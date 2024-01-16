 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ближневосточный кризис - это удар США по интересам Китая, - Денис Юрганов
06:39 17.01.2024

16 января 2024
Ближневосточный кризис - это удар США по интересам Китая
Денис Юрганов

Геоэкономическая подоплека искусственно созданного англосаксами кризиса на Ближнем Востоке (ситуация в Красном море и секторе Газа) вполне прорисовывается. Основная цель США – нанести китайским экономическим интересам (в частности поставкам товаров морем) ощутимый урон. Совершенно очевидно, что Вашингтон также всеми имеющимися средствами пытается мешать торгово-экономическому взаимодействию КНР с Европейским Союзом, путем разжигания в различных точках мира кризисных и конфликтных ситуаций.

Отметим, что лидер КНР Си Цзиньпин на встрече (декабрь 2023 года) с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем подчеркнул готовность Пекина продолжать рассматривать ЕС в качестве основного торгового партнера. Естественно, такое положение дел не устраивает Вашингтон, у которого свои планы на Евросоюз.

Материал из мессенджера Telegram китаеведа Николая Вавилова:

"Конфликт, искусственно созданный США в Красном море, по своей сути преследует цель нанесения ущерба Китаю:

- основной трафик перевозок по Красному морю относится к маршруту Китай-Европа, товарооборот между ними составил 780 млрд долл - Китай третий год подряд является главным партнером Европы, потеснив США.

- сдвиг логистики на несколько тысяч километров, а также страхование рисков влияет на конкуретность китайских товаров и снижает инвестиционный поток из ЕС в Китай.

- США по сути постоянно угрожают эскалировать конфликт и обрушить регион и цены на нефть - нефтяная логистика для Китая критична - 75% нефти в Китае импортная.

- конфликт работает на антикитайский логистический проект (IMEC) из Индии через Саудитов в Израиль.

- действия американского флота - сигнал по любому другому проливу".

Предпоследний пункт очень интересен. Дело в том, что экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC) был анонсирован на саммите лидеров G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года. США хотят, чтобы новый проект стал противодействием китайской инициативе "Один пояс, один путь" (BRI), глобальному проекту строительства инфраструктуры, который соединяет Китай с Юго-Восточной Азией, Центральной Азией, Россией и Европой. Проект BRI существует дольше и гораздо масштабнее по своим целям, но IMEC имеет в перспективе большое значение для Индии, США и Израиля.

Новый коридор свяжет Индию с Европой маршрутом, который проходит через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию, Израиль и Грецию. Предполагается строительство сети железных дорог и развитие портовой инфраструктуры. За счет этого участники проекта намерены увеличить пропускную способность перевозки экспортных и транзитных грузов. Израильский порт Хайфа (контрольный пакет акций принадлежит индийской компании Adani Group), должен стать основным звеном соединяющем Ближний Восток с крупными европейскими портами.

При этом в рамках коридора Индия-Ближний Восток-Европа предлагается реализовать давнюю идею - "Канал Бен-Гуриона" или проект Израильского канала. В июле 1963 года Министерство энергетики США и Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора выпустили секретный документ, в котором излагался план использования 520 подземных взрывов для облегчения процесса раскопок в холмах пустыни Негев. Документ был рассекречен в 1993 году. Проект должен соединить Акабский (эйлатский) залив со Средиземным морем, где новый судоходный маршрут сможет составить конкуренцию Суэцкому каналу.

Как уже отмечалось, IMEC продиктован необходимостью сдержать рост экономической мощи Китая и приостановить его текущую инициативу "Один пояс, один путь". США будут делать все, чтобы помешать китайскому торговому маршруту, создавая свой альтернативный коридор. Таким образом, начнется новый этап китайско – американского соперничества, направленного на контроль над морскими портами и мировыми торговыми путями. Что мы сейчас и наблюдаем по ситуации в Красном море.

Источник - zavtra.ru
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