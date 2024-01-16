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|Токаев летит с визитом в Рим. К Папе и Мелони
07:14 17.01.2024
Токаев посетит Ватикан и Италию, где встретится с Папой Римским и Джорджей Мелони Опубликовано: 15 января 2024, 17:02 Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz 6 5 Президент Касым-Жомарт Токаев на этой неделе посетит Италию и Ватикан. В ходе визитов запланированы встречи с премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства 18-19 января посетит с официальными визитами Итальянскую Республику и Государство Ватикан. В первый день визита запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
Токаев также примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет встречи с руководством ряда крупных итальянских компаний. 19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска, сообщает Акорда в официальном Telegram-канале. Кроме того, президент посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Напомним, в мае прошлого года стало пресс-служба Токаева сообщила о предстоящем визите в Казахстан премьер-министра Италии Джорджии Мелони.
Однако свой приезд она отменила из-за наводнений в регионе Эмилия-Романья, унесших жизни людей. Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Мелони и всему итальянскому народу. Джорджа Мелони, согласно Британской энциклопедии, – первая женщина-политик Италии, занявшая пост премьер-министра. Случилось это в октябре прошлого года, после того как бывший премьер Италии Марио Драги подал в отставку. Отметим также, что Папа Римский Франциск прилетал в Астану в сентябре 2022 года. 14 сентября в столице состоялась двухчасовая месса, участие в которой приняли более 3 тыс. паломников.