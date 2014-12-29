Иран воюет нежно: По данным АР, баллистические ракеты уже завозят даже сомалийским пиратам

11:37 17.01.2024 Война на Ближнем Востоке, вспыхнувшая 7 октября, на глазах как в воронку затягивает все новые и новые страны



Сергей Ищенко



В ночь на 16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес массированный удар десятками баллистических и крылатых ракет, а также беспилотниками по территории соседнего Ирака. Серия мощных взрывов и последовавших за ними сильных пожаров в районе аэропорта и американской военной базы Аль-Харир в окрестностях города Эрбиль свидетельствовали о том, что, скорее всего, цели удара Тегераном достигнуты.



Одновременно другие иранские баллистические ракеты неустановленного пока типа обрушились на объекты международных террористов из ИГИЛ * и в Сирии. Что особенно важно: по утверждению Тегерана, эта атака оказалась самым "дальнобойным" реальным применением такого рода оружия в истории армии своей страны. Потому что атакованные персами цели находились в сирийской провинции Идлиб, в 1200 километрах от места огневых позиций КСИР.



По утверждению главного информационного агентства Ирана ИРНА, баллистические ракеты по Эрбилю в "ответ на недавние преступления Израиля в мученической смерти командиров КСИР и Движения сопротивления уничтожили шпионские центры сионистского режима, принадлежащие „Моссаду", а также базы антииранских террористических группировок в Иракском Курдистане".



Это - что касается нападения на Эрбиль. А в Сирии той же ночью, утверждает Тегеран, "уничтожены командиры и боевики ИГИЛ, находящихся на оккупированных территориях Сирии, которые несут ответственность за совершенные теракты в Кермане и Раске".



Тут, очевидно, самое время напомнить о том, что именно недавно случилось в перечисленных ИРНА населенных пунктах Ирана. 3 января 2024 года два устроенных террористами взрыва один за другим прогремели в районе кладбища города Керман, на котором похоронен национальный герой персов генерал Кассем Сулеймани, ровно четыре года назад убитый американскими военными ударом с беспилотника армии США в районе аэропорта Багдада.



В очередную годовщину этого преступления тысячи людей пришли поклониться памяти генерала. Но, по данным ИРНА, жертвами теракта, ответственность за который взяла впоследствии на себя группировка ИГИЛ, стали 93 из них.



А 10 января, как сообщает тегеранское агентство, "в результате теракта в полицейском участке в городе Раск (провинция Систан и Белуджистан), погиб иранский полицейский. Это был вторым нападением на полицейский участок в Раске за последние два месяца".



Многие поспешили сообщить, что под удар возмездия в ночь на вторник под Эрбилем попали и американские военные с базы армии США Аль-Харир, на которой дислоцированы подразделения штатовских Сил специальных операций.



На первый взгляд, этого было бы логично ожидать еще и потому, что не далее, как в ноябре минувшего года Иран уже успешно атаковал ту же авиабазу своими ударными беспилотниками.



Тогда на ней был уничтожен склад с горючим. А ВС США у себя на родине подверглись серьезной критике за то, что не сумели организовать, как положено, систему ПВО Аль-Харира. Что не позволило сбить над ней ни единого БПЛА персов.



Но (и это выглядит очень принципиальным!), судя по сообщениям и из Вашингтона, и из Тегерана, с голов американских солдат, которых угораздило в ночь на 16 января оказаться рядом с аэропортом Эрбиля, даже волос не упал. Похоже, что персы при планировании и осуществлении массированной атаки тщательнейшим образом (и показательно) старались избежать хоть какого-то видимого серьезного ущерба американским интересам в Ираке. Действительно били лишь по тому, что в этих краях принадлежало Израилю и ИГИЛ.



Почему так, если иранское руководство не устает повторять, что его смертельный враг в лице "сионистского режима" еще жив только потому, что на Ближнем Востоке опирается на всестороннюю поддержку США? А то же ИГИЛ - "детище спецслужб Запада"?



Ведь в очередной раз Тегеран указал на это не далее, как 8 января, когда официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани слишком прозрачно заявил: "Те, кто использует терроризм в своих зловещих целях, должны знать, что ответственность за террористические действия этих группировок также лежит на них. И они должны быть привлечены к ответственности".



Что, в конце концов, изменилось с ноября 2023-го, когда, с точки зрения персов, можно и нужно было бить по американцам в Аль-Харир? А спустя два месяца, получается, - ни-ни?



Если попытаться обобщить все, что происходит в регионе после 7 октября (дня начала боевых событий вокруг палестинцев, ХАМАС, Сектора Газа и Израиля), то становится очевидным стремление Тегерана не позволить никому напрямую втянуть себя в это противостояние. Или как можно дальше оттянуть этот момент.



Нет-нет, Тегеран отнюдь не соблюдает военный нейтралитет в том, что происходит на Ближнем Востоке. Его ракеты в руках йеменских хуситов практически перекрыли торговое судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе. А ливанская "Хезболла" регулярно обстреливает такими же север Израиля.



Мало того. География распространения ударного оружия персов расширяется день ото дня.



Вы обратили внимание, на загадочное исчезновение в Аденском проливе двух американских "морских котиков", безуспешные поиски которых 5-й флот ВМС США не прекращает уже вторую неделю?



Как только что в Нью-Йорке сообщило агентство АР (Ассошиэйтед Пресс), ЧП случилось во время спецоперации, которую проводил морской спецназ США SEAL (United States Navy SEAL) с борта своего экспедиционного судна "Льюис Б. Пуллер". Объектом их пристального интереса стало неизвестное транспортное судно без каких-либо национальных флагов, следовавшее из Ирана в Сомали.



У спецназа, по информации АР, появились данные, будто судно перевозит по Красному морю в Сомали (!) компоненты иранских баллистических ракет. Несмотря на сильный шторм, около 20.00 было принято решение для досмотра спустить с борта "Льюис Б. Пуллер" быстроходные лодки с "морскими котиками". Двоих из них в ходе выполнения этой задачи и смыло за борт волнами. Оба считаются пропавшими без вести.



Самое интересное здесь, безусловно: кому предназначались те самые загадочные иранские баллистические ракеты, на которые в тот раз принялся безуспешно охотиться SEAL? Уж не пресловутым ли "сомалийским пиратам", про которых давненько ничего не слыхать? Или Сомали должно было послужить лишь транзитным пунктом для тайной переброски этого грозного оружия персов?



Тогда - кому и с какой целью? А главное - против кого? Снова против американцев и израильтян? Больше, вроде бы, Иран даже опосредованно драться пока ни с кем не собирается.



Как бы там ни было, налицо неоспоримый факт: очередная война, начавшаяся на Ближнем Востоке 7 октября 2023 года, не только не собирается затихать - наоборот, ее география неуклонно и крайне грозно разрастается.



Где возможно ожидать очередного внезапного нападения? На мой взгляд, сильно рискует крошечная африканская страна Джибути, расположенная на противоположном от Йемена берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Там, всего в 80 милях от ракетных позиций хуситов, расположена крупная американская военная база - лагерь Кемп-Лемонье, доставшаяся Пентагону от французов.



По данным зарубежной прессы, с 2015 года Кемп-Лемонье является крупнейшей штатовской стартовой площадкой БПЛА за пределами североамериканского континента.



На тамошнем аэродроме расположены порядка 3000 военнослужащих передовых подразделений из состава 10-й горной и 101-й воздушно-десантной дивизий армии США.



Но главное - в прочных бронированных ангарах в Кемп-Леманье дислоцированы стратегические многоцелевые беспилотные летательные аппараты MQ-1 Predator (с англ. - "Хищник") и MQ-9 Reaper (с англ. - "мрачный жнец", то есть - смерть). Посредством которых американцы осуществляют с воздуха контроль за важнейшим для мировой торговли регионом. В том числе, понятное дело, легко ведут разведку ракетных позиций и радиолокационных станций хуситов на азиатском берегу Баб-эль-Мандебского пролива.



Хуситам, уже объявившим о вступлении в смертельную схватку с Соединенными Штатами, Великобританией и Израилем, оно надо? Тем более в условиях, когда Кемп-Лемонье в зоне поражения практически любых имеющихся в их распоряжении ракет? Прежде всего - произведенных в Иране и еще с 2019 года отмеченных на территории Йемена крылатых ракет типа Quds-1? Которые, как считается, - производные от иранской крылатой ракеты Soumar, копии советской высокоточной стратегической крылатой ракеты авиационного базирования Х-55.



С учетом этих обстоятельств вообще представляется удивительным, что эти проиранские вооруженные формирования еще не ударили по оказавшейся буквально у них под рукой Кемп-Лемонье.



Возможно этого не произошло потому, что в Джибути площадью всего в 23 тысячи км², рядом с Кемп-Лемонье понатыкано столько иностранных военных баз (кроме США - Франции, Италии и Японии, Китая и других), что, если целиться в одну, легко угодить и в другие? Но долго ли это будет сдерживать босоногих боевиков во вьетнамках, которые давно держат в страхе Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и прочих своих соседей?



Все знают, что за этими уже случившимися и еще, возможно, только запланированными нападениями стоит именно Иран. Но формально обвинить его врагам персов пока не в чем. Значит, нет и повода для немедленно ответного удара по его территории. Такая по-восточному хитроумная политика пока позволяет избегать прямого боевого столкновения с Израилем и США. Но надолго ли это "пока"?



А в это время



Обстрел иранскими силами Иракского Курдистана, автономного региона в составе Ирака, - агрессия против суверенитета и безопасности этой страны. Об этом 16 января заявили в Telegram-канале иракского МИДа. В связи с ударом по аэропорту Эрбиль Багдад намерен обратиться в Совет безопасности ООН.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 г. Источник - СвободнаяПресса

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