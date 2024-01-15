Доэкономились: как китайские автозапчасти загубили сотни моторов в России

00:13 17.01.2024

Давненько центральная полоса нашей страны таких морозов не видала! Хорошо за −20, временами даже под −30, продолжительно и решительно. Думаю, продавцы аккумуляторов сделали двойной тариф и весь оставшийся год могут отдыхать. Однако температурные беды коснулись не только АКБ - были проблемы и подороже. Какие, рассказывает портал "АвтоВзгляд".



Эдуард Раскин



За два года санкций и рестрикций запчасти и расходники, необходимые для беспроблемной эксплуатации автомобиля путь на российский рынок нашли. Разнообразие сейчас - превеликое. Как говорится, на любой вкус и кошелек. И в этом кроется большая опасность: оригинальные детали, которые в наличии тоже имеются в достатке, стоят дорого, поскольку идут к нам через третьи страны и четвертые руки.



Поэтому все чаще отечественный водитель, особенно владелец простенькой иномарки, которая "еще из тех времен", "да зачем в нее вкладывать, дороже уже не станет" и так далее, начинает экономить за счет китайских запчастей самого низкого ценового сегмента. Все мы такого водителя знаем, он в магазине громко и уверенно говорит: мне самое дешевое.



Но, во-первых, идиома "дороже уже не станет" - глупость. Еще как станет: доску бесплатных объявлений осмотрите тщательно, потешьте уж самолюбие. С нынешними ценами можно нежданно-негаданно стать обладателем "роскоши". А во-вторых, в какие бы времена и чьими бы руками машина не делалась, есть определенные требования к ее эксплуатации. И нарушение этих самых требований приводит к весьма печальным и дорогостоящим последствиям. Судите, впрочем, сами.



Разница в цене у самого дешевого китайского масляного фильтра (110 рублей) и оригинального фильтра Mitsubishi (550 рублей) - 5 раз или 500%. Что на Lancer, что на старый Outlander, да еще на десяток моделей, в том числе корейских, подойдет. Распространенная, одним словом, деталь. Да как тут не сэкономить?



Сказано - сделано: сберегли семейный бюджет, довольны собой, ведь ради экономии копейки на Руси, как известно, и рубля не жалко. Но вот "поджали" морозы, а ехать надо: греем, топим салон, педалька в пол - машина сама себя из сугроба новогоднего не вытолкает - и через весьма непродолжительное время происходит страшное.



У "страшного", как мы любим, есть две итерации: плохо и очень плохо. Начнем с наименьшего зла: на приборной панели загорается индикатор масленки, водитель его сразу же замечает, быстро останавливается. Далее идет поиск масла, о недостатке которого сигнализирует бортовая электроника, обнаружение чудовищного пятна на защите двигателя, поездка на эвакуаторе в сервис, локализация проблемы, замена всех необходимых расходников и возвращение домой.



"Масленка", если вы позабыли, загорается немного "заранее", когда масло падает ниже отметки датчика, но до того момента как масла в моторе станет фатально мало. Тысяч в 20-25 рубликов и один потерянный день можно уложиться. При самом плохом раскладе - лампа не загорелась или вовремя не была замечена - это клин двигателя. Переборка, напомним, начинается сегодня с отметки в 120 000 ₽



А что же стало причиной всей этой дорогостоящей и нервозатратной головной боли? Дрянной китайский фильтр, который под давлением густого, еще не прогретого масла, просто сорвало или "давануло" излишне дубовую резиновую прокладку. Давление в этом узле и так впечатляющее, а тут еще и морозы. Сошлись лед и пламень, не сдюжила китайская поделка. Кто виноват? Тот, кто купил.