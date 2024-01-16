Новые хокимы Узбекистана: В.Адизов в Карманинском и Б.Бегматов - в Букинском районах

12:58 17.01.2024

Утверждены хокимы Букинского и Карманинского районов

Бахтиер Бегматов утвержден хокимом Букинского района Ташкентской области. Валижон Адизов возглавил Карманинский район Навоийский области, где предыдущий хоким был уволен из-за инцидента с майнинг-фермами.



В двух районах Узбекистана утверждены новые хокимы.



