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Создается Исследовательский институт криминологии Узбекистана
06:32 17.01.2024

Вновь созданный Исследовательский институт криминологии Узбекистана будет проводить исследования криминогенной обстановки в стране, прогнозировать тенденции преступности и помогать органам дознания и следствия в выявлении факторов преступлений, вызвавших общественный резонанс.

Указом президента от 15 января создан Исследовательский институт криминологии Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Это будет республиканское научно-исследовательское учреждением, специализирующееся на научном и экспертном обеспечении криминологической деятельности. Институт войдет в структуру Министерства внутренних дел.

Как ожидается, институт будет:

проводить углубленные исследования криминогенной обстановки в стране, системный анализ и прогнозирование тенденций преступности;
оказывать методическую помощь органам дознания и предварительного следствия в выявлении факторов преступлений, вызвавших общественный резонанс, и разрабатывать меры по их устранению;
готовить научные кадры высшей квалификации в форме самостоятельного соискательства в области криминологии.
В указе подчеркнуто, что институт выполняет свои задачи независимо от каких-либо государственных органов, общественных объединений и должностных лиц. Запрещается препятствовать его деятельности, воздействовать на него с целью изменения сведений в отчете исследований.

Институту предоставляется право привлекать на срок до года к научно-практическим исследованиям квалифицированных специалистов, в том числе из ведущих зарубежных научно-исследовательских учреждений. Об этом говорится в соответствующем постановлении от 15 января.

Приоритетными направлениями организации научно-практической исследовательской работы в области криминологии в Узбекистане определены:

систематический анализ и прогнозирование тенденций преступности, в том числе латентной, разработка мер по выявлению и устранению этих негативных тенденций;
определение системы мер выявления и устранения истинных факторов преступления на основе комплексного научного диагноза, внедрение в криминологическую деятельность искусственного интеллекта и цифровых технологий.
До 1 июля будет создан создан модуль Jinoyat omillari единой автоматизированной информационной системы E-jamoat havfsizligi, предусматривающий механизмы выявления факторов преступности на основе научного диагноза.

Источник - gazeta.uz
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