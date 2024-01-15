 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.01.2024
01:28  Хуситы подрывают китайскую инициативу "Пояс и путь", - В.Скосырев
01:25  "Черный лебедь" для банковских расчетов прилетел из Турции, - НГ
00:42  Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул, - Данияр Ашимбаев
00:29  Выборы на Тайване выиграл Пекин, - В.Никифорова
00:19  В Буркина-Фасо учредили "международную премию имени президента России Владимира Путина"
00:17  Трамп взял хороший старт в президентской гонке, - Данила Моисеев
00:15  Посмертная месть генерала Сулеймани, - Андрей Школьников

00:14  Иран вымещает злость на Иракском Курдистане, - Игорь Субботин
00:13  Доэкономились: как китайские автозапчасти загубили сотни моторов в России
Вторник, 16.01.2024
23:54  Иран ударил ракетами еще и по белуджским сепарам на территории Пакистана
18:55  Государственность Украины скоро окажется под вопросом, - Путин
18:53  К российскому аналогу SWIFT подключились уже 20 стран
15:42  Операция Набиуллиной. Кремль засекретил тяжкий недуг своей глав-банкирши
14:59  С президентской гонки в США снялся самый "про-российский" кандидат - республиканец Рамасвами
13:53  Генерал Султан Камалетдинов - новый начальник Генштаба КазАрмии
13:23  Красное море станет "морем крови", - К.Семенов
13:17  Скалкой в харю! Популярного каз-певца Турлыханова посадили за драку с женой
12:30  Режим StandБайден: чего ждать от президентской кампании в США, - Андрей Кузмак
12:08  США угрожают новой бомбардировкой Балкан, - К.Аверьянов
12:06  Осталось узнать, кто заказчик "танкерных атак" хуситов
12:00  Авдеевская "петля": По "Коксохиму" готовится удар самой мощной неядерной бомбой
11:49  Морской сбой: США втягивают ЕС в большой конфликт на Ближнем Востоке, - П.Доренко
11:44  Древние минареты Айни. В Таджикистане сохранилась история lX века
11:38  Религия капитализма. Как либеральные басни стали "экономической наукой"
11:35  В Южной Корее изобрели бестопливный генератор электромагнитной энергии AISEG
11:32  Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, новым королем стал ее сын Фредерик Х
11:28  Изгнание США из Ирака будет иметь глобальные последствия в пользу России, - Г.Мирзаян
10:40  В Таджикистане новые: 1-й вице-премьер (Холикзода), глава Нацбанка (Толибзода), глава Академии наук (Хушвактзода) и др. назначения
10:39  "Перекуем Уральск на Орал": Казахстан продолжает избавляться от русских топонимов
09:38  Ад вокруг Эрбиля. Иран ударил ракетами по союзникам США - курдам Ирака и Сирии
08:35  Цой Сон Хи привезет Путину замечательные северо-корейские ракеты и самоходки?
02:06  Виток исторической спирали. Основные тенденции современных военных конфликтов – начало новой эпохи
02:04  США запустили программу по боевому вирусу натуральной оспы
01:20  Эрдоган делает ставку на раскол внутри курдских отрядов, - И.Субботин
01:02  Бойцы СВО на Украине: "Мы - орда, и в этом наша сила"
00:57  В Госдуме объяснили, зачем России понадобились 10 тысяч кенийцев
00:09  Русскоязычные коллаборанты в Прибалтике хуже "титульных" русофобов
00:03  Боевые действия в секторе Газа приближаются к финалу, - НГ
Понедельник, 15.01.2024
22:10  Никогда не освобождайте болгар... - А.Добров
22:00  Лапка в лапку. Разворовавших Президентскую академию РАНХиГС "ученых" увели от реальных сроков
21:41  На греческом острове Эвбея археологи раскопали доселе неизвестный 34-метровый храм Артемиды (видео)
20:24  Запутанная стратегия окончательного разрешения карабахского конфликта, - А.Аваков
18:34  Наконец-то! Ракета хуситов поразила американский сухогруз "Eagle Gibraltar"
15:19  Первыми в мире: Когда китайские тайконавты планируют высадиться на Марсе
13:16  В Мексике открыли древнейший вид тиранозавра
13:14  "Спрос колоссальный": В России нуждаются в трудовых мигрантах
11:40  Одному из столпов южно-казахстанской коррупции Заманбеку Нуркадилову установят памятник
11:38  Бишкек. Кыргызский ГКНБ проводит обыск в редакции информ-агентства 24.kg
11:10  Население Земли ждет войн и экономических конфликтов в 2024 году
11:07  Интервенция, с которой начался "новый мировой порядок"
10:57  Заканчивается 10-дневная свадьба Брунейского принца Абдулы Матина и красавицы Аниши
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Доэкономились: как китайские автозапчасти загубили сотни моторов в России
00:13 17.01.2024

Давненько центральная полоса нашей страны таких морозов не видала! Хорошо за −20, временами даже под −30, продолжительно и решительно. Думаю, продавцы аккумуляторов сделали двойной тариф и весь оставшийся год могут отдыхать. Однако температурные беды коснулись не только АКБ - были проблемы и подороже. Какие, рассказывает портал "АвтоВзгляд".

Эдуард Раскин

За два года санкций и рестрикций запчасти и расходники, необходимые для беспроблемной эксплуатации автомобиля путь на российский рынок нашли. Разнообразие сейчас - превеликое. Как говорится, на любой вкус и кошелек. И в этом кроется большая опасность: оригинальные детали, которые в наличии тоже имеются в достатке, стоят дорого, поскольку идут к нам через третьи страны и четвертые руки.

Поэтому все чаще отечественный водитель, особенно владелец простенькой иномарки, которая "еще из тех времен", "да зачем в нее вкладывать, дороже уже не станет" и так далее, начинает экономить за счет китайских запчастей самого низкого ценового сегмента. Все мы такого водителя знаем, он в магазине громко и уверенно говорит: мне самое дешевое.

Но, во-первых, идиома "дороже уже не станет" - глупость. Еще как станет: доску бесплатных объявлений осмотрите тщательно, потешьте уж самолюбие. С нынешними ценами можно нежданно-негаданно стать обладателем "роскоши". А во-вторых, в какие бы времена и чьими бы руками машина не делалась, есть определенные требования к ее эксплуатации. И нарушение этих самых требований приводит к весьма печальным и дорогостоящим последствиям. Судите, впрочем, сами.

Разница в цене у самого дешевого китайского масляного фильтра (110 рублей) и оригинального фильтра Mitsubishi (550 рублей) - 5 раз или 500%. Что на Lancer, что на старый Outlander, да еще на десяток моделей, в том числе корейских, подойдет. Распространенная, одним словом, деталь. Да как тут не сэкономить?

Сказано - сделано: сберегли семейный бюджет, довольны собой, ведь ради экономии копейки на Руси, как известно, и рубля не жалко. Но вот "поджали" морозы, а ехать надо: греем, топим салон, педалька в пол - машина сама себя из сугроба новогоднего не вытолкает - и через весьма непродолжительное время происходит страшное.

У "страшного", как мы любим, есть две итерации: плохо и очень плохо. Начнем с наименьшего зла: на приборной панели загорается индикатор масленки, водитель его сразу же замечает, быстро останавливается. Далее идет поиск масла, о недостатке которого сигнализирует бортовая электроника, обнаружение чудовищного пятна на защите двигателя, поездка на эвакуаторе в сервис, локализация проблемы, замена всех необходимых расходников и возвращение домой.

"Масленка", если вы позабыли, загорается немного "заранее", когда масло падает ниже отметки датчика, но до того момента как масла в моторе станет фатально мало. Тысяч в 20-25 рубликов и один потерянный день можно уложиться. При самом плохом раскладе - лампа не загорелась или вовремя не была замечена - это клин двигателя. Переборка, напомним, начинается сегодня с отметки в 120 000 ₽

А что же стало причиной всей этой дорогостоящей и нервозатратной головной боли? Дрянной китайский фильтр, который под давлением густого, еще не прогретого масла, просто сорвало или "давануло" излишне дубовую резиновую прокладку. Давление в этом узле и так впечатляющее, а тут еще и морозы. Сошлись лед и пламень, не сдюжила китайская поделка. Кто виноват? Тот, кто купил.

Источник - АвтоВзгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705439580


Новости Казахстана
- Спикер Сената встретился с вице-президентом Еврокомиссии
- Мажилис примет в работу проекты Водного и Строительного кодексов
- Алихан Смаилов призвал инвестиционное сообщество Европы расширить участие в совместных проектах
- Кадровые перестановки
- МВД и КНБ пресекли деятельность крупной сети онлайн-казино
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 января 2024 года №429
- Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями Школы аналитики
- Кадровая история 2023 года
- Большой проект в действии: запуск 65 ферм увеличит производство молока в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  