К российскому аналогу SWIFT подключились уже 20 стран

18:53 16.01.2024

В ЦБ назвали число стран, подключившихся к российскому аналогу SWIFT

Уже 20 стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России - аналогу SWIFT, следует из презентации, которую первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин представил на международной выставке-форуме "Россия".

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"Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран", - говорится в материалах.



В начале декабря Центробанк заявлял, что СПФС насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран, тогда как годом ранее их было чуть более 100.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. Несколько лет назад она была основной системой для обработки платежей, через нее проходили почти все банковские операции в мире.



В 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от SWIFT, стали создаваться альтернативы, в том числе СПФС. После начала военной спецоперации на Украине крупнейшие российские банки отключили от SWIFT, после чего трафик СПФС показывает постоянный рост.



Так, в начале января замглавы Центробанка Ирана Мохсен Карими сообщил, что Москва и Тегеран соединили свои системы передачи финансовых сообщений и теперь банкам двух стран "больше не нужна Швейцария" для связи друг с другом.