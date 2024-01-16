Хуситы подрывают китайскую инициативу "Пояс и путь", - В.Скосырев

01:28 17.01.2024

16.01.2024



Пекин не поддержит действия США и союзников у берегов Йемена

Владимир Скосырев



Президент Туниса Каис Саид принял во вторник главу МИД Китая Вана И.

После визита в Египет глава МИД КНР Ван И прибыл в Тунис. Следующие пункты его турне – Того и Кот-д’Ивуар. Главная задача министра – укрепить влияние Китая в Африке, где он стал крупнейшим торговым партнером и инвестором. Но продвижению интересов Пекина мешают война в Газе, а также атаки хуситов на суда, заподозренные в поставках Израилю. В результате транспортировка китайских грузов замедлилась. Тем не менее в конфликте США и Британии с ополченцами Йемена Пекин занял нейтральную позицию.



Как пишет журнал The Diplomat, традиция, что свое первый зарубежный вояж министр иностранных дел КНР совершает в Африку, сложилась более трех десятилетий назад. Поездка важна и в свете того, что в Пекине в этом году пройдет очередной форум по сотрудничеству между Китаем и Африкой. На нем, как ожидают, выступит председатель КНР Си Цзиньпин. Причем первым пунктом визитов в Африку не только дипломатов, но и самого лидера страны всегда был Египет. Это естественно. Суэцкий канал служит ключевым транзитным узлом для реализации программы "Пояс и путь". Недаром китайские компании обязались вложить более 8 млрд долл. в экономическую зону Суэцкого канала.



Сам Каир тоже активно работает в пользу сближения с Китаем. Он стал первым африканским членом Азиатского банка инвестиций в инфраструктуру, а теперь и полноправным членом группы БРИКС. Египет считает Китай ключевым инвестором.



В то же время Египет играет важную роль в области безопасности на Ближнем Востоке. Он пытался стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной и в прекращении огня в Красном море.



Экономическое сотрудничество остается столпом и в отношениях Китая с Тунисом, особенно в свете того, что у этой страны большой внешний долг, составивший 2022 году примерно 90% ВВП. Несмотря на это, Тунис отклонил предложение Международного валютного фонда о займе на 1,9 млрд долл., поскольку условия были слишком жесткими. Неудивительно, что эта страна смотрит на Китай как на альтернативного финансового спонсора.



А дипломатические отношения Китая с Того были установлены более полувека назад. Во время встреч с Ван И представители Того постараются заручиться новыми капиталовложениями Китая в инфраструктуру. С его помощью в стране был построен международный аэропорт. В Ломе, столице государства, высоко оценили то, что Китай ранее простил стране ее долг и отменил пошлины на импорт тоголезских товаров.



У Кот-д’Ивуара тоже крепкие двусторонние связи с Китаем. Страна продает Китаю каучук, нефть, марганец. За последние 26 лет экспорт этого государства в КНР рос в среднем по 18,2% в год и достиг 574 млн долл. Кроме того, китайские специалисты обучают крестьян в этом государстве искусству выращивать рис. Китай также помог расширить порт Абиджана.



С другой стороны, как передал Reuters, атаки на торговые суда в Красном море, драматически расширившие войну между Израилем и ХАМАС, увеличили для Китая коммерческие риски при использовании Суэцкого канала. Из-за нападений хуситов самой большой торговой стране мира становится трудно защищать свои стратегические капиталовложения в Египте, которые помогают поставкам китайских товаров на Запад.



И вот результат. COSCO, гигантская судоходная компания Китая, 7 января присоединилась к крупным западным перевозчикам и отложила обслуживание портов Израиля. На карту поставлено и будущее инициативы "Пояс и путь", членами которой остаются Египет, Йемен и Иран. Причем речь идет не только о деньгах, но и о репутации. Пекин в 2023 году добился благодаря своему посредничеству разрядки и восстановления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Ван И в Египте сказал, что КНР хочет играть конструктивную роль в устранении горячих точек на планете.



США, понятно, хотят, чтобы Пекин, используя тесные связи с Тегераном, оказал нажим на Иран, которого американцы считают спонсором хуситов. Но Пекин, по словам Ван И, не может вмешиваться во внутренние дела других государств. Не желает он пойти на встречу США и по более широкой проблеме. В Каире Ван И встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейтом. Было опубликовано совместное заявление. В нем содержится призыв к возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем, решению проблемы на основе создания палестинского государства. Иными словами, как указывают эксперты в Китае, Пекин не пошел на поводу у Вашингтона и отверг его попытки переложить вину за разрастание конфликта на хуситов.