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Иран вымещает злость на Иракском Курдистане, - Игорь Субботин
00:14 17.01.2024

16.01.2024

Багдад возмущен ракетными ударами Тегерана по северным районам
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что его страна выступает за мир и лишь отвечает на угрозы.

Правительство в Багдаде отозвало своего посла из Тегерана после того, как иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес серию ударов по Эрбилю – административному центру Иракского Курдистана. Исламская Республика объяснила нападение ответом на произошедший 3 января теракт в своем городе Керман, причастными к которому она считает внешние силы. Атаки КСИР задели в том числе территорию, прилегающую к американскому консульству, в связи с чем администрация президента Джозефа Байдена в очередной раз столкнулась с внутренней критикой.

Министерство иностранных дел Ирака заявило, что отзывает своего посла в Тегеране для консультаций на фоне агрессии со стороны КСИР. В то же время временному поверенному в делах Ирана в Багдаде Абу аль-Фадлу Азизи была вручена нота протеста. Мишенью иранских ударов стал Иракский Курдистан, обладающий долей политической автономии, однако центральный Багдад никогда не пытался дистанцироваться от подобных инцидентов.

"Решительно осуждаем бомбардировку города Эрбиль, которая представляет собой нарушение суверенитета Ирака и подрывает безопасность и стабильность в стране. Проблемы можно решить посредством совместного конструктивного диалога, а не посредством военных атак, которые угрожают стабильности не только Ирака, но и всего региона", – заявил иракский президент Абдель Латиф Рашид.

В свою очередь, президиум иракского парламента объявил о формировании специальной комиссии для расследования обстоятельств удара, в состав которой войдут депутаты, представители аппарата безопасности, Министерства иностранных дел и Министерства обороны. В законодательном органе также призвали центральное правительство "немедленно вмешаться, чтобы предотвратить подобные действия, совершаемые из-за рубежа".

Со ссылкой на свои источники в Багдаде иракский телеканал "Ас-Сумария" сообщил, что удар Ирана "по гражданским объектам в Эрбиле несет риск разрыва соглашения о безопасности между двумя странами".

КСИР в ночь на 16 января атаковал баллистическими ракетами несколько целей в Эрбиле. По утверждению Корпуса, целями стали "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты внутри Ирана". Речь идет о произошедшем 3 января в иранском Кермане теракте. Несмотря на то, что ответственность за него взял местный филиал "Исламского государства" (группировка признана в России террористической и запрещена), Тегеран считает, что вина лежит прежде всего на Израиле и США. В то же время, объясняя удар по Курдистану, КСИР обращает внимание на "недавние злодеяния сионистского режима" в Сирии, то есть гибель высокопоставленного иранского военачальника Рази Мусави в декабре прошлого года.

Иран утверждает, что в результате обстрела "был уничтожен главный шпионский штаб МОССАД в Иракском Курдистане". В то же время, как отмечают источники западного телеканала ABC, ракетным атакам подверглись объекты, расположенные возле американского консульства в городе Эрбиль. Власти Иракского Курдистана также обращают внимание на то, что в результате иранского удара погибли курдский бизнесмен и владелец компании Falcon Group Пешрав Дизайи и четверо членов его семьи. Иранское агентство "Тасним" в этом контексте сообщило, что Дизайи имел "особые связи" с израильтянами и что он участвовал в экспорте нефти, перекачиваемой из Иракского Курдистана в Израиль.

Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, нападения были лишь частью ответной кампании. "В то время как враг, полагаясь на ошибочные расчеты, совершал преступления против правительства и народа Исламской Республики, Иран выявил местонахождение преступников и ударил по ним высокоточными снарядами", – говорится в заявлении дипломата. Канани выступил с утверждением, что его страна традиционно поддерживала мир, стабильность и безопасность на региональном уровне, однако она готова без колебаний воспользоваться своим правом противодействовать угрозам в сфере национальной безопасности.

В 2022 году КСИР уже наносил серию ударов по Иракскому Курдистану в связи с тем, что на территории автономного региона, по утверждению офицеров, базировались те оппозиционные структуры, которые якобы были причастны к разжиганию протестной активности внутри Ирана. Но, как отмечает издание Amwaj media, последняя атака КСИР на Эрбиль не имеет ничего общего с состоянием отношений между Иракским Курдистаном и Ираном. Напротив, оно, вероятно, берет корень в более широкой напряженности, вызванной войной ХАМАС и Израиля в секторе Газа, которая поставила регион на грань разрушительной конфронтации.

То, что удары КСИР задели территорию, где находится американское консульство в Эрбиле, спровоцировало критику в адрес администрации президента США. Так, бывший помощник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что многие представители исполнительной власти видят на Ближнем Востоке только не связанные с ним кризисы. "Они обеспокоены неизбежной "более широкой войной", не обращая внимания на то, что более широкая война началась 7 октября. Запад не думает стратегически о разгроме иранской коалиции. Пока на смену иранскому режиму не придет здравомыслящее руководство, ни для кого на Ближнем Востоке не будет мира и безопасности", – подчеркнул он.

То, что иранская тема становится частью предвыборной борьбы, проиллюстрировали недавние высказывания губернатора Флориды Рона Десантиса, который во время республиканских дебатов заявил, что политика Байдена укрепила позиции Тегерана на Ближнем Востоке. "Корень проблемы в том, что Байден ослабил антииранские санкции", – заметил он.

Источник - НГ
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