 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эстрада Казахстана: какие молодые певцы и музыканты пользуются популярностью, - А.Мещерякова
06:02 17.01.2024

Музыкальное производство в Казахстане играет значимую роль в развитии общества и вносит разнообразный вклад в культурную, экономическую и социальную сферы. О том, какие музыканты и певцы представлены в нашей стране и какой вклад они вносят в развитие общества, читайте в материале NUR.KZ. Молодые певцы и музыканты часто становятся объектом внимания современной молодежной культуры. Их творчество влияет на восприятие и представление современности, а также формирует модные тенденции и стандарты.

Sadraddin – молодой казахстанский исполнитель, прославившийся своими песнями на казахском языке. Он широко известен среди молодежи страны. Его творчество как исполнителя включают в себя популярные хиты, такие как "18 лет", "Алия", "Basqa adam", "Aiga qarap" и другие. Молодой артист, несмотря на свой юный возраст, успел выступить с сольными концертами в Алматы, Астане, Шымкенте и других городах Казахстана. Важно отметить, на своем первом масштабном персональном концерте на "Алматы Арене" он собрал 10 тысяч человек. Казахстанский исполнитель Қазыбек Құрайыш стал известным среди народа после исполнения авторской песни "Таптым-ау сені". Его треки "Алыстама менен", "Мінезің көркем", "Көркемім" пользуются особой популярностью среди казахстанцев.

Завоевав сердца поклонников два года назад, Қазыбек Құрайыш и сегодня продолжает уверенно возглавлять хит-парад на главных музыкальных площадках страны. Один из самых узнаваемых молодых виолончелистов Багжан Октябрь стал известен всему Казахстану, благодаря видеороликам, на которых он играет на своем инструменте в самых живописных местах страны. Его концертная программа "Терапия души" включает в себя музыку из известных турецких фильмов и сериалов, народные песни, а также великую классику и душевные композиции. В этом году молодой музыкант посетил пять турецких городов и выступил с сольным концертом.

По словам эксперта-исследователя креативных индустрий Дины Абдрахмет, как и в любой отрасли экономики, музыкальная индустрия способствует созданию рабочих мест и поддержке туризма. Успех казахстанских музыкантов приводит к повышению популярности казахстанской музыки на мировом уровне, что благоприятно сказывается на рейтинге Казахстана на международной арене.

Анастасия Мещерякова
28 декабря 2023

Источник - nur.kz
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