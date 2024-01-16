 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.01.2024
11:33  Зеленский умирать не собирается, - Г.Мирзаян
08:31  Кузен президента Туркмении отличился пьяным дебошем в ресторане
07:25  Пока есть иностранные агенты, Кыргызстан не оставят в покое, - Т.Карыпбай кызы
07:14  Токаев летит с визитом в Рим. К Папе и Мелони
06:58  Китай: жизнь взаймы.Мина замедленного действия, - Валентин Катасонов
06:57  Израиль: время охоты на ведьм, - Николай Петров
06:52  Иран не скупится на предупреждения. Метая ракеты в соседей, - Э.Байназаров

06:50  Лирой врозь. Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими, - "Къ"
06:47  МВД Кыргызстана провело обыск у десятка журналистов в рамках дела о массовых беспорядках
06:45  Туркменские хлопкоробы продают остатки урожая на корм скоту из-за низких закупочных цен
06:43  Мирзиеев поручил обучить и трудоустроить за рубежом 100 тысяч узбекистанцев
06:39  Ближневосточный кризис - это удар США по интересам Китая, - Денис Юрганов
06:32  Создается Исследовательский институт криминологии Узбекистана
06:22  "Птица Феникс": Трамп завоевал важный штат Айова и стал на шаг ближе к Белому дому
06:09  В Жетисуской области алкаш зарезал депутата
06:02  Эстрада Казахстана: какие молодые певцы и музыканты пользуются популярностью, - А.Мещерякова
01:28  Хуситы подрывают китайскую инициативу "Пояс и путь", - В.Скосырев
01:25  "Черный лебедь" для банковских расчетов прилетел из Турции, - НГ
00:42  Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул, - Данияр Ашимбаев
00:29  Выборы на Тайване выиграл Пекин, - В.Никифорова
00:19  В Буркина-Фасо учредили "международную премию имени президента России Владимира Путина"
00:17  Трамп взял хороший старт в президентской гонке, - Данила Моисеев
00:15  Посмертная месть генерала Сулеймани, - Андрей Школьников
00:14  Иран вымещает злость на Иракском Курдистане, - Игорь Субботин
00:13  Доэкономились: как китайские автозапчасти загубили сотни моторов в России
Вторник, 16.01.2024
23:54  Иран ударил ракетами еще и по белуджским сепарам на территории Пакистана
18:55  Государственность Украины скоро окажется под вопросом, - Путин
18:53  К российскому аналогу SWIFT подключились уже 20 стран
15:42  Операция Набиуллиной. Кремль засекретил тяжкий недуг своей глав-банкирши
14:59  С президентской гонки в США снялся самый "про-российский" кандидат - республиканец Рамасвами
13:53  Генерал Султан Камалетдинов - новый начальник Генштаба КазАрмии
13:23  Красное море станет "морем крови", - К.Семенов
13:17  Скалкой в харю! Популярного каз-певца Турлыханова посадили за драку с женой
12:30  Режим StandБайден: чего ждать от президентской кампании в США, - Андрей Кузмак
12:08  США угрожают новой бомбардировкой Балкан, - К.Аверьянов
12:06  Осталось узнать, кто заказчик "танкерных атак" хуситов
12:00  Авдеевская "петля": По "Коксохиму" готовится удар самой мощной неядерной бомбой
11:49  Морской сбой: США втягивают ЕС в большой конфликт на Ближнем Востоке, - П.Доренко
11:44  Древние минареты Айни. В Таджикистане сохранилась история lX века
11:38  Религия капитализма. Как либеральные басни стали "экономической наукой", - Валентин Катасонов
11:35  В Южной Корее изобрели бестопливный генератор электромагнитной энергии AISEG
11:32  Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, новым королем стал ее сын Фредерик Х
11:28  Изгнание США из Ирака будет иметь глобальные последствия в пользу России, - Г.Мирзаян
10:40  В Таджикистане новые: 1-й вице-премьер (Холикзода), глава Нацбанка (Толибзода), глава Академии наук (Хушвактзода) и др. назначения
10:39  "Перекуем Уральск на Орал": Казахстан продолжает избавляться от русских топонимов
09:38  Ад вокруг Эрбиля. Иран ударил ракетами по союзникам США - курдам Ирака и Сирии
08:35  Цой Сон Хи привезет Путину замечательные северо-корейские ракеты и самоходки?
02:06  Виток исторической спирали. Основные тенденции современных военных конфликтов – начало новой эпохи, - А.Фролов
02:04  США запустили программу по боевому вирусу натуральной оспы
01:20  Эрдоган делает ставку на раскол внутри курдских отрядов, - И.Субботин
01:02  Бойцы СВО на Украине: "Мы - орда, и в этом наша сила"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Туркменские хлопкоробы продают остатки урожая на корм скоту из-за низких закупочных цен
06:45 17.01.2024

Туркменские дехкане (крестьяне) из-за того, что государство установило низкие цены на хлопок, все чаще предпочитают продавать остатки урожая владельцам крупного рогатого скота, которые используют сырец в качестве корма для животных. Об этом сообщает Turkmen.news.

По данным издания, такая ситуация наблюдается в ряде областей республики. Речь идет о подборе - хлопке-сырце низкого качества, опавшем между рядом кустарников после машинного или ручного сбора. Иными словами, это отходы, остающиеся на полях. Однако они обладают высоким содержанием белков и другими питательными элементами, поэтому фермеры, разводящие скот, охотно приобретают подбор, превращая его в корм.

Хлопкоробов устраивает, что животноводы платят наличными и гораздо больше по сравнению с государством. Торговля устроена следующим образом: например, в Марыйском велаяте (области) дехкане стоят на обочине дороги и предлагают всем желающим приобрести тележку с подбором, в каждой из которых содержится до двух тонн груза. Стоимость товара составляет 1500-2000 манатов (примерно $500 по госкурсу и около $100 по курсу черного рынка) в зависимости от "чистоты" хлопка. Открытая торговля обусловлена тем, что в январе обычно власти уже отчитываются о выполнении плана, хотя в последние годы официально об этом не сообщается. Тем не менее, некоторые сборщики все же опасаются продавать остатки на улице, предпочитая "рекламировать" на тележках свой номер телефона, чтобы животноводы обращались по мере надобности.

Собеседники издания считают, что государству бесполезно бороться с этим явлением. По их мнению, проще повысить закупочные цены, которые не менялись на протяжении многих лет. Или в целом пересмотреть подход к регулированию сельского хозяйства, в частности, внедрив рыночные отношения и дав больше свободы дехканам.

В Туркменистане земля принадлежит государству, которое снабжает крестьян семенами и техникой, но покупает всю продукцию по установленным сверху ценам. Получается, что дехкане лишь арендуют угодья на условиях договора и не имеют права сбывать хлопок или пшеницу на рынке.

Источник - Turkmen.news
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705463100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рейтинг управленческой элиты за IV квартал 2023 года
- Алихан Смаилов встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии
- Казахстан будет полностью обеспечивать себя электроэнергией за счет ввода новых мощностей
- Кадровые перестановки
- Казахстан планирует увеличить долю электронной торговли до 20% к 2030 году
- В Мажилисе прошла презентация законопроекта по доступу к информации
- Вопросы газоснабжения промышленных предприятий и населения обсудили в Правительстве
- Организаторы финансовой пирамиды "Аuto Seller" осуждены в Актюбинской области
- Руководитель Центра трудовой мобильности подозревается в получении взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  