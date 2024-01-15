 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Посмертная месть генерала Сулеймани, - Андрей Школьников
00:15 17.01.2024

попытки США и Британии запугать йеменских хуситов показательными ударами – обречены

Андрей Школьников

Каждая большая культура уникальна, ее принципы и особенности могут быть не понятны стороннему наблюдателю, но четко считываются и принимаются носителями. Для примера, рассмотрение и повествование о фронте через призму пяти столпов ислама, рассказ на совете перед военной операцией о сне, именование погибших солдат – мучениками и т.д., для нас непонятно и непривычно, но является нормой для Ирана. Для большинства населения России метафизика не является неотделимой частью привычной действительности: работа, дом, общественная сфера, духовный мир и т.д. изолированы друг от друга, индивид переключается между ними, принимая разные роли и модели поведения.

Современные представители европейских культур в этих построениях и конструкциях увидят лишь мистику, в лучшем случае трансцендентное, находящееся за гранью рационального. Произойдет реакция на ссылки и цитаты священных текстов, метафизика будет утеряна. Последняя крайне важна, так как с помощью абстрактной логики и интеллектуально-мыслительного постижения, позволяет познавать в целом бытие, связывая мистику и общественную сферу.

В приведенных выше примерах речь шла не о проповедях духовенства, а о выступлениях и статьях генералов и государственных деятелей. Подобный подход характерен для персидского Ирана, в меньшей степени для индоарийского Пакистана. В своей основной массе у арабов все проще, они склонны искать прямые аналогии и ответы, подбирая цитаты. Турки словно используют принципы советского цитирования классиков марксизма – главное, чтобы было. Может таковы особенности перевода, но впечатление именно такое.

Погружение в чужую культуру очень затратно по времени и интеллектуальным силам, можно провести аналогию с христианской мистической метафизикой. Нужно будет вспомнить работы Отцов Церкви и философов (Бэкон, Декарт, Гегель, Кант), не прельститься неоплатонизмом (мистика доминирует над метафизикой), разобрать иррациональную метафизику (Шопенгауэр) и т.д. Однако, это будет рациональным и логическим пониманием, можно сделать по-другому.

В нашей культуре есть книга-явление, которую очень многие читали - "Несвятые святые" Владыки Тихона (Шевкунов). Она очень хорошо показывает простому читателю мировосприятие, в рамках которого духовный мир неотделим, чувствуется и ощущается все время. Вот представьте, что в таком же ключе у нас будет вестись повествование о происходящем в стране, событиях на фронте и т.д., и это будет нормой. Подобным образом смотрят и воспринимают действительность персы-шииты, союз с которыми в 50-е годы стратегически важен для России.

Убитый генерал Касем Сулеймани (1957-2020 гг.) был одним из тех, кто смог на основе подобного мировоззрения изменить общественную сферу, создавая Шиитский проект, как совокупность орденских структур, далеко выходящих за границы Ирана. Хуситы - йеменские арабские шиитские племена, стали частью этих проектов, далеко выйдя за привычные масштабы прокси-группировок, став значимой силой в регионе. События в Красном море – отложенная и посмертная месть, точнее, ее начало.

И, да, попытки США и Британии запугать йеменских хуситов показательными ударами – обречены, проекты генерала Сулеймани продолжают работать, значимость его личности и масштаб потери с каждым годом раскрываются все сильнее….

Источник - zavtra.ru
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