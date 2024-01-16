На Берлин! Немецкие фермеры продолжают свой "тракторный поход"

11:38 17.01.2024 Немецкие фермеры ощутили инстинкт убийцы, оставив Шольцу лишь два пути



ГРЕГОР ШПИЦЕН

16 января 2024



В понедельник 15 января длинная колонна тракторов и тысячи фермеров в Берлине выражали свое возмущение отменой правительством субсидий на дизельное топливо и гнев в адрес политики всей правящей коалиции.



По данным полиции, на митинге протеста у Бранденбургских ворот собралось 8,5 тысячи человек с более чем 6 тысячами тракторов, хотя, по данным самих протестующих, количество участников превысило 30 тысяч человек при 10 тысячах единиц сельскохозяйственных машин.



Довели до ручки



Впрочем, не так уж и важно, сколько именно собралось в сердце немецкой столицы тысяч немецких тружеников "от сохи", недовольных правлением канцлера Олафа Шольца и его "светофорных" коллег (красный, желтый и зеленый - партийные цвета членов коалиции). Главное, что их было достаточно для того, чтобы в бундестаге наконец ощутили, что бесконечно испытывать терпение простого народа, ввергая его в долги бездумными "зелеными" и внешнеполитическими инициативами, чревато самым настоящим гражданским бунтом.



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Конечно, в законопослушной Германии наших дней как-то не принято поднимать на вилы не оправдавших надежды правителей, как практиковалось в этих землях ровно 500 лет назад во время Великой Крестьянской войны 1524–1525 годов. Но можно биться об заклад, что политики "светофора" чувствуют себя чертовски неуютно, когда им приходится вылезать из мягких кресел и отправляться на встречу с гневными бюргерами. Прекрасно зная при этом, что они не дождутся от благодарных избирателей ничего, кроме насмешек и оскорблений.



Однако в таком отношении "светофорная коалиция", пришедшая к власти на волне народного энтузиазма от окончания неоднозначной эпохи "мути Меркель", винить может лишь саму себя.



Довести всего за два с небольшим года самую стабильную и процветающую экономику Европы до бюджетного дефицита в €17 млрд, а затем лихорадочно латать бюджетные дыры, залезая в карман и так отнюдь не жирующих фермеров - это нужно иметь особый талант вписываться в неприятности и иметь явные проблемы с уровнем стратегического мышления.



Увы, следует признать, что Олаф Шольц и его "17 друзей" по кабинету министров ФРГ этими качествами не обделены.



Хитрость, лежащая на поверхности



Вот, например, перед масштабной демонстрацией фермеров в Берлине федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир ("Зеленые") выдвинул идею "налога на солидарность с фермерами".



Здесь нужно пояснить, что в стереотипном немецком понимании "налог на солидарность" - это те деньги, которые десятилетиями платили жители зажиточной ФРГ после объединения страны ради доведения экономического уровня присоединенных земель бывшей ГДР до среднегерманского.



Благодаря этому налогу часть "весси" до сих пор считает "осси" дармоедами, красиво живущими за их счет (правда, насколько справедливо данное утверждение - вопрос, достойный отдельной статьи).



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Возможно, сам Оздемир действительно возомнил себя наследником Макиавелли и решил, что сумеет мастерски разыграть старую добрую карту "разделяй и властвуй", внеся раскол в ряды протестующих и оттолкнув от фермеров их союзников.



Однако манипуляция выглядела столь до наивности примитивной, что замысел быстро раскусили даже простые и неискушенные в интригах сельские парни с натруженными руками.



Тем более что завершил Оздемир свою патетическую речь редкостным по своей глупости лозунгом, от которого глаза многих аграриев, истово ненавидящих "зеленых", налились кровью:



"Всего на несколько центов больше за килограмм мяса означает, что наши фермеры смогут лучше защищать животных, климат и природу".



Когда в товарищах согласья нет…



Помимо "налога на солидарность", из рядов "светофорной коалиции" поступил еще целый ряд "гениальных" предложений, которые также не вызвали у протестующих большого энтузиазма.



Тем более что предложения эти вновь обнажили фундаментальные противоречия в подходах СДПГ, "зеленых" и СвДП к решению кризиса.



Так, например, лидер парламентской фракции СвДП Кристиан Дюрр выступил в понедельник на телеканале ARD за снижение бюрократического бремени и продление срока использования земельных участков, а министр сельского хозяйства Мекленбурга - Передней Померании Тилль Бакхаус (СДПГ) призвал помочь с переходом на биотопливо, а также использовать антимонопольное законодательство для принятия мер против розничных торговых сетей, вытесняющих с рынка мелких торговцев продукцией АПК.



Фермеры, впрочем, оказались настроены более конструктивно, чем прогнозировалось, и выразили готовность прекратить свои акции, если коалиционное правительство согласится воздержаться от наложения обременений на аграрный сектор.



"Только решение проблемы сельскохозяйственного дизельного топлива поможет убрать тракторы с дорог. Мяч находится на стороне партнеров по коалиции", - сказал Йоахим Руквид, президент Ассоциации немецких фермеров.



Союз трактора, грузовика и локомотива



Как и в предыдущие дни, в понедельник фермеры вышли на улицы не одни.



"Наша промышленность тоже устала", - сказал Дирк Энгельхардт, глава Немецкой ассоциации, логистики и автоперевозок (BGL). Он раскритиковал повышение платы за проезд грузовиков в декабре прошлого года, которое с тех пор также включает в себя дополнительный сбор за выброс вредного для климата углекислого газа (CO2).



По словам представителя отрасли, этот сбор призван финансировать масштабные "зеленые" инновации по переходу автотранспорта на новые источники энергии.



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Однако, как показала практика, климатические условия и отсутствие необходимой инфраструктуры просто не позволят Германии перевести весь грузовой автотранспорт на зеленые рельсы, а значит, эти инвестиции будут не только не эффективны, но и губительны для экономики.



"Наши малые и средние предприятия не смогут продолжать в том же духе", - предупредил Энгельхардт, пригрозив новыми демонстрациями, если правительство "Светофора" не пойдет навстречу отрасли.



Если члены BGL не будут перевозить товары в течение двух или трех дней, "в стране наступит полный хаос".



Третьей стороной в триумвирате выступают немецкие железнодорожники, требующие повышения зарплаты машинистам и выплаты им единовременной премии.



Министр на Porsche vs Фермер на тракторе



Когда федеральный министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) поднимался на трибуну перед Бранденбургскими воротами, его встретили оглушительным ревом, криками "Проваливай!" и гулом тракторных клаксонов. Что-то сказать Линднер смог только после успокаивающего призыва президента фермеров Йоахима Руквида.



"Сегодня я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета, - сказал лидер СвДП. - Но мы можем дать фермерским хозяйствам больше свободы и меньше бюрократии. За это стоит бороться вместе. Сейчас также самое время поговорить о высоких экологических стандартах для фермеров. Возможно, колебания прибыли фермерских хозяйств будут лучше учитываться в подоходном налоге".



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Реакция на предлагаемую уступку - новый поток насмешек и лозунгов, самыми мягкими из которых были "Светофор должен работать!" и "Можешь валить домой!".



Громкость была настолько оглушительной, что министра финансов можно было услышать лишь фрагментарно, несмотря на используемый громкоговоритель.



Учитывая, что Кристиан Линднер в свободное время любит рассекать на люксовом авто и в целом не стесняется демонстрировать свою принадлежность к немецкой финансовой элите, реакция простых бюргеров на его появление была вполне прогнозируемой.



Победа фермеров или компромисс?



Пока Линднера освистывали, лидеры коалиционных партий встречались с представителями фермерских организаций в Бундестаге.



В четверг коалиция хочет представить план, как сделать сельскохозяйственный сектор, который протестует уже несколько недель, пригодным для будущего.



"В течение нескольких недель должна быть разработана дорожная карта с конкретными шагами по ее реализации", - заявил лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених после 90-минутных консультаций с представителями отрасли. Основополагающие решения должны быть приняты до летних каникул, чтобы дать предприятиям больше возможностей для планирования.



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В принципе, лидеры "светофора", напуганные масштабом разразившихся протестов, уже заранее пошли на уступки фермерам. Например, субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо будут отменены не сразу, а постепенно, в течение трех лет. "Светофор" также отменил первоначально запланированную отмену льгот на транспортный налог для сельского хозяйства.



Однако фермеры, вошедшие во вкус и ощутившие в себе "инстинкт убийцы", вряд ли удовлетворятся откладыванием проблемы вместо ее решения.



Сейчас решающий вклад в спор немецкого АПК и собственного правительства может внести лишь канцлер Олаф Шольц.



Собственно, у него есть только два варианта: пойти по пути дальнейшей эскалации и закончить тем, что его вынесут из бундесканцелярии на волне народного гнева, или использовать весь свой характер и остатки авторитета, чтобы надавить на партнеров по коалиции и убедить их оставить аграриев в покое, переключившись на более безобидных жертв, пригодных для бюджетного потрошения.



Хотя надежды на то, что Шольц все-таки проявит столь необходимый характер, признаться, очень невелики. Источник - REGNUM

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