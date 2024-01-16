Трамп взял хороший старт в президентской гонке, - Данила Моисеев

00:17 17.01.2024

16.01.2024



Фаворит праймериз победил в Айове с рекордным отрывом

Данила Моисеев



Дональд Трамп не сомневается в том, что на дальнейших праймериз его ждет успех.

В США в штате Айова завершились внутрипартийные выборы кандидата в президенты от республиканцев. Сенсаций не случилось: экс-глава Белого дома Дональд Трамп одержал на них убедительную победу, получив больше половины голосов на собрании сторонников партии – кокусов. Результаты его главных оппонентов практически полностью совпали с данными предварительных опросов. Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заняли второе место и сохранили шансы продолжить борьбу.

Дональд Трамп получил 51% голосов республиканцев – избирателей Айовы и подтвердил звание абсолютного лидера предвыборной гонки на праймериз. За Десантиса отдали голоса 21,2% избирателей, за Хейли- 19,1%. Одной из главных интриг прошедших выборов был вопрос о том, кто займет второе после Трампа место. Опросы предполагали, что у Хейли будет преимущество в 2%. Оказалось наоборот.



Не исключено, что сыграла роль неуверенность электората Хейли в своем выборе. К тому же немало для поднятия своих рейтингов в Айове сделал Десантис. Он посетил каждый из избирательных округов Айовы. К тому же на дебатах здесь Десантис был несколько убедительнее Хейли. Показательно, что Трамп выиграл во всех округах, кроме одного – Джонсон. Здесь располагается Университет Айовы – центр либерального электората штата. В Джонсоне большинства голосов, пусть и с минимальным отрывом, добилась все-таки Хейли.



Как это часто бывает, кандидаты, лишившиеся значимых шансов на победу, не теряя времени отзывают свою заявку. Так решил сделать Вивек Рамасвами, заручившийся поддержкой 7,7% республиканцев штата. В начале кампании, на первых дебатах, его эмоциональные выпады взбудоражили прессу. Рейтинги этого политика пошли вверх, но, как оказалось, ненадолго. Предприниматель индийского происхождения во многом сам лишил себя шансов, позволяя себе некорректные высказывания. К тому же по многим вопросам он был слишком радикальным.



Рамасвами заявил, что заканчивает свою избирательную кампанию и в предвыборной гонке поддерживает Трампа. Для него успех здесь – личный рекорд.



Восемь лет назад на праймериз в Айове победил Тед Круз, получивший 27,4% голосов, Трамп, тогда еще лишь начинавший путь в политике, окончившийся президентским сроком пришел лишь вторым. Он завоевал 24,3%, едва обойдя Марко Рубио, набравшего 23,1%. Отрыв Трампа на нынешних праймериз для него рекордный.



Впрочем, внутрипартийные выборы только начинаются и неожиданные повороты еще возможны.



"Айова не так значима, как раньше. Мнение ее избирателей нельзя проецировать на общенациональный уровень. К тому же в Нью-Гэмпшире партийный билет на выборах проверять не будут. Здесь голосование пройдет не в форме кокусов, а в форме собственно праймериз: то есть голосования всех пришедших на участки. А значит, свое слово скажут все избиратели: кто пришел, тот и проголосовал. 30% отрыва не повторится, а сокращение отставания может дать мотивацию противникам Трампа", – считает ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Николай Попов.



В разговоре с "НГ" он отметил примечательный факт: на последние годы практически никто не выигрывал праймериз, в случае если он побеждал в Айове. Также эксперт подчеркнул, что следует ждать продолжения судебных тяжб Трампа: они тоже могут оказать свое влияние на ход избирательной кампании.



В то же время доктор юридических наук Александр Домрин высказал мнение, что Трампу мало что сможет помешать на пути к финальному раунду выборов. "Республиканцы жаждут реванша. И если Трамп не получит тюремный срок и останется жив, то именно он выступит 5 ноября от республиканцев, несмотря на то что партийные функционеры его не любят", – подчеркнул эксперт.



Он добавил, что минимальные симпатии к Трампу испытывает и Хейли, несмотря на то что во время его президентства она представляла США в ООН.



"Но весьма вероятен и сценарий, при котором Хейли, по сути, "назначат" кандидатом в вице-президенты, если она, конечно, не станет говорить совсем недопустимых вещей. Ведь и на прошлых выборах Трамп не сам выбирал на эту роль Майка Пенса. Его "выбрало" партийное руководство. Пенс должен был присматривать за активным политиком, держа его под контролем. А Хейли – женщина, к тому же сикхского происхождения, что даст дополнительные голоса Трампу", – выразил Домрин свое мнение в комментарии "НГ".



Эксперт также предостерег от поспешных выводов о ходе дальнейшей кампании. Многое неизвестно, в том числе и то, кто будет соперником Трампа от Демократической партии. Выдвижение Джозефа Байдена на второй срок – еще не решенный вопрос. "Есть два-три других варианта. Среди них и выдвижение Мишель Обамы, за которой будет "маячить" тень ее мужа, Барака Обамы. Поэтому перед выборами еще будут интересные повороты. Хотя следует, конечно, помнить, что в США обычно президенту все-таки дают шанс переизбраться, если он сам не откажется от этой идеи", – сказал он.