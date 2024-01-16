Пока есть иностранные агенты, Кыргызстан не оставят в покое, - Т.Карыпбай кызы

07:25 17.01.2024

16 января 2024 Карыпбай кызы Толгонай



Пока есть иностранные агенты, Кыргызстан не оставят в покое



Кыргызстан не оставят в покое, пока на информационном пространстве хозяйничают иностранные агенты. Устраивая информационные диверсии, они как могут, разжигают в Кыргызстане гражданское противостояние. Как это ни печально, но методички по организации массовых беспорядков по-прежнему актуальны. Уже и президент не скрывает того, что владеет полной информацией о подготовке государственного переворота, руками обиженных и оторванных от кормушки коррупционеров и агентов иностранного влияния при спонсорской поддержке из-за бугра. То есть на горизонте забрезжили зарницы очередной, так называемой "цветной революции".



Если не прятать голову в песок, то нужно говорить о том, что если процесс подготовки к массовым беспорядкам уже дезавуирован, то и игры в демократию закончились. В этом контексте, важно отметить, что сейчас очень серьезной проблемой Кыргызстана становится готовность большого количества желающих за грантовые подачки из-за рубежа выполнять любую грязную работу от сочинительства и распространения фейков до призывов выходить с протестами на улицу.



Пятая колонна в Кыргызстане всегда была на старте и чтобы ее завести, иностранным спонсорам было достаточно подкинуть ей денег. Как все прекрасно знают, митинг в нашей стране может быть организован по любому поводу - кто платит активистам и блогерам, тот и заказывает репертуар массовых акций и выступлений. В этом плане медийная безопасность страны не имеет абсолютно никакой защиты, не говоря уже об открытом финансировании из-за рубежа целого ряда СМИ. То есть Кыргызстан не имеет суверенитета на собственном информационном пространстве. При этом нас пытаются убедить в том, что так на самом деле и выглядит демократия. Хотя, правильнее это назвать плясками под чужую дудку.



На очень свежих примерах мы видим, что раздуть и политизировать можно любую проблему – от введения ККМ до изменения флага, от реально выгодного для Кыргызстана и Узбекистана договора о границе и совместном использовании водохранилища Кемпир-Абад до оригинального поздравления президента с Новым годом. Извратить и приправить фейками можно любую ситуацию, главное посеять зерно раздора в обществе и столкнуть людей между собой. Отсюда целый букет статей Уголовного кодекса вменяемых так называемым "независимым журналистам и блогерам" - от "пропаганды войны" до "призывов к массовым беспорядкам".



Поэтому вместо того чтобы смотреть вперед и строить планы по развитию страны, мы два раза в год весной и осенью гадаем, ожидать ли нам новых общественно-политических потрясений. В этой связи, политологи считают, что нашу страну не оставят в покое до тех пор, пока на медийном поле хозяйничают иностранные агенты.



О чем это все? В экспертных кругах связывают нездоровую активизацию иностранных агентов с весьма и весьма вероятными попытками дестабилизировать обстановку в Кыргызстане. Политологи говорят о том, что на эти цели выделены серьезные финансовые ресурсы, и они уже пущены в дело. Очень возможно, что уже весной после серии информационных диверсий будут предприняты попытки организовать массовые акции протестов с дальнейшей трансформацией в беспорядки. То есть мирный ход жизни в нашей республике и налаживающиеся дела в экономике кое-кого уже не устраивают. Прежде всего, этим и обусловлены активные деструктивные действия, направленные на то, чтобы настроить народ против власти.



Эти лица получат свои гонорары за фейки, а Кыргызстан охватит очередная волна беспорядков, что даст возможность бывшим коррупционерам вернуться к власти, которые в свою очередь окончательно развалят экономику. Украина и Армения, потерявшие свои территории и втянутые в вооруженные конфликты, самые яркие тому примеры. Или кто-то уже забыл, как нас пытались рассорить с Узбекистаном во время заключения договора о пограничном размежевании, Не лишним будет вспомнить и о том, на кого работали фейкометы, когда осенью 2022 года в Баткенской области начался вооруженный конфликт с Таджикистаном?



Все это лишний раз подтверждает ту высокую степень опасности, которой подвергается наша страна, когда ее информационное пространство никак не защищено от постороннего внешнего влияния.