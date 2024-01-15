В Буркина-Фасо учредили "международную премию имени президента России Владимира Путина"

00:19 17.01.2024

Похож ли Путин на Че Гевару?

в африканских странах независимость давно стала абсолютной ценностью

Павел Шипилин



Перед самым Новым годом в столице Буркина-Фасо Уагадугу прошла церемония учреждения международной премии имени президента России Владимира Путина за "борьбу за освобождение народов Африки". Что объяснимо и закономерно. И вот почему.



"Учредив эту награду, мы стремимся подчеркнуть решающую важность суверенитета в сложном и постоянно развивающемся мире", - заявил на церемонии председатель оргкомитета премии Махамади Савадого.



Как пояснил активист, учреждение этой награды знаменует собой начало уникальной инициативы, направленной на признание и чествование усилий, прилагаемых отдельными людьми, организациями и целыми народами для сохранения и укрепления своего суверенитета. Савадого добавил, что суверенитет также является "выражением национальной идентичности, самоопределения и способности принимать независимые решения".



В африканских странах независимость давно стала абсолютной ценностью, а борцы за суверенитет чествуются как народные герои. Здесь хорошо помнят Амилкара Кабрала из Гвинеи-Бисау и конголезца Патриса Лумумбу - оба борца за независимость были убиты.



Неслучайно церемония прошла возле мемориала еще одной африканской легенде - первому лидеру Буркина-Фасо (4 августа 1983 года - 15 октября 1987 года) Тома Санкару. Именно этот человек символизирует в бывшей Верхней Вольте (такое название дали государству французские колонизаторы, и оно продержалось до 1984 года, пока не было сменено на Буркина-Фасо - "Страна достойных людей") борьбу за свободу.



В этом смысле сравнение Владимира Путина и марксиста Тома Санкары весьма примечательно. Санкара сумел за несколько лет управления Буркина-Фасо стать не только популярным среди беднейших слоев населения, но и продемонстрировать ему, как суверенитет способен почти мгновенно улучшить жизнь.



Именно он провел тотальную вакцинацию от самых свирепых местных болезней, что позволило за короткий срок снизить детскую смертность с 280 (самую высокую в мире на тот момент) до 145 на тысячу новорожденных.



Лишение племенных вождей привилегий и имущества, отмена выплаты им дани, перераспределение наделов в пользу обрабатывающих их крестьян привело к тому, что за три года урожайность пшеницы возросла с 17 до 38 центнеров с гектара. Это позволило стране выйти на самообеспечение продовольствием. Кроме того, резко выросло производство хлопка и тканей.



При нем стимулировались инвестиции в местный бизнес (например, арендаторы в столице освобождались от платы за аренду в первый год работы), практиковалась покупка товаров по месту их производства работниками соответствующих предприятий, был запрещен импорт фруктов и овощей, что побудило торговцев поставлять собственную продукцию в разные районы страны. Этому способствовало создание новых каналов сбыта и организация национальной сети магазинов.



Заслуга Санкары - программы по строительству кирпичных заводов и жилья, колодцев и водоемов, списание долгов мелким арендаторам, отмена подушного налога, кампания по обучению грамоте на девяти местных языках.



Была запущена программа по модернизации автомобильных и железных дорог (без привлечения иностранных займов и специалистов было уложено более 700 километров новых путей), чтобы облегчить транспортировку добываемого марганца и связать страну воедино.



Однако революционная прыть председателя Национального совета революции Буркина-Фасо, как официально называлась его должность, нравилась далеко не всем. Прежде всего Санкарой была недовольна Франция - метрополия африканских колоний, которая лишь сделала вид, что освободила африканские страны.



Недавно министр финансов Италии заявил, что если бы Париж реально лишился своих африканских колоний, экономика Франции откатилась бы на 15–20 место. И это похоже на правду. Достаточно сказать, что золотой запас государств Франкафрики, как называют бывшие колонии, хранится во французском Центробанке. Именно Париж устанавливает курс местных валют, причем без согласования с местными властями.



Тома Санкара отказался от внешних займов, и, как показали его реформы, "Страна достойных людей" хоть и с трудом, но все же справлялась с возникшими проблемами.



Однако этот шаг буркинского революционера, который не на словах, а на деле проводил политику суверенитета, и решил его судьбу. В 1987 году Франция инспирировала военный переворот, Санкара был жестоко убит, его тело расчленено и закопано на ближайшем кладбище.



Первое, что сделал его преемник, - взял в долг у Международного валютного фонда 67 млн долларов. Привилегии и зарплаты местных феодалов и госчиновников были восстановлены, а простые буркинийцы опять впали в беспросветную нищету, из которой не могут выбраться по сей день.



Они до сих вспоминают харизматичного Тома Санкару, запретившего устанавливать в своем кабинете кондиционер, поскольку ему "стыдно перед людьми, которым недоступна такая роскошь", и отказался санкционировать развешивание своих портретов в публичных местах и офисах в связи с тем, что "у нас в стране таких, как я, семь миллионов".



Президент жил на жалование армейского капитана, составлявшее 450 долларов в месяц, а президентский оклад в 2000 долларов перечислял в сиротский фонд. После свержения и убийства Санкары оказалось, что его личное имущество состояло из старого автомобиля "Пежо", купленного еще до прихода к власти, холодильника со сломанным морозильником, трех гитар и четырех велосипедов.



Владимир Путин, судя по всему, для многих африканцев олицетворяет Тома Санкару, который тоже борется за суверенитет своей родины, только уже в наши дни. По их мнению, крестовый поход России против сильных мира сего - продолжение дела их лидера, жестоко убитого колонизаторами за то, что он посмел бросить им вызов.



28 декабря на церемонии выступали популярные в стране артисты, в том числе русско-буркинийский рэпер Ruskof. Площадка была украшена растяжками с портретами Путина и Санкары, также на одежде артистов мелькали портреты Эрнесто Че Гевары, с которым часто сравнивают Санкару.



А теперь и Путина.