Мирзиеев поручил обучить и трудоустроить за рубежом 100 тысяч узбекистанцев

06:43 17.01.2024

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил Министерству занятости и сокращения бедности обучить 100 тысяч граждан республики востребованным профессиям для дальнейшего трудоустройства их за рубежом, пишет Фергана.



Ведомство также должно организовать для мигрантов курсы по изучению иностранного языка, чтобы соотечественникам было проще найти работу за границей.



Кроме того, на Министерство возложена ответственность по централизованной отправке граждан, желающих трудиться в других странах.



На совещании президент раскритиковал систему профессионального образования, заявив, что она не на должном уровне. Он сделал акцент на том, что большинство узбекистанцев, находящихся за рубежом, занимаются простой и низкооплачиваемой работой.



Говоря о пассивности профильных чиновников, Мирзиеев привел статистику, согласно которой республика заключила с развитыми странами Европы и Азии договоры на создание там 150 тысяч рабочих мест для граждан республики. Однако по этой линии власти смогли подготовить и организованно отправить за границу лишь девять тысяч человек.



Глава государства затронул и вопросы внутреннего рынка труда. По его словам, в 2024 году принята программа по трудоустройству пяти миллионов человек.



"Чтобы радикально сократить бедность, необходимо создать постоянные приносящие доход рабочие места для нашего народа", - подчеркнул президент.

Вместе с тем, Мирзиеев остался недоволен местными отделениями Агентства по трудоустройству, потому что в прошлом году в 16 районах и городах не было выполнено и 70% от плана по обеспечению населения занятостью. Плохо обстоят дела в махаллях (общинах) - в 319 из них чиновники не смогли вовлечь людей в бизнес, предоставить им достойную работу.



Руководитель страны также подверг критике 123 профильных замхокимов (помощников глав местных администраций) в Андижане, Термезе и ряде районов.



Все эти представители администраций будут уволены, на их место придут более опытные специалисты, заключил президент.