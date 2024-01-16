Болгары с ностальгией вспомнили османское рабство

11:47 17.01.2024

"Братушки" готовы переписывать свою историю под вкусы нового хозяина



Дмитрий Родионов

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Вадим Трухачев

Павел Фельдман



Болгарские школьные учебники не представляют полную картину истории страны и выставляют Российскую империю и Советский Союз в положительном свете, считает премьер-министр Болгарии Николай Денков.



По его мнению, "истинная история" также содержит другие элементы, которые "были расчищены" для создания определенного образа для молодого поколения. В частности, он призвал добавить в учебники документы, касающиеся истории заключения Сан-Стефанского мирного договора 1878 года.



Напомним, Сан-Стефанский мир был заключен в 1878 году, завершив русско-турецкую войну 1877−1878 годов. По итогам той войны Болгария получила независимость от Османской империи. Этот день считается болгарским национальным праздником и отмечается как день восстановления государственности.



И что не нравится Денкову? Или ему не нравится тот факт, что мы и от немцев их освободили? Хотя Болгария в обеих мировых войнах выступала на их стороне. Или это была "российская пропаганда"?



- Из "пророссийского" там есть только то, что благодаря русско-турецкой войне 1877−1878 гг. Болгария восстановила независимость, - считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.



- И что благодаря приходу Красной Армии в 1944 году Болгария понесла минимальные территориальные потери после Второй мировой войны. Что русские и болгары имеют родственные языки, общую веру, и пишут кириллицей. Но это аксиомы, не требующие доказательств. Все, ничего больше хорошего о России там нет.



"СП": Каких-то серьезных исторических обид, как у чехов и венгров у них к нам…



- Какие обиды? Болгария два раза воевала против нас в мировых войнах. Второй раз - ограниченно, не напрямую, но была союзницей нашего врага. На что жаловаться? Надо было с ней обойтись, как с Германией в 1945-м?



В отличие от тех же чехов, имевших долгую традицию критического восприятия России, у болгар таковой не было. Болгары почти безропотно приняли социализм советского образца. На что жаловаться?



И если уж Болгария взяла за образец Чехию - пусть сравнит свой и чешский уровень жизни, свою и чешскую степень вписанности в европейскую историю и современность. Тут несоизмеримые величины получатся.



Что касается Сан-Стефанского мира, то день его подписания - национальный праздник в Болгарии. Жалуются, что в итоге получили меньше, чем хотели? Или что русские войска на какое-то время в Болгарии оставались? Если Сан-Стефанский мир плохой - Болгария может попроситься назад в состав Турции.



"СП": Болгары нам вообще друзья, враги или так? Воевали против нас в мировых войнах, члены НАТО…



- Население Болгарии относится к России в целом неплохо, но его русофилию преувеличивать не стоит. Страна на порядок менее близкая нам, чем Сербия… Власть там - продажная. Кто кажется сильнее - тому и служит. В целом, как у Высоцкого - "и не друг, и не враг, а так". Но на нынешнем этапе Болгария, поставляющая оружие Украине, является нашим противником.



"СП": А как София относится к украинскому вопросу? Есть ли у нее там свои интересы?



- Болгарию интересуют права соплеменников в Одесской области. Но в целом она вооружает Украину - хотя такие действия и не пользуются большой популярностью в болгарском обществ.



"СП": Учебники теперь перепишут? Как это повлияет на отношение простых болгар к России?



- Перепишут, Россию изобразят в черных красках. В краткосрочной перспективе не изменится ничего. В долгосрочной - все будет зависеть от издержек членства в ЕС и НАТО. Если издержки окажутся слишком большими - вернут старую редакцию учебников.



Отношения с Болгарией, как и с любой другой страной ЕС и НАТО, восстановятся не ранее, чем через пять лет после окончания СВО. Скорее всего, они окончательно лишатся налета "братства", и станут сугубо прагматическими. Но, может, это и неплохо. Подобные иллюзии в политике часто мешают.



- Все учебники истории пишутся под вполне конкретные политические задачи, - убежден доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.



- В случае Болгарии - это формирование национальной идентичности на основе русофобии и антисоветизма. Эта страна утратила свою государственность еще в XIV веке, а потом переходила из рук одной империи в руки другой. В конечном итоге там окончательно укрепилась потребительская идеология, в основе которой лежит нехитрый принцип: "с кем выгоднее, с теми и будем". Сейчас Болгарии выгоднее сидеть на шее у Европейского Союза. Соответственно, ее историю перепишут в угоду брюссельским спонсорам.



"СП": Что не так со Сан-Стефанским договором? Что они там хотят переписать?



- Сохранение памяти о подлинных причинах заключения Сан-Стефанского договора невыгодно политической элите нынешней Болгарии, поскольку подлинная история войны 1877−1878 гг. заставляет болгар испытывать по отношению к Москве чувство благодарности за оплаченную кровью русских солдат независимость. Вероятно, в новых учебниках будет сделан акцент на роли местного национально-освободительного движения, которое без помощи "восточной деспотии" избавилось от турецкого ига.



"СП": Болгары и в мировых войнах на стороне немцев были, и сейчас в НАТО. Они нам враги или просто где-то свернули не туда? И насколько отношение элит к России отличается от отношения простых людей?



- В современной Болгарии есть масса людей старшего возраста, с ностальгией вспоминающих времена, когда эта страна была главным курортом всего социалистического лагеря. Большинство граждан, согласно соцопросам, выступают против оказания военной помощи Украине.



Сейчас, как и многие второстепенные государства ЕС, Болгария фактически не имеет национальной экономики. Ее спасает выгодное геополитическое положение, которое дает возможность успешно продавать себя Вашингтону и Брюсселю в качестве аванпоста НАТО на Черном море.



"СП": Стоит ли ждать каких-то изменений в наших отношениях? Когда и после чего они могут произойти?



- Отношения между РФ и Болгарией еще не достигли своего дна. По мере естественного процесса смены поколений там будет появляться все больше людей новой проевропейской формации, чье мировоззрение сформировано авторами переписанных учебников истории. Ситуация может обостриться после того, как Россия увеличит протяженность своего черноморского побережья. Одним словом, Болгария явно окажется по другую сторону постепенно опускающегося над Европой железного занавеса.