Туркменские хлопкоробы продают остатки урожая на корм скоту из-за низких закупочных цен

06:45 17.01.2024

Туркменские дехкане (крестьяне) из-за того, что государство установило низкие цены на хлопок, все чаще предпочитают продавать остатки урожая владельцам крупного рогатого скота, которые используют сырец в качестве корма для животных. Об этом сообщает Turkmen.news.



По данным издания, такая ситуация наблюдается в ряде областей республики. Речь идет о подборе - хлопке-сырце низкого качества, опавшем между рядом кустарников после машинного или ручного сбора. Иными словами, это отходы, остающиеся на полях. Однако они обладают высоким содержанием белков и другими питательными элементами, поэтому фермеры, разводящие скот, охотно приобретают подбор, превращая его в корм.



Хлопкоробов устраивает, что животноводы платят наличными и гораздо больше по сравнению с государством. Торговля устроена следующим образом: например, в Марыйском велаяте (области) дехкане стоят на обочине дороги и предлагают всем желающим приобрести тележку с подбором, в каждой из которых содержится до двух тонн груза. Стоимость товара составляет 1500-2000 манатов (примерно $500 по госкурсу и около $100 по курсу черного рынка) в зависимости от "чистоты" хлопка. Открытая торговля обусловлена тем, что в январе обычно власти уже отчитываются о выполнении плана, хотя в последние годы официально об этом не сообщается. Тем не менее, некоторые сборщики все же опасаются продавать остатки на улице, предпочитая "рекламировать" на тележках свой номер телефона, чтобы животноводы обращались по мере надобности.



Собеседники издания считают, что государству бесполезно бороться с этим явлением. По их мнению, проще повысить закупочные цены, которые не менялись на протяжении многих лет. Или в целом пересмотреть подход к регулированию сельского хозяйства, в частности, внедрив рыночные отношения и дав больше свободы дехканам.



В Туркменистане земля принадлежит государству, которое снабжает крестьян семенами и техникой, но покупает всю продукцию по установленным сверху ценам. Получается, что дехкане лишь арендуют угодья на условиях договора и не имеют права сбывать хлопок или пшеницу на рынке.