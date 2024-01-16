Иран ударил ракетами еще и по белуджским сепарам на территории Пакистана

23:54 16.01.2024

Двое детей погибли в результате удара ВС Ирана по Пакистану



16 января 2024,

Двое детей погибли в результате удара ВС Ирана по территории Пакистана. Об этом 16 января сообщил МИД страны.



"Погибли двое невинных детей и три девочки получили ранения", - говорится в заявлении иранского МИДа.



Ранее в этот день Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном.



Позднее МИД Пакистана назвал удар ВС Ирана нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана уже был подан протест Пакистана.