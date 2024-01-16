МВД Кыргызстана провело обыск у десятка журналистов в рамках дела о массовых беспорядках

06:47 17.01.2024

Сотрудники МВД Кыргызстана утром 16 января устроили обыски более чем у десятка бывших и действующих сотрудников СМИ, имеющих отношение к онлайн-проектам "Айт Айт Десе" и Temirov Live. Некоторых из них милиционеры забрали на допрос, сообщает "Клооп" со ссылкой на проживающего за пределами республики журналиста Болота Темирова.



По его информации, милиция провела обыски у директора "Айт Айт Десе" и Temirov Live Махабат Тажибек кызы и еще нескольких журналистов, проживающих в Бишкеке, а также в доме акына (певец-сказитель) Азамата Ишинбекова в Токмаке.



Милиция опечатала офис Temirov Live, а Тажибек кызы силой забрали на допрос. Она успела заявить, что действия силовиков связаны с публикациями, посвященными главе МВД Уланбеку Ниязбекову и депутату Жогорку Кенеша (парламента) Надире Нарматовой.



Как пишут местные СМИ, внимание правоохранительных органов привлекли не только представители двух вышеупомянутых проектов. Журналист издания "ПолитКлиника" Тыныстан Асыпбеков рассказал, что в его доме также устроили обыск. По данным представителя медиа, действия милиции связаны с уголовным делом о призывах к массовым беспорядкам.



Пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана в свою очередь сообщила, что в отношении интернет-площадок "Айт Айт Десе" и Temirov Live возбуждено дело по части 3 статьи 278 ("Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами") УК республики.

По версии следствия, 30 декабря прошлого года в ходе мониторинга в одной из соцсетей указанных изданий выявили информацию, призывающую к беспорядкам. 12 января судебно-лингвистическая экспертиза выдала заключение, что эти материалы содержат признаки призывов к акциям протеста, в связи с чем ведомство инициировало проведение ряда оперативных и розыскных мероприятий, говорится в пресс-релизе МВД. О каких именно текстах идет речь, не уточняется.



Напомним, что накануне сотрудники Государственного комитета национальной безопасности провели обыск в редакции 24.kg, после чего опечатали офис и забрали оргтехнику. Руководство издания увезли на допрос и продержали в участке несколько часов, забрав у журналистов телефоны. Известно, что против данного СМИ завели дело о пропаганде войны. Однако, неясно, какая публикация стала поводом для уголовного преследования.



На фоне этого представители СМИ и медиаорганизаций Кыргызстана выступили в поддержку своих коллег. Журналисты возмущаются тем фактом, что обыск в редакции длился более полутора часов без присутствия адвоката, порождая вопросы о вероятности превышения полномочий со стороны следственных органов. А изъятие компьютеров и прочей техники по сути максимально препятствует работе информационного агентства.



В то же время отмечается, что 24.kg - авторитетное издание, действующее с 2006 года. Более 70% публикуемой на сайте информации составляют сведения из госорганов. Журналисты редакции освещают события с разных точек зрения, они никогда не были замечены в призывах к агрессии или иных нарушениях закона.



"Мы считаем обыск в офисе 24.kg проявлением непропорционального вмешательства в права не только сотрудников СМИ, но и в целом права граждан на свободу слова и доступ к информации", - резюмировали авторы открытого письма.