Эфиопия – Сомали: в Африке вызревает еще одна война, - Дм.Нефедов

11:43 17.01.2024 6.01.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Эфиопия – Сомали: обострение давнего конфликта на Африканском Роге

Крупнейшая по населению страна Восточной Африки полна решимости обрести утерянный после отделения Эритреи выход к морю



1 января глава эфиопского правительства Абий Ахмед и президент самопровозглашенной Республики Сомалиленд Муса Бихи Абди подписали в Аддис-Абебе "Меморандум о взаимопонимании", позволяющий Эфиопии использовать модернизированный при участии Объединенных Арабских Эмиратов порт Бербера на южном побережье Аденского залива.



Текст документа не опубликован. Согласно официальным заявлениям, он предусматривает строительство железной дороги из восточной Эфиопии по линии Дыредауа – Харгейса – Бербера протяженностью около 250 км и бессрочную аренду Аддис-Абебой половины мощностей Берберского порта. К середине февраля с. г. планируется уточнить стоимость аренды и проект стальной магистрали, сроки строительства и источники финансирования которой официально пока не обозначены. Более того: в рамках Меморандума запланировано создание эфиопской военно-морской базы на 20-километровом участке побережья в Бербере (по другой информации, речь идет о поселении Люгайя в регионе Аудаль).



В Эфиопии одобряют...



Через неделю в эфиопскую столицу прибыл начальник генерального штаба вооруженных сил Сомалиленда генерал-майор Нух Мохаммад Тани, обсудивший с эфиопским визави фельдмаршалом Бырхану Джулля конкретное наполнение ранее достигнутых договоренностей в части военного и военно-технического сотрудничества. Дипломатическая миссия Сомалиленда в Аддис-Абебе преобразована в полноценное посольство.



Напомним, Сомалиленд – это бывшее до 1959 г. включительно британское Сомали, то есть северный регион страны на Африканском Роге, включенный в состав экс-итальянского Сомали в 1960 году. В 1950-х – начале 1960-х годах в Лондоне выдвигали проекты отделения этого региона от Сомалийской республики (СР) с возвращением в Берберу базы британского военно-морского флота, а в близлежащую Харгейсу – базы британских ВВС. Под давлением ООН и при поддержке со стороны Советского Союза и монархической (до середины 1974 г.) Эфиопии СР добилась объединения с этим регионом.



Однако к концу 1991 года, в связи с крахом правившего с 1969 года в Сомали военного режима Мохаммеда Сиада Барре, многоплеменная страна распалась на ряд квазигосударств. Вполне вольготно чувствуют себя в ряде районов боевики террористической группировки "Аш-Шабаб", связанной с запрещенной в России "Аль-Каидой", уничтожившие недавно вертолет ООН. Ситуация "ни войны, ни мира" по всей обширной территории сохраняется и поныне, в то время как внешние силы присматриваются (а кое-кто даже закрепляется) на морском побережье с прицелом на контроль над морскими перевозками в Индийском океане.



С 2022 года правительству Сомали удалось вернуть контроль над рядом утерянных ранее районов в центре страны. Суверенитет и территориальная целостность его страны "священны и не подлежат обсуждению", заявляет государственный министр иностранных дел Али Омар. Власти Могадишо уверены, что Эфиопия посредством Меморандума с мятежным Сомалилендом сможет если не захватить территории на севере страны, то как минимум превратить его в эфиопский протекторат, что будет способствовать росту сепаратистских настроений в других формально сомалийских территориях.



...а в Сомали протестуют



Соответственно, правительство Сомали официально отвергло этот документ, из Аддис-Абебы отозван посол. В своем обращении к нации премьер-министр Хамза Абид Барре заявил, что Сомали "будет защищать свою территорию всеми законно возможными средствами", призвав ООН и Африканский союз поддержать целостность государства, квалифицировав упомянутый Меморандум как "акт готовящейся аннексии суверенной сомалийской территории".



Совсем недавно, в конце декабря 2023 г., правительство Могадишо договорилось с Сомалилендом о возобновлении переговоров для возможного воссоединения государства в границах 1960 года, однако сейчас говорить об этом вряд ли возможно. С учетом повышенного внимания Запада к региону и нарастающей военной напряженности в регионе Красного моря складывается впечатление, что страны Запада стремятся получить контроль за Африканским Рогом и прежде всего – за южным побережьем Аденского залива, выходящего на Красное море и в Индийский океан. Южное побережье этого залива – это как раз Сомалиленд и едва ли случайными можно считать периодически появляющуюся информацию о намерении "антихуситской" коалиции "Стражи процветания" создать свои постоянные военные базы именно в упомянутых Харгейсе, Бербере и/или в Карэне (северо-восточнее Берберы).



Не исключено, что эти планы, точнее бессрочный интерес Запада к Африканскому Рогу, предопределяют столь длительное существование самопровозглашенного Сомалиленда, официально признаваемого (и то лишь с 2020 года) только мятежной "Китайской Республикой" на Тайване.



Пути Эфиопии к морю



После отделения по результатам продолжительных военных действий в 1993 году Эритреи Эфиопия лишена выхода к морским портам. Взаимоотношения Аддис-Абебы с Асмэрой по-прежнему остаются сложными, что обусловлено в том числе использованием эритрейской территории сепаратистами из сопредельных с нею эфиопских провинций Тыграй и Амхара. В октябре 2023 г. премьер-министр Абий Ахмед назвал доступ к морю стратегической целью для своей страны, население которой стремительно растет и может достигнуть 150 млн человек к 2030 году, предложив даже провести переговоры с соседями, дабы обменять акции плотины "Великого Возрождения ("Хидасэ") на аналогичные доли в их портах.



Глубоководный порт Бербера в Сомалиленде будет использоваться Эфтопией, скорее всего, не только в целях гражданской торговли



Кратчайший выход Эфиопии к Индийскому океану возможен только через Сомалиленд, так что, как представляется, внешнеэкономические интересы Аддис-Абебы и военно-политические интересы Запада в этом регионе вполне "сходятся" именно в бывшем британском Сомали.



Такая оценка подтверждается мнением Рашида Абди, главного аналитика Исследовательского центра "Сахан": "Ситуация накаляется, Сомали очень злится на Эфиопию. А весьма сдержанная реакция США и ЕС (на подписанный меморандум. – Прим. ред.) подталкивает Сомали искать новые партнерства". По оценке эксперта, своим недавним визитом в Эритрею, которая является союзником РФ, Китая "и оппонентом Эфиопии, президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд хочет послать сигнал Аддис-Абебе и Западу о том, что он в ближайшее время может развернуть внешнюю политику в другую сторону". Поскольку реакция Запада "оказалась не такой жесткой, как он рассчитывал, ему кажется, что Запад поддерживает Эфиопию в ее посягательствах на суверенитет Сомали. Политический класс Сомали чувствует предательство со стороны Запада, поэтому теперь Могадишо будет разворачиваться в сторону России, Китая, а также – Турции и Египта, поддержавших его в данном конфликте".



Власти Могадишо не исключают применения военной силы против "сепаратистов" Сомалиленда, однако поддержка им, мягко говоря, не гарантирована. Более того, Эфиопия стремится закрепить успех подписанием оборонного соглашения с небольшим государством Джибути, также омываемого водами Аденского залива. На прошлой неделе в ходе заседания Совместного комитета экспертов по обороне стороны согласовали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, что также может приблизить получение Эфиопией на южном входе в Красное море собственного порта, призванного стать местом базирования военно-морского флота Эфиопии. По информации некоторых региональных СМИ, в настоящее время при поддержке ряда государств проходит активное обучение людей и вооружение национального флота. В феврале 2022 года, на фоне паузы в сотрудничестве с Парижем, Аддис-Абебу посетила делегация ВМФ России. В июне 2023 года стало известно о первом выпуске офицеров военно-морских сил страны, не имеющей выхода к морю, но, как видим, полной решимости обрести его, как минимум в Сомалиленде.



Столица Эфиопии



Шаги Аддис-Абебы встречают, мягко говоря, настороженность не только в Сомали, но также в Эритрее, Судане и Кении, неоднозначно оцениваются они и в самих Сомалиленде и Джибути, что подтверждается чередой отставок. Так или иначе, неизменно высокий градус военно-политической конфронтации на Черном континенте (события в регионе Сахеля, гражданская война в Судане и иные межгосударственные этнополитические, территориальные, племенные и этноконфессиональные противоречия в полной мере охватывает и Африканский Рог. Россия поддерживает сбалансированные отношения с Эфиопией, Эритреей и Сомали и, как считает Р. Абди, могла бы воспользоваться хорошими связями в регионе, чтобы "помочь выработать решение в этом конфликте". Несмотря на непризнанный статус, стратегический интерес для Москвы может представлять и Сомалиленд, "которому СССР помогал строить портовую инфраструктуру и аэродром". Помимо традиционных связей с Эфиопией, "недавно РФ направила гуманитарную поставку 25 тыс. тонн зерна в Сомали, также списала внешний долг. Все это приведет к сближению двух стран". На начало апреля запланировано проведение "Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка", способного при должной проработке (в том числе и в формате БРИКС) стать одним из форматов обсуждения проблем и поиска развязок имеющихся конфликтных узлов. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705480980





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рейтинг управленческой элиты за IV квартал 2023 года

- Алихан Смаилов встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии

- Казахстан будет полностью обеспечивать себя электроэнергией за счет ввода новых мощностей

- Кадровые перестановки

- Казахстан планирует увеличить долю электронной торговли до 20% к 2030 году

- В Мажилисе прошла презентация законопроекта по доступу к информации

- Вопросы газоснабжения промышленных предприятий и населения обсудили в Правительстве

- Организаторы финансовой пирамиды "Аuto Seller" осуждены в Актюбинской области

- Руководитель Центра трудовой мобильности подозревается в получении взятки

