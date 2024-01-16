"Черный лебедь" для банковских расчетов прилетел из Турции, - НГ

01:25 17.01.2024 ЦБ РФ объявил о замедлении экономики раньше других



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

16.01.2024



Все планы и обязательства государства обеспечены бюджетом и будут выполнены, заявил министр финансов Антон Силуанов на выставке-форуме "Россия".

Экономические показатели в наступившем году будут хуже прошлогодних. Об этом говорят сегодня участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, а также эксперты ООН в своем новом прогнозе на 2024 год. О планах замедлить рост российской экономики ЦБ РФ объявил еще летом прошлого года, когда в нашей стране еще не начались масштабные коммунальные аварии или обстрелы российских городов силами киевского режима.



Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году. Темпы ее роста замедлятся в этом году, полагают 56% главных экономистов компаний, опрошенных на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По прогнозам Международного валютного фонда, глобальная экономика вырастет на 2,9% в 2024 году после роста на 3% в 2023 году. Наибольший пессимизм экономисты испытывают в отношении Европы – три четверти опрошенных (77%) полагают, что рост в регионе будет слабым или очень слабым. В Южной Азии умеренного или сильного роста ждут 93% респондентов, в Восточной Азии – 86%. Темпы роста ВВП США будут варьироваться от умеренных до сильных, полагают 56% опрошенных главных экономистов.



Эксперты ООН прогнозируют медленный рост мировой экономики, поскольку восстановление после пандемии COVID-19 происходит неравномерно. А изменение климата и геополитическая напряженность могут подорвать прогресс.



Авторы доклада ООН "Мировое экономическое положение и перспективы – 2024" прогнозируют, что глобальный экономический рост в наступившем году замедлится до 2,4% после предполагавшихся 2,7% в 2023 году. Оба показателя ниже допандемийных темпов роста на уровне 3% в год.



ЦБ РФ объявил о плановом замедлении нашей экономики еще летом прошлого года. В 2024–2025 годах трансформация российской экономики продолжится, ее темпы роста будут более умеренными, чем в этом году. Это будет связано в первую очередь с завершением периода восстановительного роста, который мы наблюдаем в 2023 году, сообщил в августе зампред ЦБ Алексей Заботкин. "НГ" уже писала, что со второй половины 2023 года Россию ожидает холодный душ в виде сочетания ужесточения денежной политики, девальвации национальной валюты, сокращения потребления на фоне снижения экспортных доходов и ужесточения бюджетной экономии (см. номер от 09.07.23).



В правительственных прогнозах заложен рост ВВП в 2024 году на 2,2–2,3%. В Центробанке потенциальным пределом роста называют интервал в 1,5–2,5%. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной ждут возврата экономической активности к этому уровню уже в ближайшие два года.



Правда, летние прогнозы ЦБ и правительства были сделаны для более "спокойного" прогноза развития мировой экономики, которую тогда не сотрясали новые военные конфликты.



"Мировую экономику снова ждет испытание в этом году, – заявила управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди. – Мировая инфляция ослабевает, однако рост экономики буксует, финансовые условия остаются жесткими, напряженность усугубляется, а неравенство увеличивается, что подчеркивает срочную необходимость в международном сотрудничестве для создания условий для устойчивого и инклюзивного экономического роста".



Двигателями для мировой экономики в 2024 году, вероятно, станут Мексика, США, Бразилия и Индия. "Более высокие по сравнению с ожидаемыми показатели 2023 года обусловлены главным образом несколькими крупными экономиками, в первую очередь США, а также Бразилией, Индией и Мексикой", – заявил Шантану Мукерджи, директор отдела экономического анализа и политики департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. При этом он считает, что экономический рост может замедлиться, особенно в США, из-за высоких процентных ставок, снижения потребительских расходов и ослабления рынка труда. "Мы не вышли из опасной зоны в плане нестабильности общей обстановки", – заявил Мукерджи.



Анализ риска для глобальной экономики от ВЭФ западная пресса называет путеводителем пессимиста по глобальным экономическим рискам в 2024 году. Список рисков для мировой экономики действительно впечатляет. Это и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, который способен перекрыть нефтяные потоки и существенный глобальный рост и снова подтолкнуть инфляцию вверх.



Турецкие банкиры сообщили, что новые

правила Минфина США создали сложности

для финансовых расчетов РФ и Турции.



Прямая ирано-израильская война пока считается маловероятной. Но если этот экстремальный сценарий действительно реализуется, то пятая часть мировых поставок нефти, а также важные торговые маршруты могут оказаться под угрозой. Цены на нефть могут вырасти до 150 долл. за баррель, что сократит мировой ВВП примерно на 1 процентный пункт и добавит 1,2 процентных пункта к глобальной инфляции, прогнозирует Bloomberg.



Еще одна зона риска – это экономика Евросоюза. Если США рискуют перегреть свою экономику, то для Европы все наоборот: Европейский центральный банк и Банк Англии находятся в конце своих самых агрессивных циклов ужесточения за последнее поколение, напоминает Bloomberg. Германия как застопорившийся европейский может превратить 2024 год в еще один год экономического спада. Замедление темпов роста в Китае добавляет рисков.



После провала контрнаступления Украины западные сторонники предупреждают, что страна рискует потерпеть полное поражение, особенно если военная помощь США иссякнет, что даст России решающее преимущество на поле боя, отмечает Bloomberg. Но патовая ситуация может быть более вероятным исходом. История прошлых конфликтов показывает, что чем дольше они продолжаются, тем меньше вероятность решительной победы, напоминает агентство.



Президентские выборы в США 2024 года могут перевернуть с ног на голову расчеты по всему миру, отмечают эксперты. Возвращение Дональда Трампа к власти может привести к резким разворотам политики в 2025 году, и рынки могут заложить их в цену заранее.



А для России новые риски приносит буквально каждый следующий день. После очередных обстрелов российских городов (которые вряд ли повысят экономическую активность) выяснились серьезные проблемы с проведением международных расчетов. По данным турецких источников, новые правила Минфина США создали сложности для финансовых расчетов РФ и Турции.



Проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию, происходящие в последнее время, связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Об этом ТАСС сообщил источник в банковской сфере Турции.



Однако высокие российские чиновники чуть не ежедневно демонстрируют высокий уровень оптимизма.



Прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 года скорректирован в лучшую сторону – до 3,5%. Об этом во вторник сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. " Надо продолжать эту тенденцию, соответственно формировать те ресурсы, которые необходимы для решения задач, которые поставил президент", – сказал Силуанов. Накануне министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что первая оценка роста ВВП РФ по итогам 2023 года после пересчета может подняться с 3,5% до около 4%. Все планы и обязательства государства обеспечены бюджетом и будут выполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на выставке-форуме "Россия". Источник - НГ

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