Кузен президента Туркмении отличился пьяным дебошем в ресторане

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Племянник Гурбангулы Бердымухамедова избил бармена и посетителя бара в Ашхабаде

Редакция

16 января 2024



6 января посетители расположенного в столичном торговом центре "Гюль Земин" Sky bar стали свидетелями неадекватного поведения Шамурада Реджепова, племянника председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Рассказ очевидцев 15 января опубликовало Радио "Азатлык".



В этот день после 9 вечера в баре раздался громкий крик: "Атас! Прячьтесь!" и посетители с криками "Шаммы!" бросились бежать их зала. На своих местах остались только те, кто был в заведении первый раз.



В сопровождении двух охранников в бар вошел Реджепов. Он подошел к бармену, стал кричать "Почему не все убрались?", после чего ударил его по лицу. Бармен ударил его в ответ. Тогда его схватили охранники, и Реджепов еще несколько раз ударил мужчину. Затем охрана дала бармену $200, отмечает Радио.



После этого племянник экс-президента обошел бар и остановился у столика, где сидел молодой мужчина с беременной женой. Реджепов внимательно посмотрел на нее и вдруг ударил по лицу. Муж вскочил, но охрана его схватила. Реджепов его избил, после чего покинул заведение.