Государственность Украины скоро окажется под вопросом, - Путин

18:55 16.01.2024

Контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины скоро окажется под вопросом, заявил Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов.



"Отказавшись от переговоров, они же отказались от переговоров […]. Мы же договорились обо всем […]. Через день они выбросили в помойку все договоренности, сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы […] сказал: да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин (Борис. - Прим. ред.) Джонсон, и он уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад", - отметил глава государства.



Путин добавил, что подобное решение украинского руководства лишний раз подчеркивает, что они "несамостоятельные люди".

Российский лидер также отметил, что формула мира Владимира Зеленского - это запретительные требования для мирного диалога.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости,



Говоря об атаках ВСУ по гражданским объектам в России, президент пояснил, что так Киев хочет показать украинскому народу и спонсорам, что они якобы в состоянии отвечать на действия Москвы.

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"Люди со стороны спрашивают: "А зачем киевские власти делают то, что они делают? Обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл?" Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое – показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, показать, что они в состоянии отвечать на действия России", - сказал глава государства.



Путин подчеркнул, что Россия всегда защищала и сейчас защитит свои интересы. При этом, продолжил он, после развала СССР на Украине оказались сильнее националистические идеи, все это привело к сегодняшней ситуации.