Операция Набиуллиной. Кремль засекретил тяжкий недуг своей глав-банкирши

15:42 16.01.2024

Песков высказался об операции Набиуллиной

Песков: Кремль не будет комментировать операцию Набиуллиной



Алексей Подволоцкий



Кремль не будет комментировать лечение Эльвиры Набиуллиной, заявил Дмитрий Песков



В Кремле не будут комментировать информацию об операции главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, так как это является личным делом отдельного человека. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"Считаю неуместным задавать этот вопрос, поскольку это абсолютно личная информация. У меня нет возможности и желания комментировать это. В любом случае, желаю здоровья, сил Эльвире Сахипзадовне", - заявил Песков.



Ранее telegram-канал Brief сообщал о том, что Набиуллина на стационарном лечении. По информации источника, операция не повлияет на работоспособность главы Банка России.