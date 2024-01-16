 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.01.2024
14:18  Евродепутат от Словакии: славяне объединятся и сровняют Западную Европу с землей
13:44  Евразийская стратегия может связать Москву, Пхеньян и Тегеран в противовес "индо-тихоокеанской", - В.Павленко
13:28  Кыргызстан и Таджикистан определили линию границы на сложнейшем участке
13:10  Запад пошел ва-банк: что не договаривают о "болезни x"
13:06  Advance: ударом по хуситам США положили начало большой войне на Ближнем Востоке
13:04  Хокимам девяти районов и городов Узбекистана грозит увольнение из-за роста цен на мясо и яйца
12:58  Новые хокимы Узбекистана: В.Адизов в Карманинском и Б.Бегматов - в Букинском районах

11:47  Болгары с ностальгией вспомнили османское рабство
11:43  Эфиопия – Сомали: в Африке вызревает еще одна война, - Дм.Нефедов
11:40  Грузия и Азербайджан мечтали лечь под турок и немцев еще сто лет назад, - А.Широкорад
11:38  На Берлин! Немецкие фермеры продолжают свой "тракторный поход"
11:37  Иран воюет нежно: По данным АР, баллистические ракеты уже завозят даже сомалийским пиратам
11:35  Вышел в свет Первый казахско-английский словарь издательства Oxford
11:33  Зеленский умирать не собирается, - Г.Мирзаян
08:31  Кузен президента Туркмении отличился пьяным дебошем в ресторане
07:25  Пока есть иностранные агенты, Кыргызстан не оставят в покое, - Т.Карыпбай кызы
07:14  Токаев летит с визитом в Рим. К Папе и Мелони
06:58  Китай: жизнь взаймы.Мина замедленного действия, - Валентин Катасонов
06:57  Израиль: время охоты на ведьм, - Николай Петров
06:52  Иран не скупится на предупреждения. Метая ракеты в соседей, - Э.Байназаров
06:50  Лирой врозь. Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими, - "Къ"
06:47  МВД Кыргызстана провело обыск у десятка журналистов в рамках дела о массовых беспорядках
06:45  Туркменские хлопкоробы продают остатки урожая на корм скоту из-за низких закупочных цен
06:43  Мирзиеев поручил обучить и трудоустроить за рубежом 100 тысяч узбекистанцев
06:39  Ближневосточный кризис - это удар США по интересам Китая, - Денис Юрганов
06:32  Создается Исследовательский институт криминологии Узбекистана
06:22  "Птица Феникс": Трамп завоевал важный штат Айова и стал на шаг ближе к Белому дому
06:09  В Жетисуской области алкаш зарезал депутата
06:02  Эстрада Казахстана: какие молодые певцы и музыканты пользуются популярностью, - А.Мещерякова
01:28  Хуситы подрывают китайскую инициативу "Пояс и путь", - В.Скосырев
01:25  "Черный лебедь" для банковских расчетов прилетел из Турции, - НГ
00:42  Миф о том, что Америка контролирует мир, рухнул, - Данияр Ашимбаев
00:29  Выборы на Тайване выиграл Пекин, - В.Никифорова
00:19  В Буркина-Фасо учредили "международную премию имени президента России Владимира Путина"
00:17  Трамп взял хороший старт в президентской гонке, - Данила Моисеев
00:15  Посмертная месть генерала Сулеймани, - Андрей Школьников
00:14  Иран вымещает злость на Иракском Курдистане, - Игорь Субботин
00:13  Доэкономились: как китайские автозапчасти загубили сотни моторов в России
Вторник, 16.01.2024
23:54  Иран ударил ракетами еще и по белуджским сепарам на территории Пакистана
18:55  Государственность Украины скоро окажется под вопросом, - Путин
18:53  К российскому аналогу SWIFT подключились уже 20 стран
15:42  Операция Набиуллиной. Кремль засекретил тяжкий недуг своей глав-банкирши
14:59  С президентской гонки в США снялся самый "про-российский" кандидат - республиканец Рамасвами
13:53  Генерал Султан Камалетдинов - новый начальник Генштаба КазАрмии
13:23  Красное море станет "морем крови", - К.Семенов
13:17  Скалкой в харю! Популярного каз-певца Турлыханова посадили за драку с женой
12:30  Режим StandБайден: чего ждать от президентской кампании в США, - Андрей Кузмак
12:08  США угрожают новой бомбардировкой Балкан, - К.Аверьянов
12:06  Осталось узнать, кто заказчик "танкерных атак" хуситов
12:00  Авдеевская "петля": По "Коксохиму" готовится удар самой мощной неядерной бомбой
11:49  Морской сбой: США втягивают ЕС в большой конфликт на Ближнем Востоке, - П.Доренко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зеленский умирать не собирается, - Г.Мирзаян
11:33 17.01.2024

Зеленский умирать не собирается
Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

Геворг Мирзаян
доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

2024 год президент Украины Зеленский встречает, конечно, удивительно. На полном контрасте по сравнению со встречей 2023-го. Тогда, после успешных действий киевского режима на Харьковском и Херсонском направлениях, Владимир Зеленский купался в лучах славы и признания. Весь западный мир ему рукоплескал, американские и европейские журналисты возносили хвалу за "нанесение поражения России", а внутриполитические противники сидели тихо и не отсвечивали.

Однако за 12 месяцев 2023 года целая серия ошибок Зеленского (провальное контрнаступление, слишком агрессивная риторика, неспособность правильно распорядиться западными деньгами) и не зависящих от него факторов (отвлечение внимания Запада на Ближний Восток, усталость американского и европейского населения от помощи Украине, стойкость Москвы перед лицом санкций и готовность президента Путина идти до конца в деле обеспечения безопасности России) серьезно пошатнули позиции лидера киевского режима. Некоторые даже говорят, что эти ошибки и факторы убили президента Зеленского – естественно, в политическом смысле.

Казалось бы, слухи о политической смерти (или как минимум предсмертном состоянии) не преувеличены. Ведь всегда умеющие держать нос по ветру внутренние противники украинского президента уже активизировались. Бывший президент Петр Порошенко принялся лоббировать свою персону перед западными партнерами (претендуя на роль сменщика Зеленского). Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вылезла с политической пенсии для того, чтобы набирать политические очки на противодействии закону о мобилизации. А мэр Киева Виталий Кличко не только публично поддержал главкома Валерия Залужного (у которого конфликт с Зеленским), но и фактически обвинил действующего главу государства в очковтирательстве. "Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно", – заявил он.

Однако проблема в том, что хоронить Зеленского рано. Да, его положение очень тяжелое – но он не намерен сдаваться и тем более уходить в отставку. Отчасти исходя из собственных амбиций (ни один актер после столь впечатляющей главной роли в глобальном спектакле не захочет от нее добровольно отказаться – а тем более уступать ее предыдущей приме Петру Порошенко, которого Зеленский с таким пафосом обыграл на президентских выборах), а отчасти потому, что у него есть реальные инструменты для сохранения власти.

Во-первых, Зеленский способен шантажировать западных лидеров. Пользуясь своим не до конца померкшим образом борца за добро и справедливость (который ему создали западные СМИ), глава киевского режима может обвинять западных лидеров в предательстве и тем самым создавать для них внутриполитические проблемы. Ведь несмотря на все большую усталость западного электората от украинской авантюры, значительная часть западного истеблишмента все-таки хочет победы на Украине, куда они вложили уже столько средств. И Зеленский может показать им, из-за кого их инвестиции сгорят.

При этом совсем дегероизировать Зеленского не получится. Информационные атаки на него, не говоря уже о выплескивании компромата, приведут к дискредитации всего образа воюющей Украины (к которой западные СМИ опять же привязали Зеленского).

Во-вторых, Зеленский как "супер-ястреб" (выступающий против любых переговоров с Москвой) интересен части американской и британской элиты. Тем, кто принципиально отказывается от любых уступок России и с фанатичным упорством готов надеяться на то, что через Украину им все-таки удастся нанести Москве стратегическое поражение. Ну или (как думают те же британцы) за счет затяжного конфликта и ценой полного разрушения Украины максимально ослабить как Россию, так и Европу. Поэтому они будут продолжать ставить на Зеленского и поддерживать его до конца.

В-третьих, Зеленский и его команда сейчас контролируют финансовые потоки – деньги, которые поступают на Украину – причем не только на военные расходы, но и на обеспечение социальной сферы (дефицит украинского бюджета сейчас превышает 50%). Соответственно, схемы поставок и откатов (которые команда Зеленского платит внешним спонсорам) отлажены, а менять их сейчас означает вызвать хаос и неразбериху.

В-четвертых, смена Зеленского сейчас приведет к бардаку внутри украинской политической элиты. Ведь единой оппозиционной фигуры, которую можно взять и с консенсусом элит пересадить в кресло президента, там нет. Да, главком Залужный популярен среди народа – но у него нет ни политического опыта, ни соответствующих связей.

Наконец, в-пятых, как технически убирать Зеленского, если он не хочет уйти добровольно? Это можно сделать через выборы – но он сам же их отменил под предлогом того, что во время войны выборы проводить нельзя. Это можно сделать через ликвидацию Зеленского (после чего сказать, что убили его злые русские) – однако можно не сомневаться, что киевский лидер такой вариант просчитал и сделал свое убийство нецелесообразным. Например, через угрозу, что в этом случае на свет выйдет какой-то серьезный компромат на западных партнеров.

Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что Зеленский свой пост не сдаст. Что он будет держаться за него до последнего украинца.

Что же касается интересов России, то Москве как раз выгодна нынешняя политическая жизнь Зеленского. Похороны приведут к тому, что на его место придет более хитрый политик, который способен серьезно усложнить для нас процесс освобождения российских территорий. И на котором, конечно же, не будет того дурно пахнущего политического багажа, которым сейчас обременен Зеленский. Если же Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит достичь победы в СВО можно будет быстрее.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705480380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рейтинг управленческой элиты за IV квартал 2023 года
- Алихан Смаилов встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии
- Казахстан будет полностью обеспечивать себя электроэнергией за счет ввода новых мощностей
- Кадровые перестановки
- Казахстан планирует увеличить долю электронной торговли до 20% к 2030 году
- В Мажилисе прошла презентация законопроекта по доступу к информации
- Вопросы газоснабжения промышленных предприятий и населения обсудили в Правительстве
- Организаторы финансовой пирамиды "Аuto Seller" осуждены в Актюбинской области
- Руководитель Центра трудовой мобильности подозревается в получении взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  