"Птица Феникс": Трамп завоевал важный штат Айова и стал на шаг ближе к Белому дому

06:22 17.01.2024 16 января 2024



Пожалуй в истории США не было другого такого политика, который бы мог похвастаться подобной стремительной, драматичной и даже невероятной государственной карьерой, как Дональд Трамп. Его путь на вершину власти и болезненное падение с Олимпа развивались в лучших голливудских традициях: трагифарс с элементами "черной комедии".



Президентов в Америке отправляли в отставку под угрозой импичмента, как Ричарда Никсона, либо заставляли проходить через унизительные дознания из-за "альковных историй", как случилось с Биллом Клинтоном, который был буквально на волосок от "увольнения". Президентов убивали - Джеймс Гарфилд, Авраам Линкольн, Уильям МакКинли, Джон Кеннеди. Президент Рональд Рейган чудом не погиб в марте 1981 года во время покушения, получив тяжелое ранение. Однако у Трампа совсем другая история - он с блеском победил Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году, а затем был превращен хваленой американской "супердемократичной системой" в изгоя, оставшись без второго президентского срока в 2021 года. Дональд Трамп до сих пор уверен, что тогда "его победу украли" с помощью махинаций. Но дело это темное (достаточно вспомнить эпопею Джордж Буш-младший и Альберт Гор с печально известными "беременными бюллетенями" и многократными пересчетами голосов).



Собственно, до настоящего времени Трамп живет в условиях постоянной травли, преследований, обвинений во всех тяжких грехах, судебных исков, бесконечных сплетен и т. д. Но "бывший" не сдается и как мифологическая "птица Феникс" неизменно восстает из пепла.



Он отчаянно борется за возможность вновь участвовать в выборах первого лица США и, надо сказать, не без успеха. Как говорят англосаксы, against all odds (вопреки всему или всем невзгодам).



Весь мир облетела новость, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с триумфом победил на кокусах (собраниях активистов) в штате Айова, укрепив свой статус лидера Республиканской партии. Большинство аналитиков в США и Европе предрекают ему "самые яркие перспективы" на предстоящих в ноябре 2024 года выборах президента Америки.



Нынешний успех был практически предсказуемым с учетом самого высокого рейтинга популярности у Трампа в стране по сравнению с Байденом, а также республиканскими соискателями.



В Айове Трамп уверенно обошел бывшего посла США в ООН Никки Хейли и губернатора Флориды Рона Десантиса с широко ожидаемым результатом (более 51%), что сделало его, как пишут в Америке, "на шаг ближе к получению третьей подряд номинации на пост президента".



Основные новостные агентства США сообщают, что третий республиканец, основатель биотехнологического стартапа, предприниматель-финансист Вивек Рамасвами набрал лишь 7,7% или 2 голоса выборщиков и уже объявил, что выходит из гонки и в дальнейшем намерен поддерживать Трампа.



Спикер палаты представителей Майк Джонсон приветствовал победу экс-президента США Дональда Трампа в Айове. Хорошая поддержка из стен Капитолия!



Как пишет влиятельное мировое и общеарабское СМИ "Аль-Джазира", победа Трампа указывает на его продолжающееся доминирование среди претендентов от Республиканской партии, даже несмотря на то, что он сталкивается с растущими юридическими проблемами, включая четыре уголовных обвинения.



По мнению американских политологов, даже тех, кто отдает предпочтение Демократической партии, судебные иски против Трампа "мало что сделали для ослабления его поддержки среди республиканцев", многие из которых рассматривают дела против него как "политически мотивированные".



Трамп уже заявил, что "очень польщен" поддержкой однопартийцев в Айове и не собирается останавливаться.



"Я действительно считаю, что всем, всей нашей стране, пришло время объединиться", - сказал Трамп своим сторонникам. Причем, под призывом "объединиться" он имел в виду и республиканцев, и демократов, что прозвучало необычно миролюбиво для традиционно агрессивных предвыборных баталий в США.



Для агентства Fox News Дональд Трамп заявил, что "нам надо вернуть страну". Он убежден, что за последние 3 года Америка "прошла через многие плохие вещи", и этот процесс продолжается. Трамп не был бы Трампом, если бы не повторил как заклинание свой известный лозунг "мы хотим снова сделать Америку великой".



В Айове, где кокусы проходили на 1600 площадках (в основном, в школах) Трампа поддержали практически везде.



Политические технологи Америки заявляют, что "победа в Айове пока не гарантия окончательного успеха", но Трамп на пути к цели, если не произойдет ничего чрезвычайного или драматичного.



На выборах президента голосуют 2429 членов т.н. "коллегии выборщиков", Айова дает только 40 голосов. Уже скоро аналогичные кокусы состоятся в штате Нью-Гемпшир, в котором успех Трампа почти гарантирован. 5 марта Америку ожидает "супервторник", когда голосование пройдет сразу в 16 штатах. Если Трампу удастся одолеть этот рубеж, то в дальнейшем он сможет выйти на финишную прямую в борьбе за кресло президента. При этом многие эксперты в США уверены, что демократы вряд ли преуспеют в своих попытках с помощью судебной системы избавиться от неудобного для вашингтонского истеблишмента Трампа.



Основные конкуренты экс-президента - губернатор Рон Десантис и бывший губернатор и посол в ООН Никки Хейли пока не намерены отступать. Хейли, в частности, рассчитывает укрепить свои позиции и выйти на второе место среди Республиканцев в Нью-Гемпшире, где у нее много сторонников. Что касается Десантиса, то большинство аналитиков предрекают ему неудачу в ходе дальнейшей кампании. Вместе с тем, многие сторонники Трампа считают, что оба соперника-республиканца "напрасно тратят свое время".



Дональд Трамп, тем временем, продолжает агитировать американцев голосовать за него. Он постоянно напоминает, что в ходе его президентства, Америка существенно укрепилась. Дескать, мы добились энергетической независимости, у нас была лучшая экономика в мире, низкая инфляция и безработица. Он, мол, навел порядок на границе с Мексикой, вывел Америку из "лживой" ядерной сделки с Ираном, разделался с главой Стражей Исламской революции Касемом Сулеймани и еще много чего добился.



Пока в первоочередных планах Дональда Трампа избавиться от разрушительных последствий правления президента Джозефа Байдена, который, как он считает, ведет Америку к краху как в плане экономики, так на мировой арене. Трамп в случае избрания обещает покончить в войнами на Украине и в Газе.



Издание "Аль-Джазира" постаралось выяснить настроения американцев в отношении Трампа. В частности, особо выделяется мнение, что "сторонники бывшего президента тоскуют по тому времени, когда он был в Овальном кабинете".



Опрошенные "Аль-Джазирой" люди, поддерживающие переизбрание бывшего президента, выделили три основные причины, укрепившие их выбор в пользу Трампа: плохая экономика, рекордный уровень прибытия мигрантов на южную границу (с Мексикой) и глобальная нестабильность, в которой глубоко увязли США. Экстравагантный характер Трампа и его конфликты с законом также добавляют ему привлекательности, считают сторонники бывшего главы США.



В свою очередь, Белый дом утверждает, что "экономика Америки здорова", подчеркивая низкий уровень безработицы, высокие темпы роста и инвестиции в инфраструктуру. Также отмечается, что инфляция, которая опустошила мировую экономику во время пандемии Covid-19, якобы находится под контролем.



Но избиратели, которые поддерживают Трампа, указали на свои собственные жизненные трудности, чтобы нарисовать иную картину экономики в стране.



"Нам нужно что-то отличное от того, что мы делаем сейчас. Это не работает", - заявляют опрошенные "Аль-Джазирой". Большинство прямо говорят, что зарабатывали больше денег, когда у власти был президент Трамп.



К слову, в Евросоюзе, в основном, превалирует сдержанное и даже настороженное отношение к переизбранию бывшего главы Белого дома. Сейчас в Брюсселе активно вбрасывают высказывания Трампа о том, что он-де не намерен защищать европейцев-натовцев от возможных угроз и вообще планирует вывести США из рядов Североатлантического альянса. Его якобы не устраивает иждивенчество Европы, когда дело касается расходов на оборону и урегулирования международных конфликтов, типа, Газы, Йемена, Сирии, Ирака, обуздания "агрессивных намерений" Ирана.



В Европе имеется еще много опасений по поводу возможного избрания Трампа, которые ощущаются здесь со времен его первого срока. Это и энергетика, и климат, и проблемы Ближнего Востока, а сейчас еще и Украина, и Израиль, Балканы - Косово и многое другое.



В свою очередь, в Москве неизменно подчеркивают, что не особо заботятся тем, кто займет кресло президента США. Понятно, что при любой администрации в Вашингтоне проблем в двусторонних отношениях и подходах к основным мировым проблемам не убавится. Трамп, тем не менее, для американских СМИ подчеркивает, что у него, мол, "прекрасные отношения" с президентом России, хотя в Америке его жестко критикуют за подобные настроения.



Понятно, что до выборов в США осталось еще почти 10 месяцев - это и много, и мало. Пока не ясно, будет ли выдвигаться Байден на второй срок. В Америке всерьез поговаривают, что из-за возраста и здоровья он, мол, не выдержит еще одну гонку и советуют ему уйти на пенсию.



Вопрос с Трампом также пока не оформлен, даже предварительно. Победа в Айове и ожидаемый прорыв в Нью-Гемпшире - только начало пути. Вокруг фигуры экс-президента плетется столько интриг и заговоров, что даже самые осведомленные эксперты не берутся за предсказания. Придется всем ждать: и Америке, и остальному миру.



Михаил Плисюк Источник - eadaily.com

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