их из списка террористических организаций.



При этом для Вашингтона скорейшее окончание конфликта в Йемене означало бы, что США более не будут выглядеть в глазах саудовцев как партнер, на которого никогда нельзя положиться.



В предшествующие годы американцы оказывали Саудовской Аравии ограниченную поддержку, но отказывались присоединиться к военным операциям КСА и ОАЭ в Йемене, чтобы нанести "Ансар Аллах" решающее поражение. Мало того, американский Конгресс периодически инициировал всяческие антисаудовские законопроекты, как-то введение ограничений на поставки Эр-Рияду вооружений, которые были вызваны гуманитарной катастрофой в Йемене.



Если же теперь Соединенные Штаты спровоцируют в Йемене большую войну, это будет означать, что они перечеркнули все собственные усилия по скорейшему завершению йеменского конфликта.



Получается, что они воздерживались от боевых действий в Йемене, когда их об этом просили "арабские друзья" Вашингтона, но теперь, оказывается, решили войти в эту конфронтацию "через парадную дверь" ради своего еврейского союзника.



И не так важно, что удары проводились под предлогом защиты судоходства, так как в реальности никак не могли повлиять на открытие Баб-эль-Мандеба и Красного моря для трафика судов, а, наоборот, лишь усложнили там обстановку.



Так, сами же Объединенные морские силы (CMF), под эгидой которых и проводится "Страж процветания", после американо-британских ударов по Йемену обновили инструкции судам и предостерегли их от пересечения Баб-эль-Мандебского пролива.



Поэтому и все эти действия США и Британии рассматриваются скорее в контексте поддержки Израиля, нежели как операция по защите судоходства.



Исламский мир за хуситов



Показательна также и позиция большинства арабских и исламских государств.



В частности, президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты и Британию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам йеменского движения "Ансар Аллах".



"Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови, Израиль делает то же самое в Палестине", - подчеркнул турецкий президент в беседе с журналистами.



Оман осудил удары США и Британии по хуситам. Маскат назвал атаки на Йемен "серьезной проблемой, в то время как Израиль продолжает жестокую войну и осаду сектора Газа без ответственности и наказания".



В свою очередь Саудовская Аравия хотя и обратила внимание на необходимость поддержания безопасности судоходства, в то же время призвала США и Британию к "сдержанности".



К Саудовской Аравии вне зависимости от того, использовали ли ее воздушное пространство англосаксы или нет, у хуситов особых претензий нет. Эр-Рияд не участвует в "Страже процветания" и, наоборот, призывал американцев вместо формирований новых "антихуситских" альянсов подойти к решению сути проблемы и устранить саму причину морской войны хуситов, заставить Израиль прекратить агрессию в Газе.



Таким образом, вчерашние противники "Ансар Аллах" и Саудовская Аравия преследуют общие цели прекращения агрессии Израиля в Газе, но движутся к ним разными способами.



Казус Бахрейна



Вместе с тем представитель "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил: "Причастность режима Бахрейна к этой атаке является предательством и коварным ударом по арабским странам. Нападения не останутся без ответа и наказания. Наши силы без колебаний атакуют все источники угрозы на суше и на море".



Таким образом, "крайним" был назначен Бахрейн - единственное арабское государство, которое решилось войти в число участников "Стража процветания".



Тем не менее из-за возможных попыток хуситов нанести удары по Бахрейну через саудовскую территорию может возникнуть напряженность между "Ансар Аллах" и Саудовской Аравией.



Или же хуситы могут атаковать бахрейнский контингент, развернутый в Саудовской Аравии, как это уже происходило некоторое время назад, но, надо отметить, тогда это не привело к каким-либо ответным действиям КСА.



"Ансар Аллах" и Эр-Рияд в большей степени склоны к урегулированию всех противоречий на пути к заключению мира, нежели к возвращению в конфронтацию.



В то время как новые атаки Соединенных Штатов и их союзников на Йемен лишь увеличат число благожелательно настроенных к "Ансар Аллах" арабских столиц, при условии, конечно, что сами хуситы в своих ответных действиях не перейдут "красные линии" арабских стран. Источник - REGNUM

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