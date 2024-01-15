С президентской гонки в США снялся самый "про-российский" кандидат - республиканец Рамасвами

14:59 16.01.2024

Из президентской гонки в США выбыл самый молодой участник, за которого хотел голосовать Маск



38-летний Вивек Рамасвами после результатов первых республиканских кокусов в рамках гонки за номинацию от Республиканской партии США завершил свою кампанию и поддержал кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах, сообщил Bloomberg.



Примечательно, что ранее о поддержке кандидатуры Рамасвами заявил американский предприниматель Илон Маск.



По итогам голосования избирателей-республиканцев в штате Айова Рамасвами занимает четвертое место, уступая не только Трампу, но и Рону Десантису и Никки Хейли.



38-летний Рамасвами оказался самым молодым в истории претендентом на номинацию на пост президента США от Республиканской партии.



Он говорил, что считает себя и Трампа единственными кандидатами, которые придерживаются принципа "Америка прежде всего".



В ходе кампании Рамасвами обещал, что в случае победы на выборах президента помилует Трампа, которому предъявлены обвинения по четырем уголовным делам (в том числе о штурме Капитолия в январе 2021 года и неправильном обращении с секретными документами), и выведет США из НАТО.



Он также поддерживал идею строительства стены на границе с Мексикой, высказывался за закрытие и передачу полномочий ФБР другим структурам и заявлял, что конфликт России и Украины не должен быть приоритетом внешней политики Вашингтона.



Политик также выступил против членства Украины в НАТО и заявил, что Киев должен пойти на уступки России, чтобы положить конец военным действиям.



Рамасвами ранее не имел политического опыта. Он родился в Цинциннати в семье эмигрантов из Индии, окончил Гарвард и получил докторскую степень по праву в Йельском университете. Во время учебы работал в хедж-фонде QVT Capital, где отвечал за инвестиции в фармацевтику. Покинув его, основал фармацевтическую компанию Roivant Sciences, где был генеральным директором вплоть до 2021 года. Forbes в августе оценил состояние Рамасвами в $950 млн.