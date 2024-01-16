 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.01.2024
08:31  Кузен президента Туркмении отличился пьяным дебошем в ресторане
07:25  Пока есть иностранные агенты, Кыргызстан не оставят в покое, - Т.Карыпбай кызы
07:14  Токаев летит с визитом в Рим. К Папе и Мелони
06:58  Китай: жизнь взаймы.Мина замедленного действия, - Валентин Катасонов
06:57  Израиль: время охоты на ведьм, - Николай Петров
06:52  Иран не скупится на предупреждения. Метая ракеты в соседей, - Э.Байназаров
06:50  Лирой врозь. Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими, - "Къ"

06:47  МВД Кыргызстана провело обыск у десятка журналистов в рамках дела о массовых беспорядках
06:45  Туркменские хлопкоробы продают остатки урожая на корм скоту из-за низких закупочных цен
06:43  Мирзиеев поручил обучить и трудоустроить за рубежом 100 тысяч узбекистанцев
06:39  Ближневосточный кризис - это удар США по интересам Китая, - Денис Юрганов
06:32  Создается Исследовательский институт криминологии Узбекистана
06:22  "Птица Феникс": Трамп завоевал важный штат Айова и стал на шаг ближе к Белому дому
06:09  В Жетисуской области алкаш зарезал депутата
06:02  Эстрада Казахстана: какие молодые певцы и музыканты пользуются популярностью, - А.Мещерякова
01:28  Хуситы подрывают китайскую инициативу "Пояс и путь", - В.Скосырев
01:25  "Черный лебедь" для банковских расчетов прилетел из Турции, - НГ
00:42  Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул, - Данияр Ашимбаев
00:29  Выборы на Тайване выиграл Пекин, - В.Никифорова
00:19  В Буркина-Фасо учредили "международную премию имени президента России Владимира Путина"
00:17  Трамп взял хороший старт в президентской гонке, - Данила Моисеев
00:15  Посмертная месть генерала Сулеймани, - Андрей Школьников
00:14  Иран вымещает злость на Иракском Курдистане, - Игорь Субботин
00:13  Доэкономились: как китайские автозапчасти загубили сотни моторов в России
Вторник, 16.01.2024
23:54  Иран ударил ракетами еще и по белуджским сепарам на территории Пакистана
18:55  Государственность Украины скоро окажется под вопросом, - Путин
18:53  К российскому аналогу SWIFT подключились уже 20 стран
15:42  Операция Набиуллиной. Кремль засекретил тяжкий недуг своей глав-банкирши
14:59  С президентской гонки в США снялся самый "про-российский" кандидат - республиканец Рамасвами
13:53  Генерал Султан Камалетдинов - новый начальник Генштаба КазАрмии
13:23  Красное море станет "морем крови", - К.Семенов
13:17  Скалкой в харю! Популярного каз-певца Турлыханова посадили за драку с женой
12:30  Режим StandБайден: чего ждать от президентской кампании в США, - Андрей Кузмак
12:08  США угрожают новой бомбардировкой Балкан, - К.Аверьянов
12:06  Осталось узнать, кто заказчик "танкерных атак" хуситов
12:00  Авдеевская "петля": По "Коксохиму" готовится удар самой мощной неядерной бомбой
11:49  Морской сбой: США втягивают ЕС в большой конфликт на Ближнем Востоке, - П.Доренко
11:44  Древние минареты Айни. В Таджикистане сохранилась история lX века
11:38  Религия капитализма. Как либеральные басни стали "экономической наукой", - Валентин Катасонов
11:35  В Южной Корее изобрели бестопливный генератор электромагнитной энергии AISEG
11:32  Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, новым королем стал ее сын Фредерик Х
11:28  Изгнание США из Ирака будет иметь глобальные последствия в пользу России, - Г.Мирзаян
10:40  В Таджикистане новые: 1-й вице-премьер (Холикзода), глава Нацбанка (Толибзода), глава Академии наук (Хушвактзода) и др. назначения
10:39  "Перекуем Уральск на Орал": Казахстан продолжает избавляться от русских топонимов
09:38  Ад вокруг Эрбиля. Иран ударил ракетами по союзникам США - курдам Ирака и Сирии
08:35  Цой Сон Хи привезет Путину замечательные северо-корейские ракеты и самоходки?
02:06  Виток исторической спирали. Основные тенденции современных военных конфликтов – начало новой эпохи, - А.Фролов
02:04  США запустили программу по боевому вирусу натуральной оспы
01:20  Эрдоган делает ставку на раскол внутри курдских отрядов, - И.Субботин
01:02  Бойцы СВО на Украине: "Мы - орда, и в этом наша сила"
00:57  В Госдуме объяснили, зачем России понадобились 10 тысяч кенийцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Жетисуской области алкаш зарезал депутата
06:09 17.01.2024

"Был человечным и хорошим семьянином": что известно о депутате, убитом в области Жетiсу

Коллеги рассказали о депутате Алакольского районного маслихата области Жетiсу Даурене Слямове, который был убит в результате ножевого ранения на одном из строящихся объектов в городе Ушарале, передает NUR.KZ. По словам руководителя аппарата акима Алакольского района Дамира Сатыбалдиева, Даурен Слямов был серьезным в делах и человечным.

"Даурен из хорошей семьи. В 2013 году он открыл собственное дело и, возглавляя свой бизнес, более 10 лет вносил вклад в социально-экономическое развитие района. В 2023 году был избран депутатом районного маслихата VIII созыва. В рамках своих полномочий он смог с лучшей стороны проявить свои деловые и профессиональные качества. Был хорошим семьянином, который воспитывал двух детей. Наши соболезнования его семье, родным и близким", - сказал Дамир Сатыбалдиев.

Он добавил, что в настоящее время по факту его гибели районное управление полиции проводит расследование. По информации официального сайта акимата Алакольского района, по итогам выборов в районный маслихат, состоявшихся 19 марта 2023 года, по избирательному округу № 3 депутатом был избран Даурен Слямов 1989 года рождения. Он был руководителем ИП "Слямов" в городе Ушарале. Напомним, накануне в Сети появились сообщения о том, что был убит депутат Алакольского районного маслихата Даурен Слямов.

Как рассказали в ДП области Жетiсу, 15 января в 15:25 полицию проинформировали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристает к рабочим на одном из строящихся объектов в Ушарале. На месте стражи порядка установили, что 24-летний подозреваемый нанес одно ножевое ранение 34-летнему мужчине, который заступался за сотрудников, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался в карете скорой помощи. Подозреваемого задержали. Было начато досудебное расследование.

Автор: Колмакова Виктория

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705460940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рейтинг управленческой элиты за IV квартал 2023 года
- Алихан Смаилов встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии
- Казахстан будет полностью обеспечивать себя электроэнергией за счет ввода новых мощностей
- Кадровые перестановки
- Казахстан планирует увеличить долю электронной торговли до 20% к 2030 году
- В Мажилисе прошла презентация законопроекта по доступу к информации
- Вопросы газоснабжения промышленных предприятий и населения обсудили в Правительстве
- Организаторы финансовой пирамиды "Аuto Seller" осуждены в Актюбинской области
- Руководитель Центра трудовой мобильности подозревается в получении взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  