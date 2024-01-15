Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул, - Данияр Ашимбаев

00:42 17.01.2024

Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул: политолог Ашимбаев об ударах по хуситам

В свете начала военных действий США и Великобритании против йеменских хуситов вопросы безопасности стали актуальными не только для региона, но и для всех в мире



АЛМАТЫ, 12 янв - Sputnik



Журналист Sputnik Казахстан поговорила с политологом Данияром Ашимбаевым о перспективах разрешения ситуации, попросили его оценить, насколько успешными будут усилия по разблокировке торговых путей, а также поделиться мнением о том, как конфликт отразится на маршрутах ЕАЭС и ценах на нефть.



Что происходит на Ближнем Востоке

Политолог Данияр Ашимбаев считает, что Ближний Восток находится в том же состоянии, что и 30-40 лет назад, когда периодически в новостях показывали очередной виток эскалации конфликта.

"Ситуация в угрозу третьей мировой войны не переходит, хотя приближается порой очень сильно. Мы видим, что позиции сторон не изменились. Израиль никакой возможности для создания палестинского государства не дает - он изначально не собирался давать такой возможности", – сказал Данияр Ашимбаев.

Учитывая, что Израиль полагается на американскую военную поддержку, у него есть технологическое преимущество. Как долго это будет продолжаться, сказать сложно, добавил политолог.

Он считает, что с другой стороны конфликта стоит Иран, который через своих союзников прощупывает степень устойчивости Израиля и США, однако к большой войне он не готов.

"То же самое можно сказать и о ситуации вокруг Китая и Тайваня. Китайцы хотят вернуть Тайвань, однако на полномасштабные действия не готовы. Американцы, в свою очередь, осознают, что вмешиваться можно сколько угодно, но победить исключительно с воздушными ударами невозможно. Для сухопутной операции, как показывает опыт Афганистана, потребуются большие финансовые затраты, и она может закончиться очень плохо", – отметил Данияр Ашимбаев.



На что надеются йеменские хуситы

Среднесрочные ударные возможности хуситов и ресурсы, которые они используют, остаются неизвестными. Однако Йемен пользуется ситуацией, повысив ставки в игре, считает эксперт. Ширина пролива и размеры проходящих через него сухогрузных танкеров позволяют эффективно контролировать морские маршруты.

"Мировое судоходство, весь поток перешел вокруг Южной Африки. Резко выросли сроки доставки товаров, стоимость страховки", - напомнил Ашимбаев.

Прежде всего это бьет по Европе - экономике, которая находится в не самом лучшем положении, отметил он.

"В этой ситуации было решено показать силу хуситам. Как опыт показывает, можно разбомбить какую-то часть военной инфраструктуры, территорию Йемена, но уничтожение всех ракетных запасов является сложной задачей", – говорит Данияр Ашимбаев.

Он отмечает, что значительная часть ракетных ударов наносится не с стационарных точек, а с мобильных. То есть прекратить ракетные удары хуситов по судам можно только в случае полномасштабного вторжения, оккупации территории, то есть методичного уничтожения всех отрядов и запасов.

"Договариваться с йеменцами Америка, Израиль и Лондон не хотят. Поэтому пошли путем нанесения удара. Все понимают, что это приведет к огромным потерям среди мирного населения и практически нулевому военному эффекту", – сказал он.

То же самое сейчас Израиль пытается сделать в секторе Газа. Он наносит удар не только по палестинцам, но также по Ливану и Сирии, и грозится нанести удар по Ирану. Атаки 7 октября раскрыли миф о великой израильской разведке, подчеркивает Данияр Ашимбаев. Вопрос заключается в том, как долго смогут продержаться израильтяне, как долго американцы смогут оказывать им помощь.

Политолог выражает сомнение в эффективности американской администрации в управлении ресурсами, отмечая, что американские ресурсы застряли в Украине, а США вынуждены держать резерв на случай обострения ситуации между Северной и Южной Кореей, между Китаем и Тайванем.



Удастся ли американцам разблокировать торговые пути

По мнению Данияра Ашимбаева, Йемен находится в достаточно сложном положении, исторические проблемы страны очень глубокие, включая гражданскую войну и конфликт с Саудовской Аравией. Хуситы, по его словам, - это не регулярная армия, а хорошо направляемое ополчение, технологически обеспеченное, и его нелегко победить.

"Иран напрямую не втягивается, но спокойно можно оказывать косвенную поддержку и ХАМАСУ, и "Хезболле", и хуситам. Эти три Х при желании могут довести Ближний Восток до точки кипения", – сказал он.

Политолог отмечает, что если Штаты вмешаются, начнется обострение ситуации напрямую с Ираном. Поэтому сейчас все держат свои козыри в руках.

"Никому неизвестные хуситы перекрыли крупнейший канал мирового судоходства. И мы посмотрим, как американцы и англичане с ними смогут справиться", - считает он.

По мнению Ашимбаева, эффективность будет невысокой.

"Мы видим, как "ХАМАС" разнес миф об эффективной израильской разведке и вооруженных силах. Условно говоря, квази-война уже показала, что многие вещи, которые воспринимались как константа, "поплыли", – сказал Ашимбаев.

Он подчеркивает, что в долгосрочной перспективе и сухопутная операция в Йемене никакого эффекта не даст.

"Миф о том, что Америка контролирует весь мир, уже рухнул. И бомбардировки хуситов – блестящее тому подтверждение. На самом деле эффекта от этой операции особо не будет", – думает он.



Монолитен ли арабский мир

Политолог называет ситуацию с Йеменом тупиковой. При этом общей антиамериканской или антиизраильской коалиции нет, поскольку все арабские и исламские страны ведут свою игру, считает он.

"Сложно определить методологию, по которой можно разделить арабский мер. Кто-то предлагает делить ее на монархии и республики. По факту единства в арабском мире нет: все играют, исходя из своих интересов", – сказал он.

Ашимбаев подчеркивает, что и Запад тоже не монолитен.

"Понятия консолидированного Запада и консолидированного Востока уже нет. Все играют против всех, периодически вступая в более-менее долгосрочные или краткосрочные союзы", – считает политолог.

По его мнению, очередное обострение глобального экономического кризиса связано с тем, что мир довольно долго был однополярным, однако модели способного его заменить нет.



Как эскалация отразится маршрутах ЕАЭС

Данияр Ашимбаев отмечает, что военная ситуация на Красном море в 2024 году будет ключевой. Эскалация конфликта также может повлиять на нефтяные цены.

Он отмечает, что транзитные возможности Казахстана поставлять товары через коридоры Север - Юг, Восток - Запад - уже отработаны и достаточно эффективны.

"Транзит нужен всем, даже воюющие государства спокойно через третьи страны между собой общаются. Мы видим, как российский газопровод через территорию Украины спокойно работает, несмотря на наступления, контрнаступления", - отметил он.

Казахстан, добавил политолог, от моря достаточно далек, но его территория связывает две крупнейших евразийских территории, и он может получать достаточный профит.

В то же время Ашимбаев обращает внимание на возможные попытки дестабилизировать ситуацию в Казахстане, чтобы испортить отношения с Россией и Китаем.

"На мой взгляд, январские события были следствием не просто личной инициативы Масимова, а все-таки элементом западной стратегии по дестабилизации региона. Мы видим, что информационная работа по воздействию на казахстанский социум активно продолжается", – подытожил он.