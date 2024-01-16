Вышел в свет Первый казахско-английский словарь издательства Oxford

11:35 17.01.2024

В сенате презентовали казахско-английский словарь Oxford Qazaq Dictionary



Первый казахско-английский словарь издательства Oxford, разработанный международным обществом "Қазақ тілі" ("Казахский язык") презентовали в сенате Казахстана.



"Этот словарь можно рассматривать как труд, способствующий повышению статуса казахского языка, его мирового распространения и показывающий потенциал языка", – сказал депутат сената Нурторе Жусип.



Более подробно о словаре рассказал президент общества "Қазақ тілі" Рауан Кенжеханулы. По его словам, работали в сотрудничестве с издательством Оксфордского университета, который позиционирует себя как наиболее надежное в мире издательство словарей.



"За основу взят реестр словарей, подготовленный издательством Оксфорд. Первое издание словаря Oxford Qazaq Dictionary содержит более 60 тысяч слов или 500 тысяч словосочетаний. В словаре учтены особенности современного лексикона казахского и английского языков, включая слов из сферы современной культуры, информационных технологий, экономики, финансов и бизнеса", – сказал Рауан Кенжеханулы.



Тираж словаря составляет 10 000 экземпляров.



По словам Кенжеханулы, благодаря Oxford Qazaq Dictionary казахский язык присоединился к платформе Oxford Global Languages. Таким образом, казахский язык вошел в общий глобальный языковой корпус, объединяющий словарный состав 100 важнейших и базовых языков мира.



Также Кенжеханулы рассказал о работе эндаумент-фонда поддержки казахского языка QAZAQ TILI Endowment Qory. На сегодня фонд собрал 500 млн тенге. Первый взнос в эндаумент-фонд внес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Особенность организации заключается в том, что сами средства не тратятся, а управляются и инвестируются. Доход от инвестиционной деятельности эндаумент-фонда направляется на уставные задачи организации-бенефициара.