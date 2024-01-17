 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран не скупится на предупреждения. Метая ракеты в соседей, - Э.Байназаров
06:52 17.01.2024

Иран не скупится на предупреждения
Менее чем за сутки Тегеран атаковал объекты в Пакистане, Ираке и Сирии
Иран продолжает повышать ставки на Ближнем Востоке. Во вторник вечером иранцы, по данным местных СМИ, нанесли удары по территории Пакистана. Были атакованы базы террористической группировки "Джаиш аль-Адль", которая совершала нападения на иранские силы безопасности. При этом в ночь на вторник Корпус стражей иранской революции (КСИР) нанес ракетные удары по объектам на севере Сирии и в Иракском Курдистане. Несколько ракет разорвались возле американского консульства в иракском Эрбиле, что можно было считать ответом Вашингтону на удары по йеменским хуситам - близким союзникам Ирана. Предупреждению США не вняли и во вторник ударили вновь – в этот раз по ракетным расчетам хуситов.

По сообщению властей Иракского Курдистана, в результате иранского ракетного удара по Эрбилю погибли четыре человека, еще шесть - ранены

Теперь и Пакистан
Вечером 16 января иранские СМИ сообщили об ударах по базам суннитской группировки "Джаиш аль-Адль", расположенным на территории Пакистана. Базы, как утверждается, "были поражены и уничтожены ракетами и беспилотниками".

"Джаиш аль-Адль" была создана в 2012 году, а спустя год боевики объявили, что намерены "защищать права белуджей" - суннитского меньшинства в преимущественно шиитском Иране. С тех пор они время от времени совершают нападения на иранские силы безопасности в приграничном с Пакистаном районе. Например, в декабре группировка взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранской провинции Систан и Белуджистан, тогда были убиты по меньшей мере 11 полицейских.

Эта провинция граничит с Афганистаном и Пакистаном. Регион считается неспокойным, поскольку имеет продолжительную историю столкновений между иранскими силами безопасности и различными сепаратистскими группами белуджей, выступающих за самоопределение провинции. Также этот регион - перевалочный пункт для контрабандистов наркотиков из Афганистана.

Действия Тегерана могут негативно отразиться на отношениях с Пакистаном.

Примечательно, например, что удары произошли в тот момент, когда в иранском Чабахаре шли очередные переговоры представителей департаментов промышленности и торговли двух стран. Кроме того, 13 января два пакистанских военных корабля прибыли в иранский Бандар-Аббас. Страны запланировали совместные военно-морские учения в водах Персидского залива и Ормузского пролива.

Под ударом – Ирак и Сирия
Кроме того, во вторник Иран, предположительно, продолжал атаковать территорию еще одной страны – Ирака. Вечером источник в иракских службах безопасности рассказал агентству Shafaq News, что начиненный взрывчаткой беспилотник упал в провинции Салах-эд-Дин. Сообщается, что он не долетел до места назначения – аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В этот же день контртеррористическая служба Курдистана сообщила о предотвращении нападения с использованием трех дронов, которые были запущены в сторону аэропорта Эрбиля.

Ракетные атаки Ирана по объектам в Ираке и Сирии. Карта
Ракетные атаки Ирана по объектам в Ираке и Сирии. Карта
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Напомним, что в ночь на вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал территорию двух стран – Ирака и Сирии. Так, в Эрбиле, как рассказали в Тегеране, целью была "израильская шпионская база". Еще одной мишенью КСИР стали объекты, которые, как утверждается, "антииранские террористические группы" использовали для планирования теракта в иранском Кермане 3 января. Тогда в результате двойного взрыва погибли свыше 80 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ).

В МВД Ирана подчеркнули, что удары по Ираку и Сирии стали "частью ответа" тем, кто угрожает безопасности республики. А информагентство "Тасним", транслирующее позицию КСИР, сообщило: атака по Эрбилю стала "ответом на убийство Израилем ряда командиров Корпуса стражей и оси сопротивления" - так называют близкие Тегерану региональные ополчения, включая палестинский "Хамас" и ливанскую "Хезболлу".

Власти Курдистана сообщили, что в результате действий КСИР погибли четыре человека, еще шесть - ранены.

Удары пришлись на центральные районы Эрбиля возле строящегося консульства США, а также на район аэропорта. Несмотря на значительные разрушения в зданиях возле дипмиссии, сами американские объекты и граждане не пострадали, уточнили в Госдепартаменте США.

Старший научный сотрудник вашингтонского Института стран Персидского залива Али Альфоне заявил "Ъ", что иранская атака не имела никакого отношения к США: это попытка отомстить за теракты в Кермане, ответственность за которые взяла на себя конкретная группировка в структуре ИГ. "Штаб-квартира именно этой ветви ИГ находится в Афганистане, но Иран не заинтересован в военной конфронтации с талибами (террористическая группировка "Талибан" запрещена в РФ.- "Ъ"). Тегеран не хочет терять лицо, а ответить на теракты надо. Потому режим принял ответные меры против лиц, которые вообще не были причастны к взрывам в Кермане",- констатировал эксперт.

"Вопиющее нарушение суверенитета"
Действия Ирана вызвали острую реакцию в Багдаде и Эрбиле. Иракское правительство осудило удары по Курдистану, назвав "иранскую агрессию" вопиющим нарушением территориальной целостности Ирака. В МИДе подчеркнули, что Багдад теперь предпримет все необходимые "юридические шаги, включая подачу жалобы в Совет Безопасности ООН".

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани осудил нападение КСИР на Эрбиль, назвав его трусливым. "Я призываю федеральное правительство в Багдаде занять принципиальную позицию против вопиющего нарушения суверенитета Ирака и Курдистана",- написал он в соцсетях.

Госдепартамент США также осудил "безрассудные ракетные удары Ирана, которые подрывают стабильность Ирака".

Это не первый подобный случай. В марте 2022 года Иран атаковал беспилотниками и ракетами пригороды столицы Иракского Курдистана. По данным иранских СМИ, такие действия были спровоцированы израильским авиаударом в феврале 2022 года по западу Ирана - в результате атаки пострадала база беспилотников КСИР.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль якобы использовал объекты на севере Ирака для сбора разведывательной информации об Иране и его ядерной программе. Власти Курдистана эту информацию категорически отрицали.

Война без войны
Все эти атаки внесли свой вклад в новый виток эскалации ситуации на Ближнем Востоке, которая происходит на целом ряде направлений.

Напомним, что 12 января США и Великобритания ударили по объектам движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, чтобы вынудить мятежников отказаться от атак на коммерческие суда в Красном море. Во вторник вечером стало известно о новой атаке, в результате которой были уничтожены четыре противокорабельные баллистические ракеты хуситов. Как заявили агентству Reuters информированные источники в Вашингтоне, эти ракеты готовились к запуску для атак по торговым судам и военным кораблям США или их союзников.

В свою очередь, движение "Ансар Аллах", тесно связанное с Ираном, обещает мстить и продолжать нападения на корабли, связанные с Израилем или коалицией во главе с США. Иран, комментируя атаки на своих союзников хуситов, также использует жесткую риторику.

До сих пор противостояние США и Ирана оставалось в привычном для обеих сторон режиме: они делают все возможное, чтобы избежать прямого столкновения, а периодические "выпады шпагой" делают при помощи региональных прокси-сил или точечной ликвидации боевых командиров.

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Между тем ситуация может выйти из-под контроля. Отношения Вашингтона и Тегерана, и без того натянутые, начали резко ухудшаться в конце прошлого года на фоне серии убийств высокопоставленных командиров КСИР и проиранских движений по всему региону. Так, 26 декабря 2023 года в Сирии в результате израильского авиаудара был убит командующий КСИР Рази Мусави, а 2 января в Бейруте был взорван командующий "Хамаса" на Западном берегу Салех аль-Арури. Кроме того, 8 января израильтяне ликвидировали командира элитных сил "Хезболлы" Виссама Хасана Тавиля.

Что же касается самих США, то они, например, нанесли 25 декабря 2023 года удар по иракской базе Хашд, в результате чего погиб один военнослужащий и было ранено 18 человек. Правительство Ирака назвало действия американцев "явным враждебным актом". А 4 января при помощи американского беспилотника был убит видный командир проиранского движения "Харакат ан-Нуджаба" Абу Таква Аль-Саеди. Это движение считается близким к КСИР и обладает значительным влиянием на правительство в Багдаде. После этой атаки премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани призвал Вашингтон вывести из страны весь американский военный контингент - около 900 человек.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на американских дипломатов, никто не знает, как долго продлится негласный статус-кво в отношениях с Тегераном - конфликт, не достигающий уровня прямого столкновения. Продолжающаяся эскалация подразумевает, что возможны любые варианты.

Эльнар Байназаров
Газета "Коммерсантъ" №7 от 17.01.2024, стр. 1

Источник - kommersant.ru
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