 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лирой врозь. Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими, - "Къ"
06:50 17.01.2024

Лира пробудила недоброе
Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими
Торговые связи РФ с Турцией, до сих пор остававшейся одним из дружественных партнеров, оказались под угрозой. Турецкие банки повсеместно отказываются работать с российскими. Ситуация, по данным источников "Ъ", начала осложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря указа президента США о вторичных санкциях - в результате банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями. Участники рынка утверждают, что аналогичные проблемы, хотя и в меньших масштабах, уже начали возникать с китайскими банками.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь санкций, рассказали источники "Ъ" на финансовом рынке и подтвердили участники внешней торговли. Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. Один из источников "Ъ" уточняет, что "есть исключения - например, в отношении дочерних иностранных банков в России".

Один из собеседников "Ъ" говорит, что сложности возникли давно, но в конце декабря ситуация резко обострилась, распространившись почти на все турецкие банки. Среди крупных участников расчетов с РФ источники "Ъ" называют Nurol Bank, с которым работали около 40 отечественных кредитных организаций, и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах - отдельные банки принимали платежи в рублях.

"Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае",- подчеркивает один из собеседников "Ъ". В кредитных организациях РФ и Турции не ответили на запросы "Ъ".

Глава "Оптималог" Георгий Властопуло отмечает, что "проблемы с Турцией начались с лета", а в отношениях с Китаем "это пока точечные истории". По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, серьезные проблемы начали возникать в конце декабря. В частности, "банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платеж из России не будет принят: лиры, рубли - не важно".

Как поясняет руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша, турецкие банки, ужесточившие контроль после введения 12-го санкционного пакета ЕС, при проведении платежей в лирах стали требовать больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки, импортируемые товары не должны находиться в санкционных списках.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев отмечает, что "не проходит даже оплата услуг". По его словам, все банки требуют указания конечных получателей и декларацию на товар с кодами ТН ВЭД: "Сейчас только один из турецких банков пропускает платежи в качестве корреспондента. Но при количестве платежей более 50 в день заявки исполняет несколько дней".

Проблемы в расчетах с Китаем, уточняет гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев, начали возникать еще в ноябре, в декабре такие случаи участились: "Оплата грузоперевозок, если плательщик не является резидентом страны, проходит долго. По последним данным, срок поступления денежных средств достигает недели".

Между тем Дмитрий Суховерша утверждает, что в российских рублях в турецкие банки "платежи возможны, но валюта не пользуется большим спросом". Соучредитель СЛК Дмитрий Аржаных отмечает, что у компании небольшой объем платежей в Турцию (в лирах) и достаточно крупный - в Китай, но пока ни там ни там проблем не было.

То же говорит и гендиректор ModernWay Николай Ольшанский: "В адрес китайских контрагентов все платежи мы проводим в юанях. С проблемами пока не сталкивались".

Версию об отказе от сотрудничества с Россией под давлением США подтвердил и председатель Ассамблеи экспортеров Турции (TIM) Мустафа Гюльтепе. "С момента выхода указа президента США Джо Байдена о применении вторичных санкций в отношении банков, содействующих российским (подписан 22 декабря 2023 года.- "Ъ"), Турция стала одной из первых стран, банки которых стали закрывать корреспондентские отношения с РФ… отключения от долларовых платежей не хочет ни один банк",- признает один из российских банкиров.

Это довольно жесткий рычаг, считает председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов, ведь "попадание турецкого банка в санкционный список США означает, что из него побегут и местные клиенты в Турции". Эксперт подчеркивает, что до сих пор страна "была одним из немногих окон, хотя и не столь широких, однако там не боялись работать с Россией". Развитие СПФС (российский аналог SWIFT) проблему полностью не решает, поскольку платежи по ней проводятся в рамках корреспондентских отношений, уточнил господин Достов.

"В то же время пока решения о корреспондентских отношениях, приеме и проведении платежей принимает каждый конкретный банк, исходя из своего собственного понимания ситуации, риск-политики и комплаенса",- подчеркивает управляющий директор "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Это не первые проблемы во взаимоотношениях российских организаций с турецким рынком и финансовыми организациями. До сих пор тревожные ситуации не оборачивались катастрофами. Так, в марте 2023 года Турция серьезно ограничивала транзит санкционных товаров в Россию: таможня начала отклонять транзитные декларации на санкционные грузы (см. "Ъ" от 9 марта 2023 года). Однако потом транзит с некоторыми оговорками был восстановлен (см. "Ъ" от 21 марта 2023 года).

Глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров полагает, что Турция все еще "заинтересована в выполнении роли товарно-транспортного хаба между РФ и Европой, плюс собственный экспорт". По мнению эксперта, за текущим кризисом расчетов стоит "какая-то очередная игра". Мустафа Гюльтепе также намекнул, что ситуация "в ближайшее время должна улучшиться". Юлия Шленская, ссылаясь на слова контрагентов, говорит, что "до конца января будет какое-то решение".

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Если риски окажутся для турецких банков слишком велики, единственным эффективным вариантом, по мнению участников финансового рынка, станет налаживание расчетов с Турцией через банки третьих стран, в том числе СНГ.

Роман Прохоров поясняет, что "есть достаточно много способов проведения платежей через дружественные юрисдикции Армении, Киргизии и т. п.". Можно использовать при этом компании из других стран в качестве платежных агентов, чтобы "убрать российский след". "Это, конечно, несколько удорожает расчеты, но позволяет их провести",- полагает он. Господин Беликов согласен, что полной остановки торговли между странами не произойдет, поскольку поставки товаров, которые не находятся под санкциями и не обладают двойным назначением, не ограничиваются.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов, Наталья Скорлыгина, Евгений Хвостик
№7 от 17.01.2024, стр. 1

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705463400


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