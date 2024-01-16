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|Новые хокимы Узбекистана: В.Адизов в Карманинском и Б.Бегматов - в Букинском районах
12:58 17.01.2024
Утверждены хокимы Букинского и Карманинского районов
Бахтиер Бегматов утвержден хокимом Букинского района Ташкентской области. Валижон Адизов возглавил Карманинский район Навоийский области, где предыдущий хоким был уволен из-за инцидента с майнинг-фермами.
В двух районах Узбекистана утверждены новые хокимы.
Бука
Бахтиер Пахриддинович Бегматов стал хокимом Букинского района Ташкентской области.
Бегматов (1976 года рождения) родился в Паркентском районе области. В 1998 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2001 году - Академию государственного и общественного развития при президенте.
Он успел поработать первым заместителем хокима Нурафшана по финансам, экономике и борьбе с бедностью, а также начальником Ташкентского областного Управления по поддержке махалли и старейшин.
До назначения он работал заместителем начальника Главного управления занятости и сокращения бедности в области - начальником Управления по работе махаллабай и развитию предпринимательства.
По данным областной администрации, предыдущий хоким Низомиддин Аббасов, с февраля 2020 года работавший на этой должности покинул свой пост по собственному желанию "из-за ухудшения здоровья".
Район с севера граничит с Аккурганский районом, на востоке - с Пскентским районом, на юге - с Бекабадским районом и Таджикистаном, а на западе граница района проходит по реке Сырдарья с Сырдарьинской областью.
Кармана
Валижон Юсупович Адизов утвержден хокимом Карманинского района.
До назначения он работал заместителем начальника Навоийского областного Управления Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.
Предыдущий хоким Фахритдин Умаров занимал этот пост с 2016 года. Его уволили в конце октября после совещания у президента за большие хищения электроэнергии со стороны майнинговых ферм.
Карманинский район был образован в 1920-е годы как Кермининский район. В 1938 году вошел в состав Бухарской области. В 1958 году переименован в Навоийский район. В 1982 году вошел в состав Навоийской области. В 1988-1992 годах опять входил в состав Бухарской области. 12 декабря 2003 года район был переименован в Карманинский, а центр района перенесен из Навои в Карману.