Израиль: время охоты на ведьм, - Николай Петров

06:57 17.01.2024 Примеры подавления инакомыслия оказались вовсе не там, где их привыкли искать западники

Николай Петров

15.01.2024

Израиль: время охоты на ведьм

"В Израиле настало время охоты на ведьм", – под таким необычным для издания заголовком английская газета Guardian поместила в субботу статью своих корреспондентов в Иерусалиме Эммы Грэм Гаррисон и Кике Кирзенбаум, в которой они поведали драматическую историю местного учителя. Его, как пишет Guardian, "поместили в одиночную камеру за высказывание обеспокоенности по поводу смертей в Газе".



"В начале ноября, – свидетельствуют журналисты английского издания, – маловероятное обвинение в намерении совершить государственную измену привело Меира Баручина, седовласого, тихого учителя истории и граждановедения, в одиночное крыло пресловутой иерусалимской тюрьмы "Русское подворье". Доказательствами, собранными полицией, которая надела на него наручники, а затем поехала в его квартиру и обыскала ее, была серия сделанных им постов в Facebook*, в которых он оплакивал мирных жителей, убитых в Газе, критиковал израильскую армию и предостерегал от войн мести".



Но что же такого ужасного совершил этот "седовласый, тихий учитель истории", за что его бросили, как опаснейшего преступника, в одиночную камеру тюрьмы самого строгого режима в Израиле? Устроил заговор? Готовил террористический акт? Выступал на площадях с подстрекательскими призывами к бунту против власти? Нет, он просто сказал правду.



Для того, чтобы бросить старика за решетку одиночной камеры, заковав его в кандалы, по словам авторов статьи в Guardian, – было достаточно следующего поста, который этот "тихий учитель", полагавший, что он и в самом деле живет в демократической стране, поместил в сети:



"Ужасающие кадры льются из Газы. Были уничтожены целые семьи. Обычно я не загружаю подобные фотографии, но посмотрите, что мы делаем в отместку", – говорится в его сообщении от 8 октября под фотографией семьи Абу Дакки, убитого в результате одного из первых авиаударов по сектору Газа. "Любой, кто считает, что это оправдано из-за того, что произошло вчера, должен удалить себя из друзей. Я прошу всех остальных сделать все возможное, чтобы остановить это безумие. Остановись. Не позже, сейчас!!!"



газа убитые дети.jpgТак что же он такого сделал? Разместил в сети ложное сообщение? Нет, учитель написал сущую правду. Он призывал в сети к террору? Нет, не призывал. Он лишь призывал к тому, чтобы израильская армия прекратила убивать в Газе мирных жителей, женщин и детей. И это в Израиле уже сочли преступлением. Другими словами, если зверские убийства боевиками ХАМАС израильских женщин и детей – ужасные преступления, то, по мнению израильский властей, убийства палестинских женщин и детей, которые совершает Цахал, это не преступления? А всего лишь борьба с терроризмом. А тех, кто выступает против такого рода убийств, надо немедленно лишать работы, объявлять государственными преступниками и бросать за решетку.



Даже корреспонденты Guardian, которая всегда была на стороне Израиля, относятся, судя по их статье, к брошенному за решетку мирному старику с явной симпатией.



Он знал, что его взгляды на израильскую армию противоречивы; подобная критика в менее нестабильное время стоила ему должности преподавателя в городе Ришон-ле-Цион, недалеко от Тель-Авива, тремя годами ранее. Он также считал, что их выражение жизненно важно, поскольку страна решает, как реагировать.



"Большинство израильтян мало что знают о палестинцах. Они думают, что они террористы, все они, или смутные образы без имен, лиц, семей, домов и надежд, – говорит Баручин. – В своих постах я пытаюсь представить палестинцев как людей".



И вот именно за то, что этот "тихий учитель" посмел заявить, что палестинцы "тоже люди", его и наказали. "Через десять дней после этого сообщения в Facebook*, – свидетельствует Guardian, – его уволили с преподавательской работы в муниципалитете Петах-Тиквы. Менее чем через месяц он оказался в тюрьме строгого режима, задержанный для того, чтобы дать полиции больше времени для расследования его критических взглядов, которые он никогда и не пытался скрыть.



Но так сегодня в Израиле поступают не только с ним.



"В Израиле, как говорят опытные журналисты, интеллектуалы и правозащитники, – пишет английская газета, – мало общественного пространства для инакомыслия по поводу войны в Газе, даже спустя три месяца после начала наступления, в результате которого погибли 23 000 палестинцев, и конца которому не видно".



"Не заблуждайтесь: Баручин использовался как политический инструмент для отправки политического послания. Мотивом его ареста было сдерживание – замалчивание любой критики или любого намека на протест против политики Израиля", – заявила в редакционной статье старейшая израильская газета "Гаарец".



Он не единственный, на которого напали власти. Также привлекли Яэль Аялон, директора средней школы Тель-Авива, после того, как она поделилась своими мыслями с газетой "Гаарец", предупреждающей о том, что израильские СМИ скрывают страдания гражданского населения Газы. "Граждане Израиля должны осознавать эту реальность", – говорится в статье.



Ее ученики устроили беспорядки в школе после того, как новость об этом посте распространилась; ее уволили, но она подала на своих работодателей в суд и была восстановлена на работе, а, когда она вернулась в школу, на нее снова напали ученики, скандировавшие "иди домой".



В этом месяце у Баручина было слушание по его делу в трибунале по образованию. По его словам, в соответствии с израильским трудовым законодательством муниципальные власти не имеют права увольнять учителя, чья работа всегда была превосходной, а законы о свободе слова защищают его право публиковать сообщения о войне. Сейчас он живет на сбережения, пока ждет приговора, но даже если он выиграет суд, обвинения в государственной измене с него не будут сняты.



"Эта история намного больше, чем моя личная история или личная история Яэль. Это время охоты на ведьм в Израиле и политических преследований", – сказал он журналистам Guardian. "Я превращен в "сторонника ХАМАС", только потому, что выразил свое несогласие с нападениями на невинных гражданских лиц".



"Посыл предельно ясен: молчите, будьте осторожны", – говорит Меир Баручин, добавляя, что случившееся лишь укрепило его собственную убежденность в необходимости высказываться.



Guardian признает, что пострадал от "охоты на ведьм" в сегодняшнем Израиле не только один он. "Баручин, – пишет газета, – считает, что он – единственный израильтянин-еврей, задержанный за разоблачение гибели мирных жителей в секторе Газа, но в этом не было бы ничего необычного, если бы он был палестинским гражданином Израиля. Сотни людей были арестованы и заключены в тюрьму, потеряли работу или доступ к образованию из-за их публикаций в социальных сетях. Судья, посадивший Баручина в тюрьму, провел сравнение. Если бы это сообщение сделал арабский житель, опасность была бы очевидна. Я не верю, что можно проводить различие между арабской почтой и еврейской почтой. Различные стандарты свободы слова в стране для еврейских и палестинских граждан были упомянуты группой видных израильтян в письме, предупреждающем, что подстрекательство к геноциду стало нормой в стране".



С Меиром Баручином расправились жестоко. "Когда он прибыл в полицейский участок, – пишет Guardian, – его руки и лодыжки были в наручниках, а также был предъявлен ордер на обыск его дома. Пять детективов сопроводили его туда, перевернули его квартиру вверх дном и в итоге конфисковали два ноутбука и шесть жестких дисков. Затем полиция попросила дополнительное время для расследования, и судья постановил содержать его под стражей".



"Мне не разрешили ничего взять с собой в камеру", – говорит он. – "Я вошел в своей одежде и оставался в той же одежде в течение четырех дней. Там был душ с холодной водой, крошечный кусочек мыла, два воняющих сигаретным дымом одеяла и крохотное полотенце. Мне не разрешили купить книгу, телевизор или что-то еще. Надзирателям не разрешалось со мной разговаривать, окон не было, поэтому я не отличал день от ночи. У меня отобрали часы. Чтобы не сойти с ума, я тренировался каждые полтора-два часа. Каждый раз, когда начальник приходил проверить, я спрашивал, который час, чтобы посчитать, сколько осталось...".



В суде ему сказали, что его публикации подобны "Протоколам сионских мудрецов", одним из самых известных антисемитских документов в мире. "Я учитель истории, поэтому я спросил: "Вы их когда-нибудь читали?" Они не ответили".



Однако "тихий учитель" не собирается сдаваться, "он говорит, что этот опыт не травмировал его, поскольку его гораздо больше тревожит судьба палестинских мирных жителей и израильских заложников в секторе Газа. Он по-прежнему внимательно следит за тем, что там происходит, и просматривает на своем телефоне фотографии недавно умерших журналистов, скрипачей, младенцев", – пишет английская газета.



Так подробно процитировав статью в Guardian, хотелось бы напомнить, что именно эта газета, как и другие западные издания, постоянно рассуждает о России, как о тоталитарном государстве, где якобы запрещена любая критика власти. И, некоторые россияне, наивно поверив этой лживой пропаганде, сбежали на Запад, в том числе и в Израиль, надеясь, что именно там процветает подлинная свобода и демократия. И вот теперь даже самые ретивые пропагандистские рупоры вынуждены признать, что настоящий тоталитаризм царит вовсе не там, где они его прописали.



Вот так, под сурдинку разглагольствований о "свободе и демократии" на Западе, идет самая настоящая "охота на ведьм", жесточайшее подавление любого инакомыслия. И это отнюдь не "кремлевская пропаганда", а выводы корреспондентов в Иерусалиме английской газеты Guardian. Источник - столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705463820





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